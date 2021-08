La empresa israelí de tecnología médica BrainQ, un desarrollador de tecnología impulsada por inteligencia artificial para tratar trastornos neurológicos, ha cerrado una ronda de financiación de 40 millones de dólares, liderada por Hanaco Ventures, Dexel Pharma y Peregrine Ventures, anunció el lunes la firma con sede en Jerusalén.

La infusión de capital se suma al apoyo ya obtenido de inversores existentes como OurCrowd, Normal, Sailing Capital, IT Farm, Millhouse y Qure.

También eleva la financiación total de la empresa recaudada a más de 50 millones de dólares, según el anuncio.



Los fondos se utilizarán para respaldar el próximo ensayo fundamental multicéntrico de la compañía para el uso de su tecnología innovadora en hospitales seleccionados de los Estados Unidos para ayudar a los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico. La compañía también utilizará los fondos para continuar construyendo su infraestructura hacia un plan de comercialización.



A principios de este año, BrainQ anunció que había recibido la designación de dispositivo innovador de la FDA por su terapia de ictus en investigación, que brinda a la compañía la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con la FDA para acelerar los planes de desarrollo y la autorización previa a la comercialización, así como el acceso a la nueva cobertura de Medicare de Innovative. Vía de la tecnología (MCIT).



El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de discapacidad y afecta a 800.000 personas cada año solo en los Estados Unidos, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En los días y semanas posteriores al accidente cerebrovascular, el cerebro intenta reparar las vías neurales dañadas y desarrollar otras nuevas para restaurar la función, pero a menudo con un éxito limitado. Esto resulta en una discapacidad crónica para alrededor del 50 al 70 por ciento de los sobrevivientes.



“Ha habido grandes avances en el desarrollo de formas de aumentar la tasa de supervivencia después de un accidente cerebrovascular, pero el accidente cerebrovascular sigue siendo la principal causa de discapacidad a largo plazo, lo que plantea un importante desafío social. Con la nueva financiación y los sólidos socios de investigación, estamos entrando en nuestro estudio fundamental con el objetivo de aumentar significativamente la ventana de oportunidad para reducir la discapacidad después de un accidente cerebrovascular y mejorar el potencial de recuperación, algo que puede afectar la vida de muchas personas ”, dijo Yotam Drechsler. , Cofundador y CEO de BrainQ.



La tecnología de investigación basada en la nube de BrainQ tiene como objetivo reducir la discapacidad y promover la recuperación neurológica de las víctimas de accidentes cerebrovasculares. Utilizando un enfoque basado en la interfaz cerebro-computadora, la terapia de campo electromagnético de baja intensidad sintonizada en frecuencia de la compañía está diseñada para operar en base a conocimientos biológicos recuperados de ondas cerebrales utilizando herramientas explicativas de aprendizaje automático. Estos conocimientos tienen como objetivo imitar los procesos naturales de sincronización de redes neuronales y promover procesos de recuperación. El sistema está diseñado para permitir una atención escalable y descentralizada a través de un dispositivo portátil no invasivo que está conectado a la nube con herramientas de telemedicina integradas que permiten sesiones monitoreadas de forma remota a través de una aplicación.



BrainQ también anunció la incorporación de un nuevo miembro de la junta, Stacey Pugh, directora comercial de Butterfly Network con sede en EE. UU. “Si bien he tenido el privilegio de participar de cerca en algunos de los mayores esfuerzos para influir en la atención del accidente cerebrovascular, en lo que respecta a la recuperación a largo plazo, todavía se puede hacer mucho para restaurar la salud y las capacidades de los pacientes. He estado observando el desarrollo de BrainQ de su tecnología y datos clínicos durante un tiempo, y creo que sus terapias tienen el potencial de marcar una diferencia real para las personas que sufren un accidente cerebrovascular y sus familias. Espero trabajar de cerca con el equipo y ayudar a dirigir su camino hacia el mercado ”, dijo Pugh.



“BrainQ está en camino de desarrollar terapias que se dirijan a estas discapacidades causadas por redes neuronales dañadas para facilitar la recuperación neurológica. Creemos firmemente en la tecnología innovadora y el talentoso equipo de la compañía, y estamos felices de apoyarlos en su increíble empresa”, agregó Pasha Romanovski, socio cofundador del inversionista principal Hanaco Ventures.