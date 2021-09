La comunidad judía de Nueva York recuerda el 11 de septiembre

Los grupos judíos en la ciudad de Nueva York marcarán el peor ataque terrorista internacional de Estados Unidos en el contexto del Shabat de este año. El rabino Jonathan Glass de la sinagoga de Tribeca: "Sólo porque han pasado 20 años, no queda relegado al basurero de la historia. Las personas que murieron, importaban".

Allan Englander suele conmemorar el 11 de septiembre en la sinagoga de Tribeca, donde estaba desayunando después de las oraciones matutinas ese martes de 2001 cuando se enteró de que un avión había chocado contra el World Trade Center.



“Al principio no lo creímos, alguien llamó y todos salimos corriendo y corrimos hacia la esquina, desde donde teníamos una vista del World Trade Center”, recuerda. "Llegué justo a tiempo para ver el segundo avión estrellarse contra la torre".



En el aniversario de los ataques, oran, desayunan y recuerdan lo que estaban haciendo y cómo se sentían, dice. "Trato de hacer un esfuerzo para ir allí el 11 de septiembre simplemente porque es una reminiscencia, es recordar", dice.



Sin embargo, la conmemoración de este año será diferente. Con el vigésimo aniversario de la tragedia el sábado, en lugar de estar a minutos del sitio del World Trade Center, donde ora los días de semana, Englander marcará el día más cerca de casa en una sinagoga en el Upper East Side de Manhattan.



Grupos judíos en toda la ciudad de Nueva York marcarán el peor ataque terrorista internacional de Estados Unidos en el contexto del Shabat de este año. Para algunos, eso significa trasladar la programación a días adjuntos; para otros, significa tener un grupo de miembros de la comunidad reunidos para recordar juntos



Ese día, recordarán cómo 19 terroristas islamistas secuestraron cuatro aviones, dos de los cuales golpearon el World Trade Center en la ciudad de Nueva York, un tercero que golpeó el Pentágono en las afueras de Washington y un cuarto que se estrelló en un campo abierto en Shanksville. Pensilvania, matando a 2.977 personas.



Al concluir los servicios de Shabat este sábado, el rabino Jonathan Glass de la Sinagoga de Tribeca y su comunidad darán la bienvenida al clero de diferentes religiones para honrar a las víctimas y orar por la paz. Planean usar un gran espacio al aire libre para la conmemoración, donde recibirán asistentes preinscritos, además de enfatizar el distanciamiento social y el uso de máscaras. También se asociarán con otras organizaciones del área y escucharán a una mujer que era gerente de la oficina de la sinagoga en ese momento.



"Sentí que era muy, muy importante hacer algo", explica.



"Lo que lograremos simplemente marcando la ocasión en la medida en que lo estamos ... estamos demostrando que no olvidamos, y que este fue un evento muy significativo", dice. "Solo porque han pasado 20 años, no queda relegado al basurero de la historia. Las personas que murieron, importaron y los sobrevivientes se vieron seriamente afectados. No tomamos esto a la ligera".



Aunque Shabat no es un día de duelo, todavía hay formas apropiadas de marcar el evento, dice.



'Reflexionar juntos y servir juntos'



Dorot, una organización que trabaja para abordar el aislamiento social entre los adultos mayores y las personas mayores, tiene como objetivo reclutar a más de 1,000 voluntarios en las actividades del día del 11 de septiembre, según Laura Colin Klein, directora de servicios voluntarios. Entregarán paquetes de atención a los hogares de los adultos mayores en Manhattan y Westchester, y harán un seguimiento con llamadas telefónicas para discutir con los destinatarios qué significan para ellos los eventos del 11 de septiembre. También facilitarán grupos de discusión telefónicos intergeneracionales entre adolescentes y adultos mayores, organizarán un proyecto de arte intergeneracional donde los participantes harán medallones conmemorativos e invitarán a voluntarios a hacer tarjetas para veteranos y miembros del servicio activo. La organización no ejecuta programas en Shabat, por lo que están difundiendo eventos a lo largo de septiembre, incluida la entrega de paquetes el 12 y 13 de septiembre.



"Los mensajes en torno a este programa para nosotros se están uniendo como comunidad para reconocer un evento importante en la historia de nuestra nación: reflexionar juntos y servir juntos", dice Colin Klein. Sus programas estarán socialmente distanciados y enmascarados.



"Espero que las personas se sientan más conectadas con su comunidad para que sean parte de algo más grande", agrega, para "que tanto los adultos mayores como los voluntarios sientan que tienen una experiencia realmente buena al participar y hacer algo por alguien". demás."



Lori Klamner, residente de Manhattan, ha trabajado como voluntaria en Dorot durante más de dos décadas. Este año, estará preparada para su asignación del 11 de septiembre, que se llevará a cabo en los días cercanos al aniversario. "Especialmente en la ciudad de Nueva York, esa generación realmente recuerda el 11 de septiembre", dice sobre los destinatarios del paquete. "Fue uno de los eventos más importantes de sus vidas. Y creo que es realmente importante para ellos no olvidarlo, que la sociedad no lo olvide".



Mientras se conecta con los residentes como parte de la entrega, Klamner también planea compartir su propia experiencia: esperar a escuchar a su hermana, que estaba en un avión ese día. "El 11 de septiembre, creo que mucha gente quiere hacer algo significativo, ya sea ayudar a limpiar un jardín o ayudar en una escuela. Esto es lo que me gusta hacer", dice.



La voluntaria de Dorot, Jennifer Weintraub, entregará paquetes y conversará por teléfono con los residentes como parte de la iniciativa. Weintraub estaba en la escuela secundaria en 2001 y vivía en Long Island, pero recuerda lo cerca que se sintió el evento para su clase, muchos de los cuales tenían padres y otros parientes trabajando en la ciudad de Nueva York. Aunque no saldrán el 11 de septiembre, ella dice que cree que el impacto será significativo. "Creo que el sentimiento aún se mantiene", dice Weintraub. "Es impactante darse cuenta de que han pasado tantos años".



Otros eventos que participan en la ciudad incluyen una caminata conmemorativa el viernes 10 de septiembre a través de Marlene Meyerson JCC Manhattan, un concierto a través del Museo de la Herencia Judía y la Orquesta de Cámara Knickerbocker programado para comenzar después de Shabat, y dos charlas en la calle 92. Y el jueves y viernes, uno con Jim O'Grady, quien cubrió el 11 de septiembre para The New York Times, y el otro sobre los impactos del 11 de septiembre y otros factores ambientales en la salud física y mental.