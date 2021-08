Tragedia con suerte, al lograrse controlar el incendio en los alrededores de Jerusalem

Finalmente, 52 horas después de iniciado el gran esfuerzo por apagar el gigantesco incendio en los alrededores de Jerusalem que estalló el domingo en la localidad de Beit Meir, el Comisionado del Cuerpo de Bomberos y Salvamento Dedi Simhi confirmó que el fuego está totalmente bajo control.

El principal resumen es que no hubo que lamentar víctimas mortales pero por otro lado, sí un gravísimo daño a la naturaleza, al haberse quemado aproximadamente 2.400 hectáreas. También hubo serios daños dentro de varias localidades.

En los trabajos participaron 204 equipos que incluyeron 1500 bomberos y 20 aviones, destacándose entre estos últimos el "Shimshon", un C-130J Super Hercules de la Fuerza Aérea. Fueron evacuadas 10 localidades , una escuela y un hospital.

Por primera vez, se están operando aviones Shimshon C-130J Super Hercules para apagar incendios forestales en Jerusalén. Las tropas de búsqueda y rescate de la Unidad 669 y del Frente de Protección Civil también están en tierra para ayudar a extinguir las llamas. pic.twitter.com/iFswXyrcKb — FDI (@FDIonline) August 17, 2021

Unos comentarios, más allá de la información

Desde hace ya unos años, la terminología oficial con la que se hace referencia a los miembros del cuerpo de bomberos, es –en hebreo por cierto- “lojaméi Haésh”, que significa “combatientes del fuego”. O sea, los que combaten el fuego. Las escenas de estos últimos días fueron la confirmación que quizás algunos sentían que faltaba para justificar el término.

Bien merecido tenian este corto descanso improvisado en medio del intenso trabajo, en lo que se convirtió en la foto del día.

“Lojaméi Haésh” es sin duda mucho más apropiado que “mejabéi haésh”, o sea “los que apagan el fuego”. Esa gente arriesga sus vidas en situaciones que pueden parecer bajo control hasta que súbitamente algo cambia y no hay cómo maniobrar.

בשריפה המשתוללת באזור ירושלים פועלים 75 צוותים של לוחמי אש כולל צוערי קורס קצינים מבצעיים. הכוחות נמצאים במקום ועוסקים במאמצי כיבוי אינטנסיביים בסיוע 10 מטוסי כיבוי. בנוסף, נשלחו עוד 40 צוותי כיבוי והצלה לסיוע.

בוצע פינוי תושבים מצובה וגבעת יערים. pic.twitter.com/4uH4vNnJCZ — כבאות והצלה לישראל (@102_IL) August 16, 2021

Y no menos que ellos, los policías que evacuaron a la población civil de las localidades amenazadas por las llamas. Especialmente osado fue el desalojo del hospital psiquiátrico “Eitanim”. Nadie resultó herido, en una situación nada sencilla ya que algunos de los pacientes se tiraban al piso rehusando ser evacuados, quizás sin comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. El noticiero central de uno de los canales de la televisión israelí transmitió este martes por la noche grabaciones de las voces en los canales internos de la Policía, que captaron a dos de los oficiales que decidieron dar una nueva recorrida por todo el hospital para cerciorarse de que nadie había quedado por error atrapado en alguna habitación. Sus superiores les ordenan salir de inmediato y ellos responden “enseguida, la última revisación”. Y las llamas ya casi envolvían la zona.

Eso es heroísmo y abnegación.

Y una nota personal

En otro orden de cosas, siento temor de ver el paisaje que tantas veces recorrí, incinerado estos días por las llamas. Una de las zonas más hermosas de Israel, con los árboles negros o convertidos en cenizas…. Duele el corazón. “Parecía el apocalipsis”, dijeron testigos presenciales.

No lo he visto aún, no he estado todavía en la zona del incendio. Y me da miedo imaginarla, aunque las fotos difundidas ya lo dicen todo.

Las curvas en los caminos, la pronunciada bajada que pasaba desde mi casa anterior en Ora junto al hospital Hadassah Ein Karem de Jerusalem hasta la esquina en la doblaba a la derecha y llegaba a la rotonda del cruce Kerem, para adentrarme en la contorneada carretera 395 que en mañanas de invierno está a menudo cubierta de niebla…Durante muchos años hice ese recorrido en innumerables ocasiones, optando por salir por allí hacia Tel Aviv, en lugar de ir a la salida central de Jerusalem.

Y cada lugar, tiene en la vida diaria un sentido especial, con nombre y apellido. En Guivat Yearim tenemos una pareja de amigos con quienes hablamos este lunes , que decían una y otra vez “cuando no hay vidas que lamentar, todo está bien”. Y en Ramat Raziel, uno de los lugares más dañados, estuvimos cuando nuestros hijos eran pequeños, porque uno de los residentes del lugar había traído llamas de Perú que eran gran atracción para los niños.

Y cuando se habló de la evacuación de Eitanim, pensamos tanto en un amigo uruguayo que años atrás trabajaba como psiquiatra en el lugar, como en el hijo de una señora conocida que estuvo allí internado. Cada uno con su historia, con sus angustias quizás, con su salvación.

Y ahora falta confirmar qué ocurrió, cómo estalló el fuego. Se tiende a creer que fue provocado intencionalmente. De entrada se dijo que era producto de acción humana, pero eso también puede ser negligencia, no mala intención. Ya fueron hallados dos focos, lo cual suele ser prueba de intencionalidad. Falta alguna prueba filmada de alguien prendiendo el fuego o huyendo del lugar.

Si se confirma, habría mucho para decir al respecto.

Mejor esperar.