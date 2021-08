Multitudes rezaron por él, pero este lunes falleció el soldado israelí Barel Shmueli

Este lunes 30 de agosto, nueve días después de resultar fatalmente herido por un terrorista de Hamas que le disparó dos balazos en la cabeza en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, falleció en el hospital Soroka de Beer Sheba Barel Shmueli, de sólo 21 años, miembro de la Guardia de Fronteras.

Fue herido el sábado 21 de agosto durante los tumultos violentos organizados por Hamas en la zona de Karni, uno de los dos focos de ataques a la frontera entre Israel y Gaza. Hamas lo presentó como “protestas populares”, pero estaba claro que terroristas vestidos de civil y con armas de fuego, estaba mezclados entre los civiles a los que Hamas había convocado a los choques.

Hamas organizó hoy tumultos junto al muro fronterizo entre Gaza e Israel,construido por Israel para proteger su territorio.Dice que son "protestas populares". Pero ven el disparo con pistola a distancia cero,hacia el francotirador israelí que cuida su frontera? Terrorismo puro. pic.twitter.com/ai73UI2zLS — Jana Beris (@JanaBeris1) August 21, 2021

El terrorista que hirió gravemente a Barel Shmueli disparó por la ventanilla por la que efectivos israelíes apostados del lado israelí de la frontera, controlan lo que ocurre del otro lado y abren fuego cuando deben neutralizar a elementos que se acercan para atacar. El ejército deberá investigar cómo es que una persona armada pudo llegar hasta ese obstáculo y abrir fuego sin ser detenida en el camino. Ya se dijo que no se había identificado que estaba armado, ya que había escondido su revólver entre sus ropas hasta lograr acercarse.

El caso de Barel Shmueli, aunque no es por cierto el primer efectivo israelí que cae defendiendo al país y su territorio, despertó muchas emociones.

Ante todo, multitudes pidieron por él, agolpándose frente al hospital Soroka en el que estaba internado. En Israel y el mundo judío en general , circulaban mensajes augurándole pronta recuperación, aunque desde un comienzo sus perspectivas no eran alentadoras.

Esto es el pueblo de Israel. Miles de personas rezando frente al hospital en el que está internado el soldado Barel Shmueli, gravemente herido por un terrorista. Ni lo conocen. Pero piden por él.

Aunque los enemigos nos hagan sufrir, no destruirán el alma especial de Israel. pic.twitter.com/2CwJRRnj1a — Jana Beris (@JanaBeris1) August 24, 2021

Estos efectivos israelíes de la Guardia de Fronteras no luchan sólo contra terroristas. Aquí ko hacen rezando frente a la cama de su compañero Barel Shmuli, gravemente herido en la cabeza por un terrorista de Hamas pic.twitter.com/ssNOud9k86 — Jana Beris (@JanaBeris1) August 22, 2021

La tragedia también fue utilizada políticamente, lo cual fue lamentable, lo cual se originó en una seria equivocación del Primer Ministro Naftali Bennett cuando llamó al padre de Barel para interesarse por él y decirle que le desea plena mejoría, y se confundió con su nombre . Lo llamó Yosi, que es el nombre del padre, y no del hijo herido, lo cual fue condenado públicamente por el padre, que además estaba furioso alegando que las autoridades no tomaban las decisiones necesarias contra el terrorismo. Bennett al parecer no sabía en ese momento siquiera dónde Barel estaba hospitalizado.

El jefe de la oposición Biniamin Netanyahu criticó públicamente a Bennett por eso en duros términos evidentemente para ridiculizarlo, lo cual desató críticas del oficialismo diciendo que usa para fines políticos la tragedia de un soldado, aunque claro está que aunque Bennett se haya equivocado, siente gran dolor por lo sucedido.

La tragedia de la muerte de este joven, en la flor de la vida, tan solo con 21 años, cuando estaba por finalizar su servicio militar obligatorio, ocurre justamente cuando a pesar de las provocaciones de Hamas , Israel trata de aliviar la situación de la población civil en Gaza, aumenta la cantidad de comerciantes que reciben permiso de entrar a trabajar en Israel y diversifica las mercaderías que pueden entrar a la Franja, incluyendo este lunes materiales de construcción.

Yo me pregunto...los materiales de construcción que Israel permitió entren hoy a la Franja de Gaza, serán usados para responder a las necesidades de la gente o para los fines terroristas de Hamas?



Ojalá que para bien...no sólo por Israel sino también por los palestinos pic.twitter.com/pe1wwKQLYL — Jana Beris (@JanaBeris1) August 30, 2021

El problema eterno, claro está, es que mientras Israel trata de distinguir entre los terroristas y la población, el gobierno terrorista de Hamas usa y arriesga su gente para atacar a Israel. Eso, cabe suponer, no cambiará más.

Es trágico que otro joven haya pagado con su vida por esta locura.

Bendita sea la memoria de Barel Shmueli, de solamente 21 años.

Amén.