Con Moran Samuel, la abanderada en la delegación de Israel a los Juegos Paralímpicos

Este martes 24 de agosto, al inaugurarse en Tokio los Juegos Paralímpicos, al frente de la delegación israelí estaban Moran Samuel y Nadav Levi,llevando en sus sillas de ruedas la bandera de Israel.

Moran ya participó en Olimpíadas anteriores y ganó medalla de bronce en Río en el 2016. Además es vice campeona de Europa. Tiene 6 medallas de distintos campeonatos mundiales, una de ellas de oro, ganada en el 2015.

Con algunas de sus medallas. (Foto; Avital Veltz)

Participó en dos campeonatos europeos como capitán del seleccionado femenino en basquetbol en silla de ruedas. En Tokio competirá en remo individual a distancia de 200 metros.Ya ganó en Rio una medalla en esa categoría y su aspiración actual es por supuesto mejorar sus logros de entonces.

Competirá en remo (Foto: Rocoruns)

En Tokio se inauguraron los Juegos Paralímpicos. Al frente de la delegación israelí marcharon los abanderados Moran Samuel y Nadav Levi en sus sillas de ruedas. Campeones todos ellos, creo yo, ya antes de competir.

P: Moran, ante todo, te deseo mucho éxito en Tokio. ¿Con qué expectativas vas?

R: Hace ya 7 años que estoy en el podio en forma consecutiva y mi principal adversaria es mi par de Noruega que me ganó este año en el campeonato europeo. Espero “pelearla” hasta la recta final y quién sabe, quizás justamente en estas competencias uno puede sacar de si mismo fuerzas imponentes.

P: Hace poco fueron las Olimpíadas y me imagino que las habrás seguido. ¿En algún momento te pasa por la cabeza que quisieras estar allí y no en los paralímpicos?

R: No. Me dio mucha alegría mirar los Juegos Olímpicos y ver a los deportistas conquistado cimas y concretando sueños. Me dio muchísima motivación para las semanas que vinieron después, que ahora ya llegan a su fin con el arribo a Tokio y la inauguración de los Juegos Paralímpicos.

Foto: Rocoruns

P: Comencé esta nota contando sobre tus logros, medallas, victorias…y en realidad, pienso que la gran victoria es ser exitosa en esto-lo cual no se mide sólo en medallas- a pesar de tu limitación física. Eso ya es ganar ¿no?

R: Siendo deportista hace ya tantos años, diría que no siento que mis logros son “a pesar” de mi limitación física, sino todo lo contrario, gracias a ella. Así lo siento. Hace algo más de una década se me abrió una nueva puerta a un mundo nuevo. Y tal como ocurre a menudo cuando cambian las cosas en la vida, se alteran y nos requieren lidiar con desafíos, hay que saber aprovechar las oportunidades y no temer a lo desconocido.

En el deporte me realizo de la forma más significativa que podía concebir, independientemente de mi limitacion física. Yo era deportista también antes de tener que estar en silla de ruedas, y la verdad es que no siento que haya diferencia en la sensación de fondo sino únicamente en la escenografía.

P: ¿Dirías que de los juegos Paralímpicos cualquiera puede aprender que no hay límites cuando hay fuerza de voluntad?

R: La fuerza de voluntad, sola, no es suficiente, no alcanza para nada. Hay mucha gente que realmente quiere lograr algo determinado. Pero para traducir nuestra capacidad en algo concreto hay que combinar tres cosas centrales. Claro que una de ellas es el deseo y la voluntad. La otra es la capacidad de accción, el trabajo. Y la tercera es la perseverancia. Sólo combinando estos tres elementos existe la posibilidad de que quizás alcancemos lo que queríamos. Y aunque no logremos llegar exactamente al punto al que aspiramos, creo que también debemos disfrutar del camino y tomar del mismo todo lo que nos puede aportar.

P:¿Cómo se prepara uno para las Olimpíadas?

R: Los preparativos para las Olimpiadas exigen un marco muy intensivo de entrenamientos. Yo me estoy preparando hace ya 5 años pero indudablemente los últimos meses han sido especialmente exigentes. Me entrené durante cerca de 30 horas por semana.

P: Tienes familia, pareja, hijos…¿cómo se maniobra con todo? Seguramente no desapareces meses de sus vidas ni ellos de la tuya…

R: Desde el nacimiento de nuestros hijos, siempre viajamos en familia a los campamentos de entrenamientos y a las competencias. Cuando me convertí en madre entendí que no me siento completa si estoy lejos de Limor y de los niños, que me cuesta concentrarme en la misión deportiva que debo cumplir si los estoy extrañando. Hace poco estuvimos juntos 6 semanas en Italia y fue maravilloso. Fue la combinación perfecto entre los entrenamientos y el tiempo dedicado a la familia. Ellos volvieron a casa hace ya varios días y yo me quedé en Italia para partir directo desde aquí a Tokio. Claro está que me resulta difícil y extraño mucho, pero el amor de Limor y los niños , inclusive de lejos, me dan mucha fuerza.

En familia, con su pareja Limor y los hijos Arad y Rom

P: Estimo que la rutina de entrenamientos es exigente no sólo de cara a Juegos Olímpicos. ¿Te deja tiempo de otra cosa?

R: También en la rutina común de entrenamientos dedico a esto varias horas por semana. Entre octubre ymarzo me entreno entre 20 y 25 horas semanales y eso va aumentando gradualmente de cara al verano israelí, llegando a 30 horas por semana. Es que en general los campeonatos más importantes como el campeonato europeo, campeonato mundial y las olimpíadas tienen lugar en verano. Paralelamente a los entrenamientos doy conferencias en escuelas, en diferentes instituciones y en grandes empresas. Soy madre, cónyuge y tomo con enorme seriedad la importancia del tiempo dedicado a la familia. Sé disfrutar de tiempo juntos con Limor y los niños.

Soy fisioterapeuta de niños de profesión pero desde que di a luz en el 2018 no volví a dedicarme a eso simplemente porque no me da el tiempo para todo.

P: Moran, para terminar….un consejo. Creo que fue Maimónides, el gran sabio , Rambam, quien escribió sobre la importancia de mente y cuerpo sanos. ¿Qué recomendarías que todos sepamos sobre lo que aporta dedicarse al deporte?

R: A mi modo de ver, la dedicación al deporte siempre nos lleva a empujar nuestras propias fronteras , a sentirnos bien con nosotros mismos. Nos da una especie de sensación personal de victoria, ya que siempre uno va avanzando .Y cuando uno termina de realizar determinado esfuerzo, la sensación es maravillosa. No hay nada mejor que lidiar con un desafío y salir victorioso.

P: Pues que así sea, siempre. Muchas gracias.

R: A ti.