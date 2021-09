Los seis órdenes ideológicos fundamentales del Movimiento Masortí y su abordaje de la tradición judía.

Capítulo 1. Halajá

“El Movimiento Masortí no propone –y jamás en toda su historia ha propuesto— un judaísmo nuevo ni una ruptura con la tradición de Israel, sino justamente un retorno a la vida judía tradicional basada en la preservación de la halajá y del acervo cultural y religioso judío como elementos vinculantes y, al mismo tiempo, sujetos a un desarrollo histórico en el tiempo.”[1]

“Mishnateinu[2] es una invitación a seguir creciendo en nuestro saber sobre judaísmo y basado en la Mishná que está dividida en seis tratados, a partir de la propuesta del Rabino Jordán Raber de dividir el estudio de las bases del Movimiento Masortí en seis áreas. El estudio de la Torá es la esencia de nuestra vivencia Masortí…Un judío sin estudio se priva a si mismo de la posibilidad de elección y de acción.”[3]

Abordaje de la halajá en el Movimiento Masortí

La Halajá heb. הלכה, o ley judía tradicional es un sistema de normas cuyos orígenes se remontan al Talmud y la literatura rabínica en general y estudiosos posteriores son los que establecen la ley a través de un proceso interpretativo y fluido que tuvo lugar a lo largo de toda la historia y que continúa hasta el día de hoy.

El Movimiento Masortí considera que la halajá es un elemento cardinal en la vida judía y en la preservación de los valores que vehiculiza nuestra tradición e incentiva la práctica de esta entre los miembros de sus comunidades e instituciones. Adopta una visión histórica y crítica que percibe a la halajá como un cuerpo de normas susceptible de cambios.

Las condiciones de vida modernas y las grandes transformaciones que las sociedades occidentales han experimentado en el último tiempo –muchas de ellas motivadas por el avance del desarrollo tecnológico y por la ruptura con percepciones y actitudes sociales tradicionales que durante muchos años fueron consideradas incontestables– demandan un alto nivel de creatividad a fin de preservar la halajá y de transformarla en un elemento relevante para la vida judía.

Como sostiene el Rabino R. Gordis[4] la concepción de la halajá en el Movimiento Masortí implica un retorno al espíritu de los períodos más creativos en cuanto al desarrollo de la ley judía, es decir, un retorno a la concepción de la halajá como un sistema en continuo movimiento y cuyos cambios se deben realizar tras un estudio profundo de la ley y un análisis minucioso de las circunstancias que ameritan los mismos.

A lo largo de todas las eras, los rabinos y estudiosos de las fuentes judías han sabido dilucidar las necesidades de su tiempo a fin de hacer de la halajá y de su cumplimiento algo alcanzable y significativo. Puede haber diversas razones que lleven a uno a cumplir con la halajá, como ser, el mero apego a la tradición, una cierta consciencia de compromiso con ella –ya sea porque se la percibe como una expresión de la voluntad de Dios según fue entendida por los estudiosos y eruditos judíos a lo largo de las generaciones o bien por su ligazón histórica con el pueblo de Israel–, la creencia de que la misma vehiculiza valores morales intrínsecos al judaísmo, etc. Si bien también hay distintas posturas al respecto dentro del Movimiento Masortí, todas ellas convergen en la idea de que la observancia de la ley y de la tradición judías debe ser algo enaltecedor.

El rabino y catedrático A. J. Heschel, uno de los pensadores de mayor influencia dentro del Movimiento, ve en la práctica de la halajá y en el cumplimiento de las mitzvot un medio que contiene un fin intrínseco a la vida religiosa: la consagración del individuo y de su vida o la aspiración a su santidad.

Para ello, la halajá debe abarcar la vida de una persona de manera cabal; no debe ser reducida solo a actos o a eventos determinados, sino que debe acompañar al individuo a lo largo de su vida y envolverlo en su totalidad en busca de su elevación espiritual y su consagración.[5]

Gordis, Robertz”l (1908-1992): rabino conservador que vivió en Estados Unidos. Durante años se desempeñó como presidente de la Asamblea Rabínica de aquel país y fue profesor en el Jewish Theological Seminary de Nueva York, la escuela rabínica e instituto de altos estudios del Movimiento Conservador en Nueva York. Fue uno de los primeros en confeccionar material escrito acerca de los aspectos ideológicos del Movimiento, que luego se convertiría en la base de su libro Understanding Conservative Judaism.

Heschel, Abraham Joshuaz”l (1907-1972): rabino, teólogo y filósofo. Nacido en Polonia hacia principios del siglo XX, Heschel se formó como rabino y catedrático en Alemania para luego emigrar a los Estados Unidos, lugar en el que llegaría a la cúspide de su carrera y en el que pasaría el resto de sus días. Fue un autor prolífico y, sin dudas, uno de los pensadores judíos más prominentes del siglo pasado. Promediando sus días, se abocó fuertemente al activismo político y al apoyo del movimiento por los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos.



[1]Rabino Jordan Raber. Mishnateinu. Masorti AmLat.

[2]MasortiAmLat.org. Mishnateinu

[3]Rabino Marcelo Rittner, Presidente Masortí Amlat y Rabino Mauricio Balter, Director Ejecutivo Masortí y Mercaz Olami

[4]R. Gordis, “Responsum on the Shabbat”, en D. Golinkin, Proceedings of the Committee of Jewish Laws and Standards of the Conservative Movement. 1927-1970, The Rabbinical Assembly and the Institute of Applied Halakhah, Jerusalem, 1997.

[5]A. J. Heschel, “Toward and Understanding of Halachah”, in S. Siegel (ed.), Conservative Judaism and Jewish Law, Ktav, New York, 1977, pp. 133-152.