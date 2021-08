La ética y la diáspora judía

La derrota electoral de Bibi Netanyahu ha hecho mucho para exponer el vacío ético en gran parte de la diáspora judía de izquierda que tanto lo obsesionaba como lo despreciaba. Desde el día en que dejó de ser Primer Ministro, el terreno en el que se encontraba esta izquierda moderna "pseudo-sionista", simplemente se derritió.

Me vienen a la mente tres ejemplos recientes: el primero fue cuando algunos judíos que se hacen llamar sionistas salieron en defensa del boicot pro-BDS de Ben y Jerry. El siguiente fue un artículo terrible sobre una "división de la comunidad" en Jewish News, y el tercero fue el ataque injustificado de grupos tóxicos como Na'amod a héroes comunitarios como UKLFI y North West Friends of Israel.

¿Quiénes son la izquierda "pseudo-sionista"?

Déjame aclarar. Conozco a muchos sionistas de izquierda decentes. Yo mismo fui uno hace tres décadas. Como yo, estas personas vieron cómo Oslo ardía en los autobuses que explotaban de la Segunda Intifada. La mayoría de la izquierda absorbió las lecciones necesarias, más aún si vivían en Israel, donde se hundió todo el "campo de la paz". Muchas de estas personas todavía se identifican como de izquierda en la actualidad, pero lo hacen desde un punto de vista racional y una comprensión de la naturaleza de los enemigos a los que nos enfrentamos.

Luego está la izquierda pseudo-sionista. Los judíos comatosos (en lugar de "despertados"). Se describen a sí mismos como sionistas que tienen más probabilidades de hablar de "Black Lives Mattter", o pronombres, que de ataques terroristas contra israelíes. Estas personas poseen una ideología sionista de izquierda posterior a Oslo que maduró en una era en la que Bibi era el rey indiscutible de Israel. De hecho, Bibi fue un factor tan importante en su estructura sionista, que no saben qué hacer o pensar sin él como su "demonio" al que se puede culpar de todo.



Antes de la caída de Bibi, todo era sencillo para ellos. Siempre fue culpa de Netanyahu. No hubo necesidad de ningún matiz. Bibi era un fascista - el Likud era fascista - junto con los ortodoxos y los colonos (más fascistas) estos "extremistas" estaban todos ocupados arruinando Israel para los judíos "buenos e ilustrados". Todo lo que necesitábamos para recuperar la cordura era que los israelíes votaran a Bibi y su clan fuera del poder.



Desafortunadamente para estos elementos de extrema izquierda, los israelíes (con la ayuda de un sistema electoral retorcido) fueron e hicieron precisamente eso.



Una generación delirante



Estoy hablando de una generación que se ha mentido constantemente a sí misma. Por ejemplo, cree que Rabin estaba más a la izquierda que él, casi hasta el punto de que el ex primer ministro israelí fuera una especie de visión mesiánica, y eso si no hubiera sido por Yigal Amir, el proceso de paz de Oslo habría llegado a una conclusión fructífera. Las dudas sobre Oslo que tenía el propio Rabin, y la clara posibilidad de que se enfrentara a una derrota electoral, se han perdido en un cuento de hadas no fáctico.



Pero sobre esta falsedad se construyó el campo anti-Bibi. Si no fuera por los extremistas, y en sus mentes cada partidario de Bibi tiene una imagen de Yigal Amir y Baruch Goldstein debajo de la almohada, Israel ya sería un país socialista, laico y progresista que vive en paz junto a un palestino próspero, democrático y maravilloso estado. También es importante recordarles a todos que en estos dos estados utópicos, todos estarían ocupados asegurándose de que todos usaran los pronombres correctos. Esto sería especialmente importante para Hamas, que siempre ha sido un gran defensor de la identidad progresista.



Así que Bibi era el "gran-malo" y grupos como Yachad, Na'amod e IfNotNow - se basaron en estas mentiras. Estas organizaciones incluso forjaron alianzas con ONG intransigentes antiisraelíes, y las presentaron a nuestros hijos judíos, porque Bibi eran los asentamientos, Bibi era la ocupación, Bibi eran los colonos.



Ninguna de sus acciones fue, o es, alguna vez positiva hacia Israel. Más allá de la palabrería insincera, nunca defendieron al estado judío. La suya era una plataforma que era completamente crítica para Israel en contenido y hechos.



Y luego Netanyahu ya no era primer ministro. ¿Y adivina qué? Muy poco cambiado. De repente, estos grupos quedaron expuestos y sus mensajes "anti-Bibi" se hicieron redundantes. Si simplemente siguieran atacando a Israel, ahora que Meretz y el laborismo forman parte del gobierno, la gente los vería por los extremistas que son. Entonces, en busca de nuevos objetivos para atacar, han comenzado a atacar cualquier cosa sionista a su alcance.



Es justo decir que el mejor resultado para grupos como Yachad sería el colapso del nuevo gobierno, una elección rápida y el regreso de Bibi y el Likud.



El daño en la diáspora

El surgimiento de estos grupos sionistas "pseudo" o "plásticos" causó estragos en la Diáspora. La izquierda tradicional todavía dominaba en muchas instituciones, y durante un tiempo se hizo difícil para algunos diferenciar entre el moderado pragmático y el extremista hostil. El mensaje de los nuevos grupos fue inteligente y diseñado para difuminar las líneas. Muchos en la izquierda pragmática ni siquiera pudieron apreciar los peligros de permitir que estos nuevos grupos ingresen al redil. Después de todo, todos en la izquierda están en contra de la "ocupación", no, entonces, ¿qué importa otro grupo "anti-ocupación"? Estas personas eran jóvenes, dinámicas y traían sangre nueva, en el mismo momento en que la sociedad en general estaba resaltando la importancia de la "voz de la juventud" (y minimizando el valor de la experiencia). Así que organizaciones como Yachad solicitaron unirse a organismos comunitarios como la Junta de Diputados británica, y pronto fueron parte del "establecimiento".



Pero aquellos como Yachad no son pragmáticos, su ideología ni siquiera se basa en la historia o la experiencia. Estos grupos son disruptores. La existencia de Yachad e IfNotNow está más relacionada con el surgimiento de la política de identidad de extrema izquierda en Occidente, y la cultura de cancelación que la rodea, que con Israel o el sionismo. Es por eso que muchas de las acciones divisivas de sus activistas tienen que ver con difamar, no hacer plataformas o silenciar a aquellos con los que no están de acuerdo. Son la versión judía de los corbynistas.



Hubo señales de advertencia. El vergonzoso Kadish para Hamas realizado por grupos a ambos lados del Atlántico fue un claro indicio. Pero en lugar de garantizar que estas personas, que claramente tienen una brújula moral rota, ya no tuvieran la legitimidad para difundir sus valores equivocados a otros, se les permitió jugar a la víctima, estuvieran protegidas por otros elementos de izquierda, y ahí están todos. todavía llevando a nuestros hijos a campamentos juveniles y "enseñándoles" acerca de los verdaderos valores judíos. Algunos aparecen en listas de nuestra prensa judía, donde se los defiende como futuros líderes. En pocas palabras, si estos son nuestros futuros líderes, entonces no tenemos futuro. Increíblemente, uno de los que anunciaron el evento Kaddish en el Reino Unido es incluso un diputado.



Implosión interna



Así como la sociedad no judía es destrozada por elementos extremistas que se proponen dividir a la gente a través de políticas de identidad de extrema izquierda y teoría crítica de la raza, así también, a través de la aceptación de grupos como Yachad, Na'amod e IfNotNow, este veneno ha entrado. la corriente principal de la diáspora también.



Es por eso que la asquerosa e imperdonable afirmación de Hannah Weisfeld en el artículo de Jewish News de que Israel es responsable de la destrucción de la comunidad judía debe ser rechazada firmemente:



A medida que la sociedad del Reino Unido se divide en segmentos cada vez más polarizados, ¡Weisfeld culpó al estado judío por lo que está sucediendo en la Diáspora! ¿No es más probable que la fragmentación de la sociedad occidental también esté afectando a la comunidad judía aquí? ¿Por qué demonios era necesario culpar a Israel? Pero así es con estos grupos. Así como los antisemitas siempre culparon a los judíos, estas personas señalan constantemente a Israel. Además, dado el historial perturbador de Yachad desde su fundación, ¿no ha jugado un papel sustancial en esta misma destrucción a la que hace referencia Weisfeld?



Lo he dicho antes y lo volveré a decir ahora. Si tenemos un grupo judío mayoritario que tergiversa el sionismo, disculpa a los enemigos de Israel y persuade a nuestros hijos de que Israel en su forma actual es inaceptable, el final siempre será la implosión interna de nuestra propia comunidad. Nada de esto tocará siquiera los lados de Israel. Cada vez está más claro que fue un error catastrófico que se permitiera la entrada de estos grupos. Si la Junta de Diputados y la Federación Sionista ya están sintiendo incomodidad por parte de los disruptores izquierdistas en sus campamentos, puedo decir con casi certeza que "todavía no han visto nada".



El colapso ético y el boicot a Ben y Jerry



Piénsalo. Durante los últimos años, los activistas de Yachad y sus descendientes ideológicos me etiquetaron felizmente como un extremista de derecha porque yo apoyaba a Israel y Netanyahu era primer ministro. Sigo apoyando a Israel, pero hoy apoyo a un gobierno de coalición que incluye partidos de todo el espectro. Entonces, ¿cómo me llamarían ahora? Y que hay de ellos. Si no apoyan a Israel cuando Meretz y el laborismo e incluso el partido islamista Ra'am se sientan en el gobierno, ¿qué aceptarán?



Lo que nos lleva a su apoyo al boicot de Ben y Jerry.



A menos que haya estado viviendo en una cueva remota sin vendedores de helados, entonces sabrá que Ben y Jerry's han anunciado recientemente que están cortando los lazos con sus concesionarios israelíes de ventas en lo que ellos denominan 'Territorio Palestino Ocupado'. '



Casi de inmediato hubo una protesta de Israel y sus partidarios. Los miembros clave del gobierno israelí, que incluye partidos de todo el espectro político, lo calificaron de acto antisemita. Sin embargo, algunos grupos de judíos de izquierda de la Diáspora salieron a defender el boicot. Probablemente sea una de las capitulaciones más inquietantes de la izquierda sionista que yo recuerde. El reciente artículo de la Jewish Chronicle escrito por Jonathan Freedland es un buen ejemplo



Consecuencias e hipocresía



Tiendo a mantenerme alejado de la política israelí. Las decisiones que enfrenta Israel deben ser tomadas por israelíes. Viven allí, pagan impuestos allí, votan y envían a sus hijos al ejército. Sacan provecho o pierden por las consecuencias de sus propias decisiones. Nosotros, los británicos y los estadounidenses, no. A menudo actuamos como adolescentes que exageran a Football Manager y luego pensamos que ellos saben mejor cómo hacer un equipo de fútbol exitoso. ¿Qué demonios posee un judío de la diáspora para creer que sabe mejor que los israelíes? ¿Qué va a funcionar para Israel?



La izquierda de la Diáspora podría querer que haya un proceso de paz, pero no lo hay. Simplemente no hay nadie con quien hacer un trato. Entonces, usar boicots para tratar de presionar a Israel hacia un rincón, es algo que ningún amigo de Israel debería hacer.



Mientras que los israelíes pagaron con su sangre sus intentos de hacer las paces con los palestinos, la mayoría de los judíos que viven en Londres y Nueva York no pagaron ese precio. Peor aún, los judíos de la diáspora están protegidos por los ejércitos británico y estadounidense que operan a miles de millas de sus costas. Disfrutan de sus libertades bajo el paraguas de décadas de actividad militar y la represión de enemigos en numerosos campos de conflicto. Qué hipocresía que no le den a Israel la capacidad de defenderse de la forma en que ellos mismos se defienden.



¿Qué es un "asentamiento" de todos modos?

La justificación para apoyar a Ben y Jerry's se basa en una creencia e ideas disfuncionales totalmente alejadas de la realidad del conflicto. Incluso si aceptara la idea de que la opción de "dos estados" es la única solución legítima, esto no tiene nada que ver con el 90% de los asentamientos o las personas que viven en ellos.



¿Cómo puede alguien justificar el boicot a los residentes de ciudades como Ariel, que estarán para siempre en Israel independientemente de cualquier acuerdo con los palestinos? La realidad es que los judíos de izquierda han comprado la narrativa de nuestros enemigos. Los "colonos" son malos, los "asentamientos" son malos, y cada uno de los más de 600.000 israelíes que viven más allá de la línea del armisticio de 1949 es un extremista religioso racista que es violento con los palestinos. Este es un paradigma totalmente falso y una vil difamación contra los israelíes que viven en estas ciudades.



Todo el mundo sabe, incluido el liderazgo palestino, que sea cual sea el resultado, los principales bloques de asentamientos permanecerán en Israel, y estas ciudades deben crecer para sobrevivir. ¿Por qué motivos puede boicotearlos o tratar a las personas que están dentro de ellos como leprosos?



Es poco ético e inmoral



En pocas palabras, el apoyo (o aceptación) de cualquier boicot a Israel es poco ético, inmoral e indefendible desde cualquier posición sionista. Y la forma en que estas personas hacen todo lo posible para tratar de convencer a otros de que su boicot, en realidad, no tiene nada que ver con BDS, es una negación total de la realidad.



Incluso si creemos que el BDS fue creado por palestinos (no lo fue), solo hay una llamada "desde adentro" y ese es el BDS antisemita y liderado por terroristas. Un movimiento que busca la destrucción de Israel. Los palestinos no piden un boicot de "solo asentamientos".



Y esa es la crisis ética. El BDS está mal por un millón de razones (incluido el hecho de que es antisemita), pero si boicotea a Israel, también daña a los palestinos. Los privas tanto de trabajos como de productos. La única forma en que se vuelve * posiblemente * ético para una persona privilegiada en el oeste crear dificultades para los palestinos en Ramallah, es si te dicen que esto es lo que quieren que hagas. Entonces, a menos que Ben y Jerry's estén respondiendo al llamado de BDS, están arriesgados, dañando los medios de vida palestinos sin ninguna justificación ética de ningún tipo.



Tontos y negacion

Esto hace que su negación de que esto sea BDS sea más que delirante: lo convierte en un movimiento elitista, de señalización de virtudes, antisemita y supremacista de personas a las que no les importan un carajo las consecuencias del mundo real.



Todos sabemos que la persona clave que impulsó el boicot de Ben y Jerry fue la presidenta de B&J, Anuradha Mittal, la extremista antiisraelí con su propia agenda "pro palestina". No hay nada en su política relacionada con Israel que ningún sionista pueda apoyar. Y el grupo local en Vermont, la ubicación de la sede de Ben y Jerry, que forzó la mano de la empresa fue "Vermonters for Justice in Palestine" (VTJP). El grupo son antisionistas que apoyan al BDS. Su sitio web promueve a los que odian incondicionalmente como Codepink y proporciona listas completas de BDS para que los seguidores las utilicen al decidir qué productos boicotear. Para ellos, el "boicot a los asentamientos" es una táctica de BDS diluida para el consumo público, no una postura de principios.



Estos actores antisionistas son la única razón por la que Ben y Jerry's finalmente cedieron al boicot. Cuando defiendes el boicot, defiendes a estos antisionistas.



Entonces, ¿quiénes son todos estos sionistas plásticos que intentan engañar al fingir que no se trata de que apoyen a los que buscan la destrucción de Israel? No están engañando a nadie, excepto quizás a ellos mismos.



Mientras tanto, estas personas tontas están en nuestras instituciones principales, tratando de "desionizarlas". Creen que son "moralmente superiores", incluso cuando muestran con orgullo su brújula moral rota. Quieren que los judíos rechacen a Israel, atacan a cualquier judío que defienda a Israel, y están constantemente interrumpiendo nuestras organizaciones desde adentro. En estos días, incluso se alinean con nuestros enemigos de BDS. Sin su causa anti-Bibi para guiarlos, todos se han caído por el precipicio ético.