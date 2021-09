Ianai Silberstein y Rosh Hashana

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

Actualmente, y desde hace veinte años, implica trabajo comunitario, servicios religiosos, asegurar experiencias trascendentes y relevantes para mi comunidad. Por supuesto, no puede faltar la reunión familiar.

¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar Rosh Hashana, cuál sería?

El país en que vivo, Uruguay. Nunca fui bueno celebrando festividades fuera de mi hábitat.

¿A quién invitarías a tu mesa de Rosh Hashana?

No hago cuestión de una gran mesa. Me gustaría tener a mis dos hijos y sus cónyuges en la mesa al mismo tiempo, algo que por diversas razones no se ha dado por años.

¿Quién te gustaría que te invitara?

En los últimos años prefiero pasar las comidas festivas en mi casa con mi esposa, seamos los que seamos.

¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

Muy a mi pesar, el guefilte fish. Nos hace judíos. No me gusta. Sólo con jrein, y es casi un precepto.

¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

El año que pasamos en pandemia es una nebulosa. El año que se inicia es una incertidumbre.

¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo? Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc

Israel. Es el principio de mi ser judío. Últimamente, las fuentes, en especial el Tanaj.

¿Sos team Fauda o team Shtisel?

Ninguno. Prefiero Shtisel por su humanismo. Ninguna es Israel o Judaísmo. Son simplificaciones de fenómenos más complejos. Como ficción, ambas son excelentes.

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío?

No me disgusta. El tema es que esos judíos o esos israelíes representan sólo una parte mínima de cualquiera de los colectivos.

¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles?

Sigo. De todo un poco. Evito redes muy nacionalistas, chauvinistas, o lo que he denominado “sionismo virtual”. Prefiero quienes comparten vivencias, interrogantes, emociones. No defiendo la causa judía o sionista, trato de vivirla con coherencia. Es lo que soy, más vale estar en paz con uno mismo, no en guerra con el mundo.