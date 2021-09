Esther Cukierman y Rosh Hashana

La Esc. Esther Mostovich de Cukierman ha sido Coordinador docente y Profesor de Talmud y Derecho desde el 2001 al 2018 en el Centro de Postgrados de la UdelaR y posteriormente en la Universidad ORT y Universidad Católica del Uruguay

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

Rosh Hashana siempre fue para mí tiempo de estar con mi familia… pero la mayor parte de mi familia ya no está. Añoro irme caminando al shil de la calle Inca a darle un beso a mi mamá, que para estas fiestas tenía su asiento allí junto con algunas amigas. Me parece ver a mi papá sentándose a almorzar y contando año tras año por qué en Rosh Hashaná lo primero que se come ¡antes de la sopa! es lejaim con vino casero y onik lekaj ( torta de miel). Extraño a mi marido sentándose a la cabecera de la mesa… a los amigos con que nos encontrábamos a comer tortas dulces en la tarde de Rosh Hashana …

¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar Rosh Hashana, cuál sería?

El lugar no me importa, sino con quién comparto la mesa y la emoción de estar juntos . Si no me lo impidiera la pandemia, me iría a Vancouver, en Canadá. Porque ahí están mi hija mayor, mi yerno y mi nieto.

¿A quién invitarías a tu mesa de Rosh Hashana?

A mi hija menor y a mis amigos Mirta y Sami que son casi familia. Espero que acepten porque el año pasado preparé pollo con manzanas y ciruelas y¡no les gustó!

¿Quién te gustaría que te invitara?

¡Mis amigos!

¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

La jalá agulá , el onik lekaj y el vino tinto Barkan. ( El pan redondo , bizcochuelo de miel y vino tinto dulce.) Y si hay guefilte fish,( pescado picado) ¡ mejor toda.

¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

El año pasado mi hija menor y yo fuimos a los servicios de Rosh Hashana y Iom Kipur en un hotel alquilado por la Kehila Ashkenazy en Punta Carretas. Nos sentaron a todos dos metros separados uno del otro pero el Rav Max Godet se pasó caminando entre los asistentes ¡ y logró que nos sintiéramos tan juntos! Este año el hotel que alquiló la Kehila para estas fiestas está más cerca de mi casa, pero en realidad el lugar no es lo que me importa. Espero que nos sintamos unidos también este año y confío que el Rav Godet volverá a lograrlo.

¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo? Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc

Desde hace muchos años, el estudio del Talmud y los episodios de la historia judía son para mi la fuente y la conexión con el judaísmo, con mi Pueblo, con Israel y con mis propias raíces . Estudio el Talmud y reconozco en el texto los valores fundamentales sobre los que descansa la Constitución uruguaya y las legislaciones del mundo occidental, el mundo que aceptó la Biblia. Al mismo tiempo, no puedo olvidar que esas mismas páginas son las que memorizaron mis abuelos, las que nos transmitieron nuestra identidad desde hace cientos de generaciones, el cable a tierra que nos mantuvo judíos. Leo el Pirké Abot ( los dichos éticos de los Padres) y tengo presente que es el mismo texto que mi abuelo le enseñaba a mi padre cuando era un niño y hoy en día le encuentro nuevos significados que son válidos para mi. Los tiempos han evolucionado , la ciencia se ha superado pero en lo medular, la Ley hebrea, Biblia y Talmud, siguen tan frescos y válidos hoy como siempre.

¿Sos team Fauda o team Shtisel?

Shtisel, sin duda. Tiene un encanto que nada puede superar. Aunque esa serial retrata una familia judía muy observante y personalmente yo no lo soy.

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío?

Me encanta. Me han preguntado más de una vez cuando doy clases o charlas y estoy feliz de poder responderles.

¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles?

Estoy en muchos, realmente muchos grupos Facebook.¡Y tantos grupos whatsapp! No me alcanza el tiempo para seguir las aventuras de todos los que me importan .

¡No quiero ni asomarme a más redes sociales! Por otro lado, me maravilla ver que desde que empezó la pandemia, el zoom, webinar y sus similares han borrado todas las fronteras para el estudio y la comunicación. He tenido alumnos por zoom desde todas partes del mundo. Asistí a conciertos y conferencias en Nueva York, al festival de Klezkanada en Montreal , a cursos del Moriah Center de Jerusalem , a Simposios y presentaciones en Buenos Aires, sin moverme de mi casa. Me he reencontrado en pantalla con varios amigos que había perdido de vista. Incluso en esta difícil pandemia vale el viejo dicho judío: “ Gam zu le tová”. “También esto es para bien”. En “casi” todo lo que nos pasa, aunque sea malo, puede haber algún lado bueno, ¡el asunto es preocuparnos por buscarlo! Ningún vaso está totalmente lleno, puedo decir “Qué tristeza, tenemos medio vaso vacío “ o “Qué bueno, podemos disfrutar de medio vaso lleno”.