Vala Niremberg y Rosh Hashaná

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

Los judíos que vivimos en la diáspora tenemos la suerte de tener dos instancias en el año en las cuales poder mirarnos a nosotros y a nuestto alrededor. Cuestionarnos aquello que queremos reforzar para nuestra vida y a lo que queremos ponerle distancia. Ademas no es solo rosh hashana, la llegada de iom kippur la considero como una oportunidad para poder parar y reflexionar. Pedir perdon e intentar ser mejores personas. Y también aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Rosh hashana no es mi año nuevo, pero a nivel simbólico tiene una gran carga positiva.

¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar RoshHashana, cuál sería?

Claramente Israel! Siempre me imaginé cómo sería pasar una festividad como Rosh Hashana o iom haatzmaut en Eretz. Espero que algun día pueda experimentarlo.

¿A quién invitarías a tu mesa de Rosh Hashana?

A todos mis amigos que no son de la colectividad judía. Haríamos un repaso por las tradiciones más importantes de la fecha y les daría el gusto de experimentar lo que es una mesa de Rosh Hashana completa. También me gustaría que fuera una instancia para contarles sobre iom kippur y aprovechar ese momento para tomarnos un momento y reflexionar. Algo que creo que hace mucha falta al día de hoy.

¿Quién te gustaría que te invitara?

Me gustaría pasar Rosh Hashana con mi familia israelí, y poder vivirlo como lo viven ellos. Y acá en Uruguay me gustaría poder celebrar una ceremonia completa con alguna familia israelí que aún estando acá mantiene viva la tradición.

¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

Fuera de las comidas típicas de año nuevo, no puedo evitar pensar en mi Baba y la comida deliciosa que nos preparaba: sopa, guefilte fish, pollo, reibak de papa, y alguna cosa mas que me estaré olvidando. Lo que seguro no podía faltar con mi baba ZL presente era la sensación de explotar de llena pero que me digan que no había comido nada!!! Jajaja. Una idishe mame por definición.

¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

Personalmente no fueron dos años positivos. Si rescato un montón de cosas, sobre la resiliencia, reinventarse, ser paciente, optimista y agradecer por la salud mía y de los mios. Pero no puedo negar que a nivel personal fueron dos años duros. Me gustaría dar un mensaje un tanto más optimista, pero admitir cuando las cosas no salen o no son como uno quiere es lo mas sano que puedo hacer al momento. Creo que lo mas importante a destacar es que en un punto dejé de “esperar” que pasara algo y asumí que esta era mi vida y mi dinámica laboral, social y familiar. Muchas cosas para rescatar, pero no deja de ser una pandemia, algo completamente inesperado.

¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo? Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc

Soy sionista y amo Israel. En mi casa escuchabamos a Shlomo Artzi a todo lo que daba. Hablar en hebreo entre mi familia es algo común, que nos divierte y tenemos esa necesidad de mantener el idioma vivo en nosotros mismos. Las festividades, salvo rosh hashana y pesaj y otra fecha como iom kippur las respeto pero no al nivel que me gustaría. Quizás al momento de formar mi propia familia pueda retomar algunas tradiciones que se fueron con mi baba. Y la comida no puedo negar que me encanta y si escucho hablar sobre comida del medio oriente o típica comida ashkenazi automáticamente me viene una linda nostalgia (y hambre… jaja)

¿SosteamFauda o teamShtisel?

Soy team Fauda porque no vi Shtisel (la empecé y no me pude enganchar). Y la última temporada de Fauda la vi en un día. Dudo que shtisel pueda superarla. Hatufim me ENCANTÓ.

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío?

ME ENCANTA! Y me gusta que me cuenten o que si tienen alguna duda me pregunten. A veces las preguntas se las callan porque se creen ignorantes del tema, asi que casi siempre los animo a que consulten, me pregunten o charlemos de lo que sea, por más básico que parezca.

¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles?

Sigo a @hebreoconavia, aurora, rudy israel, algunas cuentas periodísticas y otras hasta de memes. Algunos memes me los pierdo porque no son judíos sino que son mas sabras, pero me gusta cada tanto encontrarme con algo de eso porque entre tanta información es una linda sorpresa leer algo en hebreo o escuchar alguna canción nueva.