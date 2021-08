Renovada promesa de Irán a los palestinos

Mientras la administración Biden continúa hablando sobre la necesidad de medidas de fomento de la confianza entre Israel y los palestinos para crear un entorno para alcanzar una solución de dos estados, los líderes de varias facciones palestinas buscan el apoyo de Irán para su jihad (guerra santa) contra Israel.

Los líderes de Hamas, la Jihad Islámica Palestina (PIJ), el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y otras facciones que visitaron Irán recientemente para asistir a la toma de posesión del presidente Ebrahim Raisi, parecen estar satisfechos con la promesa que recibieron de los mulás. en Teherán.

La administración Biden quiere promover medidas de fomento de la confianza entre Israel y los palestinos. Sin embargo, los grupos terroristas palestinos y sus partidarios quieren medidas de fomento de la confianza con cualquier país que esté dispuesto a apoyarlos en la realización de su sueño de destruir a Israel.

La administración Biden probablemente pueda promover alguna forma de medidas de fomento de la confianza entre Israel y la Autoridad Palestina encabezada por Mahmoud Abbas. Sin embargo, no hay forma de que la administración Biden pueda promover tales medidas entre Israel y los representantes palestinos de Irán.



Raisi y otros funcionarios iraníes aseguraron a los líderes palestinos que Irán continuará apoyando a los palestinos en su lucha contra Israel. Esto significa que Irán bajo Raisi continuará proporcionando ayuda financiera y militar a los grupos terroristas palestinos en la Franja de Gaza gobernada por Hamas.



Irán no prometió contribuir a la reconstrucción de la Franja de Gaza después de la guerra de 11 días de mayo entre Hamas e Israel. Irán no prometió construir nuevos hospitales y escuelas en la Franja de Gaza. Irán no prometió ayudar a los dos millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza a hacer frente al creciente número de infecciones por Covid-19.



Durante reuniones separadas con los líderes palestinos, Raisi subrayó que la República Islámica "seguirá apoyando a Palestina como el principal problema del mundo musulmán".



"Nunca hemos tenido y nunca tendremos ninguna duda sobre esta política", dijo Raisi durante la reunión con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. "En nuestra opinión, Palestina ha sido y será el primer problema del mundo musulmán".



Raisi elogió al líder de Hamas por su optimismo sobre la eliminación de Israel. Dijo que los cohetes y misiles lanzados contra Israel por Hamas y PIJ durante la guerra reciente demostraron que se ha dado un gran salto en la lucha contra Israel.



"Hoy, han surgido signos de una gran victoria del movimiento de resistencia y la Operación Saif Al-Quds [" Espada de Jerusalén ", el nombre que usa Hamas para referirse a la última guerra con Israel] fue uno de los signos de esta victoria", dijo Raisi. agregado.



Haniyeh, por su parte, aseguró al presidente iraní y a otros altos funcionarios en Teherán que Hamas apoyará a Irán en cualquier conflicto con Estados Unidos e Israel.



En una reunión con el secretario general de la PIJ, Ziyad al-Nakhalah, Raisi "destacó la importancia de apoyar al pueblo palestino oprimido contra la agresión israelí".



Nakhalah dijo que la República Islámica es un modelo de transición pacífica de poder en el mundo, mientras que hace unos meses hubo un conflicto de transferencia de poder en Estados Unidos.



En otra reunión con el secretario general del FPLP, Talal Naji, y su adjunto, Abu Ahmad Fuad, el presidente iraní dijo que "Palestina y la liberación de Al-Quds (Jerusalén) son los temas más importantes del mundo musulmán".



Naji, por su parte, dijo que la lucha contra Israel continuará "hasta la victoria final contra el régimen israelí". Él también aseguró a los iraníes que los grupos terroristas palestinos "apoyarían al pueblo iraní porque la República Islámica busca proteger la seguridad de toda la región".



El presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, también se reunió con los líderes palestinos y "reafirmó el apoyo de Teherán a Palestina hasta la liberación de Jerusalén".



Además, los líderes palestinos se reunieron con el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el general de división Hossein Salami, quien les dijo que "el declive del régimen sionista es una realidad que puede materializarse pronto". El "declive del régimen sionista" es un eufemismo para la eliminación de Israel, un objetivo abierto y declarado de los mulás de Irán.



"Dadas las innegables realidades sobre el terreno, podemos estar seguros de que el declive del régimen sionista es más que un deseo, una realidad que puede suceder en un futuro próximo", dijo el general Salami.



Hizo hincapié en que "sólo el poder puede obligar a los sionistas rebeldes a callar. El fortalecimiento de Palestina es una estrategia y una forma que nunca debe detenerse".



El general Salami descartó la idea de que Israel es invencible: "Esta idea [de invencibilidad] se derrumbó repentinamente con la Operación Saif al-Quds, y esta batalla demostró que es Palestina la que se ha vuelto poderosa, y el declive y colapso del falso régimen sionista es definitivo ".



Envalentonados por las promesas que recibieron durante su visita a Irán, los líderes de las facciones palestinas parecen más desafiantes que nunca y están intensificando sus amenazas no solo contra Israel, sino también contra los países árabes que buscan normalizar sus relaciones con Israel.



Días después de la visita a Teherán, varias facciones palestinas denunciaron nuevamente a los árabes por normalizar sus relaciones con Israel. La advertencia se produjo en respuesta a la reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, a Marruecos.



Las facciones condenaron la visita de Lapid como un "crimen" contra los palestinos y pidieron a los árabes "que rechacen la normalización con la entidad sionista".



La renovada promesa de Irán de ayudar a los palestinos en su lucha contra Israel muestra que los mulás de Teherán se sienten envalentonados por la debilidad percibida de la administración Biden y otras potencias occidentales para hacer frente a la amenaza nuclear iraní.



Aparentemente, Raisi y sus amigos en Teherán están convencidos de que a los Estados Unidos y los europeos no les importa si Irán continúa suministrando armas y dinero a los grupos terroristas palestinos cuyo objetivo declarado es matar a tantos judíos como sea posible y aniquilar a Israel.



Apaciguar a los mulás o no hacerles responsables de su continuo apoyo a los terroristas conducirá a más derramamientos de sangre en Oriente Medio. El silencio de los EE. UU. Y el resto de la comunidad internacional hacia las últimas amenazas de Irán y sus representantes palestinos indica que es solo cuestión de tiempo antes de que la yihad de los grupos terroristas palestinos hacia Israel, muy probablemente con la ayuda entusiasta de Irán, resurja en de una manera que es completamente previsible.