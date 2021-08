Club de Lectura de B'nai B'rith: Llega un nuevo día de Sayed Kashua

Este miércoles a las 17.30 nos encontramos en el Club de Lectura para comentar "Llega un nuevo día" de Sayed Kashua. Es un resumen de columnas del autor en el diario Haaretz. Este libro fue el único en español en Montevideo. Kashua ha sido autor del libro "Dancing arabs", que dio lugar a una película que se vio en en Montevideo y se llamó "Mis hijos".

Nació en el poblado de Tira en el año 75 y En 1990, con 15 años, fue admitido en la Academia de Ciencias y Artes de Israel, un internado de Jerusalén reservado para alumnos sobresalientes. Allí conoció la primera biblioteca, leyó en hebreo la primera novela en su vida –El guardián entre el centeno de Salinger– y se sumergió por completo en libros de autores israelíes sobre el sionismo, la identidad, la religión, el judaísmo, la Shoá, la patria, los pioneros y las guerras. En reportajes, ha dicho que envidió siempre a Amos Oz por su casa llena de libros y su bakground, él es un escritor que nació en una casa sin libros.

Escribe como ningún autor, judío o árabe, lo había hecho: en el mejor hebreo, con ironía, y los elementos tragicómicos de los mejores novelistas. Ha sido uno de los guionistas de Shtisel y hace muy poquito ha estado en Cannes con la película de su novela "Let it be morning".

Él, su esposa, sus padres, vecinos e hijos son sus protagonistas principales. Casi todo lo que escribe tiene que ver con su propia historia. Las rutinas diarias, lo aparentemente banal, en su pluma se convierte en símbolo de las grandes contradicciones de la sociedad israelí. El humor es su arma favorita..

Mientras cuenta su vida cotidiana, un narrador, que se inventó, cuenta cómo es la la vida de un árabe-israelí en su cotidiano, es decir el contexto suma más que lo que le pasa al pesonaje. Porque el contexto suma más que la historia en sí misma, si llama a un hotel a pedir una reserva y no hay lugar cuando habla con acento árabe y si hay lugar para una productora que habla con acento israelí, el tema está dado desde lo simple. Le dice a los hijos que hablen árabe cuando quieran, menos al bitajon del shopping, porque esto implica que les pidan la identificación y los paren. Esto no sucede cuando hablan en hebreo. Es un hombre exitoso, puede vivir en un barrio caro, mandar a sus hijos a la escuela que quiera, eso no quita que siga siendo discriminado por muchos israelíes.

Un buena definición de él diría que es un exiliado de ambos mundos: para los árabes, por ser demasiado judío; para los judíos, por ser demasiado árabe. Kashua abandonó Jerusalem después del conflicto del 2014 y se fue a Estados Unidos a dar enseñar literatura.