Mobileye va a lanzar taxi autónomo en Munich y Tel Aviv en 2022

Mobileye, el desarrollador con sede en Jerusalén de tecnologías de asistencia al conductor adquiridas por Intel Corporation por $ 15,3 mil millones en 2017, reveló esta semana que está listo para lanzar un piloto automático para taxis autónomos y servicios de transporte en Múnich y Tel Aviv el próximo año, en colaboración. con el proveedor internacional de servicios de movilidad y alquiler de coches con sede en Alemania, Sixt SE.



La opción de robotaxi autónomo será parte del servicio de transporte compartido SIXT. El vicepresidente de movilidad como servicio (MaaS) de Mobileye, Johann Jungwirth, también conocido como JJ, presentó el robotaxi de Mobileye por primera vez en un breve video.





El CEO de Intel, Pat Gelsinger, anunció la noticia durante su presentación principal en la feria IAA Mobility 2021 en Múnich el martes. También reveló el nuevo robotaxi autónomo de Mobileye, impulsado por Mobileye Drive, el sistema autónomo totalmente integrado de la compañía, y dijo que estaba listo para su despliegue comercial.



"Este es el primer vehículo autónomo totalmente eléctrico de grado de producción de Mobileye, y es capaz de conducir completamente autónomo de nivel cuatro de SAE", dijo Jungwirth, "Y el vehículo se ve como un vehículo normal ... Todos los sensores están bellamente integrados y varios de ellos están en nuestra elegante unidad de techo de mantarraya de diseño orgánico ". Jungwirth procedió a mostrar el espacio de almacenamiento del vehículo y "la tecnología que hace que todo esto funcione". MoovitAV es la nueva marca de servicios de movilidad sin conductor del vehículo, y el robotaxi se pintó de naranja con el logotipo de MoovitAV "para que la gente sepa que necesita descargar la aplicación Moovit para acceder a estos nuevos servicios de movilidad sin conductor" Jungwirth adicional.



Moovit es la empresa israelí de datos de tránsito inteligente adquirida el año pasado por Intel por 900 millones de dólares.





“Mobileye será propietario de la flota de robotaxi utilizada en el servicio de Múnich, mientras que SIXT se basará en su experiencia establecida para proporcionar, mantener y operar la flota. Los vehículos incluirán el servicio MoovitAV y la marca SIXT una vez que el servicio se lance en Múnich, para que los clientes puedan distinguir fácilmente entre el transporte tradicional y los vehículos autónomos de la flota ”, dijo Intel en un comunicado.



Los pasajeros también tendrán acceso al servicio a través de la aplicación SIXT. El servicio autónomo también se incluirá en la plataforma de movilidad holística ONE de SIXT, que combina productos de aplicaciones para viajes privados, alquiler de autos, autos compartidos y suscripciones de autos en una sola aplicación.



El cofundador y director ejecutivo de Mobileye y vicepresidente senior de Intel, el profesor Amnon Shashua, también hizo una aparición en video para destacar las tecnologías que hacen que el robotaxi funcione. El video también mostró brevemente a los pasajeros en Tel Aviv-Jaffa siendo recogidos por el vehículo sin conductor después de que ordenaron un viaje a través de una de las aplicaciones.



La colaboración entre Mobileye y SIXT "también aspira a escalar los servicios de viajes compartidos sin conductor en Alemania y otros países europeos a finales de esta década", dijo el anuncio de Intel.



“El lanzamiento de nuestro robotaxi en Munich representa un paso significativo en el camino hacia el futuro de la movilidad. Esperamos implementar el servicio en Alemania y expandirnos a ubicaciones adicionales, con Sixt en Europa, con Moovit en Tel Aviv y más allá, para llevar la promesa de cambio de vida de la movilidad autónoma en todas partes, en todos los sentidos, a todo el mundo ”, dijo Mobileye en una publicación de blog sobre las noticias.



Mobileye utilizará NIO SE8, un SUV totalmente eléctrico de China para los nuevos vehículos. Los NIO SE8 son SUV eléctricos de siete plazas fabricados por el fabricante chino de vehículos eléctricos (EV) NIO. La compañía firmó un acuerdo de colaboración con NIO en 2019. NIO diseñó y fabricó el sistema de conducción autónoma diseñado por Mobileye e integró su tecnología de vehículo autónomo (AV) de nivel 4, sus líneas de vehículos eléctricos para los mercados de consumo y los servicios de transporte autónomo. El nivel 4 significa una alta automatización sin necesidad de intervención humana, pero los humanos aún pueden intervenir manualmente si es necesario.



Pruebas en Alemania y más allá



Mobileye comenzó a probar vehículos autónomos en Munich el verano pasado después de que la compañía obtuviera una recomendación de permiso de prueba AV del proveedor de servicios técnicos independiente del país, TÜV SÜD. Múnich fue la primera ciudad de Europa en aprobar el piloto, que se basó en el programa existente de Mobileye en Israel, donde la compañía había estado conduciendo vehículos desde 2018.



Más tarde, la compañía debutó con pilotos en Nueva York, Tokio, Shanghai y Detroit. También tiene planes de comenzar a realizar pruebas en París, dijo Shashua en su dirección de video.



Una ley AV promulgada recientemente permite vehículos sin conductor en las carreteras alemanas, lo que permite que Mobileye robotaxis comience las pruebas de los primeros pasajeros en las calles de Munich en 2022. La flota pasará de las operaciones de prueba a las comerciales con la aprobación regulatoria.



“Alemania ha demostrado su liderazgo mundial hacia un futuro de movilidad autónoma al acelerar la legislación AV crucial”, dijo Gelsinger. "Nuestra capacidad para comenzar las operaciones de robotaxi en Munich el próximo año no sería posible sin esta nueva ley".



En Israel, el Ministerio de Transporte permitió la aprobación de pilotos autónomos sin conductor de seguridad en agosto pasado. El ministerio aún no ha habilitado la aprobación de pilotos sin conductor con pasajeros en el vehículo, pero se están realizando pruebas de AV para avanzar a esta etapa.



La colaboración con SIXT es el primer servicio de robotaxi comercial conocido entre un proveedor de tecnología y un proveedor de servicios de movilidad, afirmó Intel en su anuncio.



“Con socios logísticos y operativos sólidos como SIXT, Mobileye puede hacer realidad la promesa de una autonomía total en ciudades de todo el mundo”, dijo Shashua. "Estamos encantados de que Alemania sea un pionero".



“Esta colaboración estratégica es el siguiente paso en la expansión de nuestra plataforma de movilidad integrada ONE y subraya la evolución de nuestra empresa para convertirse en el proveedor líder de la industria de movilidad premium digital e innovadora. Estamos encantados de aprovechar el notable liderazgo tecnológico de Mobileye para llevar la movilidad sin conductor a los clientes en Alemania y más allá ”, añadió Alexander Sixt, codirector ejecutivo de Sixt SE.