¿Un nuevo Talibán?

El video que compartimos a continuación ha circulado en las redes, señalándose que es de esta semana, en Afganistán.

Qué les parece? Estas afganas realmente protestan frente a Talibanes o es una puesta en escena del nuevo régimen? pic.twitter.com/vEGkdzUfrt — Jana Beris (@JanaBeris1) August 18, 2021

El primer pensamiento que surge al ver a mujeres afganas en lo que parecería una protesta , cabe suponer contra algo relacionado a la nueva situación en el país-aunque no se logra ver qué dicen los papeles que exponen- es “¡qué valientes!”.

Pararse enfrente de los Talibanes, cuya trayectoria es ampliamente conocida especialmente en lo relativo a la opresión total de las mujeres, y protestar, requiere bastante osadía.

Segundos después, comenzamos a dudar.

¿No será una puesta en escena de los propios Talibanes para que sean filmados como “liberales”, o al menos no como la imagen que saben el mundo se formó de ellos-con razón- la primera vez que gobernaron Afganistán?

No tenemos forma de determinarlo.

Pero es interesante compartir el análisis de Abu Ali Express en Telegram-experto israelí en el mundo árabe e islámico, que publica constantemente en las redes bajo este apodo, no con su nombre real-precisamente sobre el “estilo” de los Talibanes “versión 2021”.

Lo traducimos completo.

“Parecería que el Talibán aprendió una o dos cosas desde su anterior período de obierno y decidió actuar esta vez distinto en lo relacionado a sus relaciones exteriores con el mundo”, comienza diciendo Abu Ali. “ Los Talibanes no están interesados en ser nuevamente un poder aislados internacionalmente y ya ahora, a través de su portavoz oficial, transmite mensajes apaciguadores destinados a calmar a la opinión pública mundial en cuanto a la forma en la que se dispone a gobernar esta vez Afganistán”.

Abu Ali aclara: “No nos equivoquemos. Será un régimen basado en la Sharía islámica pero los Talibanes han comprendido que para perpetuarse en el poder por un tiempo prolongado, les conviene mantener mejores relaciones con el mundo exterior”.

Y da algunos ejemplos concretos.

“La organización proclamó ya la semana pasada que no tiene intención de entrar a la capital Kabul en forma violenta sino que está interesada en recibir el poder de modo ordenado, sin combate.

La organización publicó su doctrina en lo relacionado a la posición de la mujer y explicó que tendrá permitido salir a trabajar y que podrá salir de su casa sin acompañantes”. Abu Ali acota: “Quizás esto les parezca extremista, pero en Arabia Saudita, hasta hace poco más de un año. La mujere no podía salir de su casa a una determinada distancia, sin acompañamiento de su esposo/padre/ hermano. O sea que en los términos del Talibán, esto es verdaderamente progresista”.

Y continúa:

“Hoy la organización anunció que perdona a todo aquel que operó en su contra y que en el marco de la aministía no habrá saldo de cuentas. La organización alegó que no tiene interés en guerra. También anunció que no tiene interés en atacar a los norteamericanos. Representantes de la organización se reunieron con altos jerarcas nortamericanos en el marco de ¨arreglos del cambio de poder¨”.

Abu Ali agrega: “No se ven batallas en las calles de Kabul. Esta organización sunita extremista, ha actuado-hasta ahora al menos- en forma respetable con los ciudadanos chiitas y les permite libertad de cultos”.

“Cumpla o no la organización las promesas que está proclamando en los últimos días, es posible claramente distinguir que han aprendido alguna cosa. Parecería que la versión Taliban 2021 es mucho más avanzada que la versión que conocimos antes del 2001”.

Hasta aquí el análisis de Abu Ali Express.

Ojalá que su interpretación positiva se cumpla.

De todos modos, también lo que él llama “progresista”-y hay que conocer a fondo los materiales de Abu Ali para captar su sarcasmo- es en comparación con el oscurantismo absoluto, propio del siglo VII, que el Talibán había impuesto en el país en su primer gobierno.

Otro punto a aclarar: la conciencia de los Talibanes sobre la importancia de mantener buena relación con la arena internacional, como alternativa al aislamiento de la vez pasada, no significa que la población afgana vaya a vivir en libertad ni nada similar.

Por ahora, las nuevas declaraciones pueden crear cierta expectativa cautelosa. Pero no pueden hacer olvidar los horrores del primer régimen Talibán.