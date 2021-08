Recetas de origen árabe

La vida sefaradí es algo que me es ajeno y me resulta fascinante. Cuando alguien me cuenta que viene de Egipto, la encerraría bajo siete llaves y le haría mil preguntas. Y la gastronomía, cómo me acuerdo de nuestra vecina de la calle Bulevar España que cuando hacía baklava, mostaduchos, kipes, boios.

Después, la vida me cruzó con amigos sefaradíes y disfruté en sus casas de boios y burrecas, pero el baklava más rico fue el de mi infancia. Revisando estas recetas, me queda claro que posiilidades tenían los sefaradíes de incluir comida con ingredientes de alto costo. Los ashkenazies tenemos nuestra alta gastronomí basada en papas y cebolla. El guefite fish y el pollo son las grandes estrellas que no tienen papa. Pero tenemos latkes, knishes, vareknikes, todo esto con elementos básicos.