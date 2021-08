Lección de historia: Biden es Obama 3.0 sobre abrazar a los yihadistas

"Rommel, magnífico bastardo, ¡leí tu libro!" Una frase inolvidable de la película clásica Patton. George C. Scott, en el papel principal como el legendario general George Patton, está inspeccionando el campo de batalla desde su puesto de mando. Siente que sus fuerzas estadounidenses derrotarán a los alemanes, liderados por el brillante mariscal de campo Erwin Rommel, en esta crucial batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial en Túnez. ¿Por qué los estadounidenses serían bendecidos con la victoria? En gran parte porque Patton, él mismo un genio militar, se tomó el tiempo para estudiar a fondo el libro de Rommel sobre tácticas y estrategia en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Patton creía en el valor de conocer su historia, aprender de sus adversarios y evitar los problemas. errores de sus predecesores.

Realmente desearía que el presidente Joe Biden estuviera interesado en aprender de la historia. Trágicamente, sin embargo, el patrón se vuelve más pronunciado cada día: en lugar de aprender de los errores de la administración Obama, muchos de ellos, dicho sea de paso, sus propios errores como vicepresidente de Obama, Biden está siguiendo los desafortunados pasos de Obama. De hecho, la política exterior de Biden es tan poco original que casi se podría describir la "Doctrina Biden", como la llaman cada vez más expertos de izquierda, como "Obama con esteroides".

Como ilustra tristemente el desastre en Afganistán, es especialmente la "doctrina" de Biden en el Medio Oriente que no es otra cosa que Obama con esteroides, más como un Obama 3.0 supercargado que incluso Obama 2.0.



Al asumir el cargo aproximadamente siete años después del 11 de septiembre, Obama quiso olvidar las lecciones de ese terrible día de septiembre. Cambió fundamentalmente la perspectiva de Estados Unidos sobre los desafíos y amenazas a nuestra seguridad nacional, especialmente en la región de Medio Oriente y África del Norte. Abrazó a muchos grupos e individuos que Estados Unidos había rechazado anteriormente debido a sus vínculos con los movimientos y la teología yihadistas radicales.



En junio de 2009, durante su primera visita a Oriente Medio, Obama pronunció un importante discurso en El Cairo. Es posible que muchos no recuerden lo que dijo, pero nunca olvidarán el simbolismo de tener líderes de la Hermandad Musulmana (MB) en la audiencia sentados en posiciones prominentes. Muchos gobiernos de la región consideran que la HM es una organización terrorista. Como mínimo, la MB tiene un historial de participar en actividades violentas. Es decididamente anti-occidental y anti-estadounidense. Muchos miembros de la HM son conocidos líderes terroristas y la ideología islamista radical está muy extendida en la HM.



Menos de dos años después, la administración Obama apoyó la Primavera Árabe que sacudió el Medio Oriente. Como parte de su utopismo ingenuo y ahistórico, la administración Obama toleró el derrocamiento del presidente egipcio Hosni Mubarak, porque era un autócrata. Mubarak ciertamente estaba lejos de ser un gobernante ideal, pero era un aliado de Estados Unidos y una fuerza poderosa contra el islamismo radical y el terrorismo yihadista. En una región llena de enemigos jurados de Israel y Estados Unidos, Mubarak mantuvo plenas relaciones diplomáticas con Israel.



Cuando Mubarak cayó, Egipto quedó bajo el control de los Hermanos Musulmanes. No salió bien. Aproximadamente dos años después, el gobierno respaldado por MB, que rápidamente estaba demostrando ser tan autoritario y antidemocrático como temían sus peores enemigos, fue derrocado.



Este escenario se repitió en Libia cuando Obama se alió con los grupos radicales que querían derrocar a Gaddafi. Me había reunido con Gaddafi tres veces. Su historial de inclinaciones totalitarias, apoyo al terrorismo y actos terroristas patrocinados por el gobierno fue terrible. En 2004, sin embargo, estaba dispuesto a salir del frío. Al darse cuenta de que era lo mejor para sus propios intereses, Gadafi me dijo de manera creíble a mí y a otros funcionarios estadounidenses que pagaría reparaciones a quienes murieron en el derribo de Pan Am 103, desmantelaría todo su programa de armas nucleares y trabajaría con los EE. UU. Para combatir la amenaza. de los yihadistas radicales. Después de que Estados Unidos, bajo George W. Bush, renovó las relaciones diplomáticas con Libia en junio de 2004, Gaddafi se dispuso a cumplir las promesas que había hecho.



Bajo Obama, todo cambió. Ignorando de nuevo las duras lecciones de la historia reciente de Oriente Medio, Obama apoyó los esfuerzos de los grupos radicales para derrocar a Gaddafi. En agosto de 2011, Gaddafi se había ido.



Y todos sabemos lo que pasó entonces. En 2012, el embajador estadounidense Chris Stevens y otros dos estadounidenses fueron asesinados en Bengasi por el grupo terrorista libio Ansar al-Sharia. Además, se enviaron envíos secretos de armas desde Libia a los rebeldes en Siria que intentaban derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Algunos de los grupos que recibieron armas de Libia, con al menos el apoyo tácito de la administración Obama, se convirtieron en el núcleo de lo que el mundo llegaría a conocer como ISIS.



Como si todo eso no fuera suficiente, Libia carece de un gobierno que funcione hasta el día de hoy, diez años después de que Gaddafi fuera derrocado con la ayuda de Obama.



El historial de Obama en Irán es posiblemente el peor de todos. En la búsqueda de un acuerdo nuclear defectuoso, Obama levantó las sanciones al régimen radical de los mulás, el mayor patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, con representantes que causan estragos en Líbano, Irak y Yemen, por nombrar solo los ejemplos más flagrantes. Mientras escribo esto, Líbano se ha hundido en el caos, un estado fallido. Hezbollah sigue amenazando a Israel. Una guerra devastadora se prolonga en Yemen. Un Irán revitalizado y violentamente antiestadounidense es la potencia dominante en Irak. Y Biden quiere revivir el tonto acuerdo nuclear de Obama.



Lo vemos ahora más claramente en Afganistán: al igual que Obama, Biden se está poniendo del lado de los yihadistas. Los resultados son predeciblemente los mismos: desastre. Es posible que nunca sepamos si Biden hizo algún tipo de trato implícito con los talibanes. Personalmente, creo que la administración tenía al menos un entendimiento con los talibanes. Biden probablemente pensó que podía limitar el daño, pero luego fue traicionado por sus socios negociadores yihadistas. El pueblo de Afganistán, como estamos viendo, sufrirá significativamente. Estados Unidos correrá un mayor riesgo de revitalizar los movimientos yihadistas radicales, no solo los propios talibanes, sino también al-Qaeda e ISIS, que bien podrían tener ahora una nueva base de operaciones en un Afganistán controlado por los talibanes.



No sé si a Biden le importa la historia, pero ciertamente no la entiende. En cualquier caso, está leyendo el fallido libro de jugadas de su predecesor Obama.



¿Cómo puede cambiar de rumbo? Aquí hay tres pasos imprescindibles para implementar en este momento. La administración de Biden debe:



1. Rechazar con absoluta coherencia trabajar con grupos islamistas radicales. Las excepciones a esta regla deben limitarse a casos de necesidad absoluta e inmediata. Nunca confíe y siempre verifique, verifique y verifique.



2. Intensificar el compromiso personal con nuestros aliados al más alto nivel. Esto debe hacerlo el propio presidente, no solo el secretario de Estado o el vicepresidente. La confianza de nuestros aliados en Estados Unidos, y específicamente en este presidente, se ha visto gravemente afectada.



3. Enviar poderosos mensajes de apoyo a Taiwán, Ucrania, Israel y nuestros aliados en Asia, como Japón y Australia especialmente. Estos son los socios en mayor riesgo debido al fracaso de Biden en Afganistán y sus respuestas inadecuadas a China y Rusia, nuestros otros grandes adversarios.



4.Deje en claro, ahora que EE. UU. Corre un riesgo mucho mayor que hace unas semanas, que cualquier ataque contra EE. UU. Tendrá la respuesta más dura.



No será fácil tomar estos pasos de una manera notable y creíble, especialmente dada la visión del mundo sesgada de la administración Biden y su base progresista. Pero debe intentarlo. Y como estadounidenses, todos debemos ayudar donde podamos. Republicanos y demócratas deben unirse para enviar un mensaje de unidad para responder a esta crisis internacional de confianza.



La alternativa no es bonita, como ya estamos viendo. Parafraseando a Patton, ya hemos leído el libro de jugadas de Obama que Biden ha estado siguiendo hasta ahora. A Estados Unidos no le gustó entonces, y no le gustará ahora.