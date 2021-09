Sara Lopata y Rosh Hashana

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

La llegada de Rosh Hashana me retrotrae a los encuentros familiares desde que era chica, los preparativos, los aromas, las mesas, las comidas y tradiciones me fueron forjando como persona y ser judio. Ser organizadora de espacios representa sin duda el reflejo de un hogar calido y ordenado. Para empezar un nuevo a;o es importante dejar atrás aquello que no necesitamos, desprendernos de lo material para comenzar un a;o en paz y armonia, llenandonos solo de lo suficiente, cosas buenas y dulces.

¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar Rosh Hashana, cuál seria?

Seguro que aquí en Uruguay, mis afectos mas intimos y cercanos los tengo aca. Con ellos quiero compartirlo y disfrutarlo.

¿A quién invitarías a tu mesa de Rosh Hashana?

A mi querida amiga Raquel.

¿Quién te gustaría que te invitara?

No tengo a nadie en particular que necesite me invite.

¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

Lo mas significativo para mi de la mesa de Rosh Hashana y lo que no puede faltar es la jala agula, que representa un volver a empezar augurando un buen comienzo del nuevo a;o y por supuesto que tambien le guefilte fish y la sopa con kneidalaj que forman parte de nuestras tradiciones, esos sabores, esas recetas que se han transmitido de generacion en generacion.

¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

El año pasado la pandemia nos obligo a celebrar R.Hashana con nuestras burbujas, Para mi fue un placer compartirlo con la gente que quiero. Si bien los numeros de este ano son mas que alentadores, considero que aun el Covid sigue contagiando y que todavia debemos mantenernos con nuestro circulo mas intimo. Por lo que el comienzo de este 5782 elijo transitarlo nuevamente con ellos.

¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo? Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc

Mis conexiones mas fuertes son mis raices y tradiciones, mi familia, las ense;anzas y amistades. Por supuesto que Israel y las festividades judias son el eje central de la educacion que he recibido.

¿SosteamFauda o teamShtisel?

Mire ambas series, son muy diferentes, cada una transita por distintos aspectos de la vida judia. Fauda es activa y seductora, no podes dejar de mirar un capitulo tras otro, pero elijo Shitsel, si bien es mas lenta, es una joyita y caricia al alma.

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío?

Me encanta !!.De hecho en mi cuenta de Instagram abro las puertas de mi casa en el dia a dia de mi vida y me muestro tal cual soy. Muchisima gente que me sigue sabe que soy judia y muestro en cada festividad desde como pongo la mesa, que cocinamos, como me preparo y me llueven los mensajes con preguntas y consultas al respecto y hasta me cuentan que sienten admiracion hacia nuestro pueblo.

¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles?

No sigo muchas cuentas, salvo alguna sobre recetas de comida judia.