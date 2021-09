Después de más de 20 años, Israel vuelve a la Expo Prado de la mano de la Embajada de Israel y la Cámara de Comercio Uruguay-Israel.

La exposición se llevará a cabo desde el viernes 10 hasta el domingo 19 de setiembre de 9 a 21 hs.

En el pabellón israelí participarán empresas israelíes y uruguayas innovadoras y con base tecnológica de distintos rubros: agro industriales, tecnología aplicada a la seguridad personal, sistemas de prevención de accidentes, alimentos israelíes, tecnología en logísitca para el agro, maketing digital con tecnología israelí y mucho más.

La impresionante fachada fue diseñada por alumnos de la Universidad ORT que se inspiraron en un Israel moderno, que con creatividad e innovación cultiva en el medio del desierto y contribuye a todo el mundo con sus descubrimientos y avances tecnológicos.

Todo, en un marco entretenido y lleno de vida y color, con shows musicales de la mano de los conjuntos de bailes folclóricos israelíes (lehakot) Naguía, Kojavim, Shorashim y Doreinu de la Kehila (Comunidad Israelita del Uruguay), Hatzmait de la NCI y otros artistas invitados. También habrá diferentes conferencias , un viaje virtual por Israel, degustación de comidas típicas israelíes en food trucks al frente del pabellón y distintas actividades culturales.

El Embajador de Israel Yoed Magen, atrás, cerca de la punta izquierda, con los miembros de los distintos conjuntos de bailes israelíes de la colectividad judía uruguaya que bailarán durante la Expo

Pensando en lo que caracteriza la Expo, su despliegue y los puntos en los que pone énfasis, es más que natural que Israel esté presente. Y este año vuelve a lo grande, con un pabellón que según todo lo planeado, será sin duda una gran atracción en la feria.

En esto pensó también el Embajador de Israel Yoed Magen. “El año pasado visité la Expo y me di cuenta que abarca áreas en las cuales Israel se destaca, como la agricultura, el ganado, el riego y la tecnología agricola. En ese momento decidí hacer todo lo posible para que nuestra embajada participe en la Expo del 2021”.

El Embajador de Israel Yoed Magen

Y ello se está concretando. Es importante destacar el apoyo clave que recibió la Embajada.

“La Cámara de Comercio Uruguay - Israel, que fue reorganizada al comienzo del 2020, coincidió conmigo en esta visión y se puso a trabajar fuertemente para reclutar empresas al pabellón israelí”.

Simón Waisrub, Presidente de la Cámara de Comercio señala que “el objetivo principal de la Cámara es poder por un lado dar a conocer nuestros objetivos que se relacionan con potenciar el comercio bilateral entre ambos países, y justamente que el intercambio comercial sea fluido. Además buscamos la compatiblidad entre las fortalezas tanto en servicios como en bienes”.

Simón Waisrub, Presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Israel

La relación a la que sirve el trabajo de la Cámara, tiene evidentemente dos puntas.

“Del lado de Israel se quiere aprovechar todas las innovaciones tecnológicas especialmente aplicadas a la agricultura, tratamiento de aguas, y todo lo que la tecnología desarrollada israelí brinda. Del lado de Uruguay la producción agro industrial y los beneficios de una producción natural entendemos son las fortalezas y productos valorados en Israel”, agrega Waisrub.

Cada una de ellas representa algo de la potencia de desarrollo y avance que es hoy Israel.

Auspiciantes en el evento

“Después de tantos años de ausencia es importante presentar a Israel como es hoy. Un país moderno, en el que la innovación constituye una parte significativa de nuestras vidas”, nos comentó el Embajador Magen. “El diseño de la fachada, por ejemplo, fue inspirado en la innovación y los cultivos en el desierto. Creo que es un mensaje muy fuerte. El pabellón de nuestra embajada pone énfasis presisamente en estos temas, además del turismo”.

Uno podría pensar que si se presentan empresas que evidentemente tienen interés en colocar sus productos en el mercado, el objetivo central es el comercial. Sin subestimar la importancia de este aspecto, el Embajador destaca otro ángulo.

“ Yo prefiero medir nuestra participación de acuerdo al impacto que tendrá en el público en general. Obviamente está la esperanza que los productos israelíes que las empresas que participan venden sean más conocidos y vendidos en el mercado uruguayo, pero para mí es no menos importante que el agricultor del interior del país que visite la exposición, sepa que Israel es un referente mundial en su area”, recalca.

Cabe recordar que durante décadas Israel se ha hecho presente precisamente en diferentes áreas de desarrollo en Uruguay, también en el interior del país, a través del vínculo directo con expertos en distintas áreas que han llegado en el marco de la División de Cooperación Internacional de la Cancillería israelí, MASHAV. Ver el avance y desarrollo israelí directamente en la Expo Prado, es otra forma de apreciar todo ello.

“ Siento mucho orgullo poder presentar las fortalezas y los avances de mi país en áreas tan centrales para Israel y en una exposición tan importante como la Expo Rural”, comenta el Embajador Yoed Magen. “Israel tiene muchisimo que ofrecer en el área del campo, y la Rural nos ofrece la mejor plataforma para exponerlo. Eso me da una gran satisfacción”.

Estos son los participantes en el pabellón israelí

1. Onebeat, solución tecnológica para la Optimización del Flujo de Mercaderías en Cadenas de Retail.

2. Goldratt Consulting, especialista en Metodología Eficaz para Mejorar la Productividad de las Empresas y las Organizaciones.

3. Mul-T-Lock, especialista en planificación y diseño de proyectos de cerramiento avanzado.

4. Think Thanks, facilitador de empresas israelíes con Starup Is Real, desde Tel Aviv a Latinoamérica: propuestas de innovación, tecnología y sustentabilidad.

5. Helpers­+, startup de impacto social para salvar vidas, utiliza tecnología israelí.

6. Surely, monitoreo, supervisión y rastreo de personas en conflicto con la ley, con núcleo tecnológico israelí.

7. Ducart Latino América, representante de Ducart Packaging, cartones para helados, yogurt y cremas, y Tama del kibutz Midhmar Ha Emek, embalajes para cultivos.

8. Eshet Eilon, tecnología para empresas productoras y empacadoras de frutas, verduras y huevos a gran escala, y desinfección de la producción de Cannabis Medicinal.

9. Keren Kayemet LeIsrael

10. Hamfer, importador de comestibles y bebidas israelíes.

11. Securitas, la une una relación de cooperación mutua con distintas instituciones, en pos de dar trabajo a personas con discapacidad física.

12. Lanafil, representante de Taranis: solución tecnológica para monitoreo de cultivos.

13. Yartech, representante de Arad Group: soluciones para medición de agua y Gauzy: ciencia en materiales y nanotecnología.