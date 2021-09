Enamorada de su trabajo: Silvana Bergson, Coordinadora del Instituto Nacional de Artes Visuales

Silvana Bergson irradia entusiasmo por lo que hace. Está convencida de lo mucho que hay por concretar en la gestión cultural, y trabajar desde hace unos meses en la Dirección Nacional de Cultura, le da responsabilidad a su vocación.

Es gestora cultural y desde hace unos meses se desempeña como Coordinadora Responsable del Instituto Nacional de Artes Visuales.

P: Silvana ¿cómo te presento? Y te lo pregunto porque por un lado, seguro sos más que tu trabajo y por otro, lo profesional muchas veces nos define.

R: Soy gestora cultural. Soy madre, hija y muchas cosas más que me definen más allá de lo profesional.

Lo de gestora cultural, obviamente más allá de ser mi trabajo y profesión, es realmente mi vocación. Claramente es lo que me define mucho, porque por suerte mi trabajo también define mis gustos fuera del trabajo. Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Además tengo la suerte de que mi trabajo tiene que ver con mi tiempo libre. A veces es difícil encontrar limite porque me paso trabajando en museos, exposiciones o en espectáculos y muchas veces cuando tengo tiempo libre también estoy en estos ámbitos.

Y cuando viajo estoy en estos ámbitos . Y no consigo viajar prácticamente si no es para visitar o para experimentar actividades culturales. Para mi es como algo totalmente vinculado al ocio, al tiempo libre y al disfrute. No puedo no definirme de esta manera.

La familia…y la vida

P: ¿Eso es producto de la educación que recibiste, de la familia de la que venís?

R: Agradezco mucho la familia de la que vengo. No es casual que haya elegido este camino profesional. Estoy plenamente agradecida a mi familia, a mis padres, a mis abuelos y a mis tíos… hay algo que se mama desde casa. Y es eso… haber podido disfrutar de teatro, de museos, de espectáculos, de arte, en planos familiares. Eso también condiciona mucho mi trabajo. Gran parte de mi familia se está dedicando y volcando también al campo del arte. Tengo por ejemplo primas que venían de otras áreas, de la sociología, de la publicidad y se volcaron al arte y es algo increíble, me da mucho placer.... porque soy la más grande de todas las primas, tengo una primada grande y la verdad es que compartimos estas conversaciones en asados familiares, en encuentros. Es una experiencia fantástica porque alguna vez hemos hecho viajes juntos y compartimos también esa pasión.

P. El agradecimiento a tu familia, ¿pasa por haberte dado la libertad de elegir lo que a vos te gusta, lo que consideras que es bueno para tu vida? ¿O porque estaban en este campo? En realidad se juntan las dos cosas, ¿no?

R: Mi padre es arquitecto, o sea que también está de alguna manera vinculado al arte y te cuento que ahora de grande, ya jubilado, se puso a pintar y es un artista amateaur.

Para mí es por los dos lados. De alguna manera me permitieron desde chica incursionar en el arte, me enseñaron el disfrute de la cultura del arte. Así que la pude disfrutar desde chica, y después sí, pude elegir libremente mi profesión sin prejuicios, en un momento pre exposición de la gestión cultural, ni que hablar en Uruguay, no existía formación profesional.

Avanzando en el exterior y nuevamente en Uruguay

P: ¿Por eso viajaste?

R: Me fui a España hacer mi master en gestión cultural porque no habían opciones en Uruguay.

P: Parece inconcebible hoy…

R: Claro. Pero fijate que el Teatro Solís estaba cerrado cuando me fui a España. Te lo cuento porque contextualiza bastante en qué Uruguay vivíamos en relación a la cultura. Uruguay siempre fue un país de una gran producción cultural y sabemos que tenemos artistas notables de todas las épocas, pero vivíamos en un momento muy distinto y cuando tenía que explicar en ámbitos cercanos que me voy a dedicar al arte y me voy a estudiar un master en gestión cultural, me decían, ¿qué es esto?. Hoy creo que no hay que explicar. Aunque sea una profesión nueva, ni que hablar en Latinoamérica, tenemos egresos en licenciaturas, en tecnicaturas, diplomados, masters. Es enorme lo que se ha avanzado en este campo. Y mi familia siempre lo vio con buenos ojos y me dio libertad para elegir. Es totalmente vocacional, era una intuición de que podría dedicarme a esto. Después de volver monté mi empresa de gestión cultural y me dediqué de forma independiente y con trabajo en diferentes disciplinas de la gestión cultural.

Concretamente ¿de qué se trata?

P. ¿Cómo explicar en qué consiste la gestión cultural? En el ámbito de la producción cultural, ¿el gestor cultural abarca todo?

R: Cada gestor cultural puede o no especializarse en una expresión cultural y las experiencias en los distintos trabajos complementan su formación. Gestión cultural es una carrera que te permite gestionar distintos proyectos, en los distintos campos de la cultura: artes visuales, la música, artes escénicas, las letras, etc

P: Estás en tu salsa y con una enorme amplia gama de posibilidades. ¿En qué consiste concretamente tu trabajo, el cargo que tenés?

R: El Instituto Nacional de Artes Visuales es uno de los pilares de la Dirección Nacional de Cultura, es parte de una propuesta de esta nueva administración de que existan institutos que sean pilares de la Dirección de Cultura en cuanto a la definición a criterios y de contenidos. Algunos institutos ya existían y otros son más nuevos en creación a nivel legal, en términos jurídicos, y en realidad lo que hacen, en mi caso el INAV lleva adelante todos los programas que tienen que ver el fortalecimiento de las artes visuales en el país y fuera del país. Porque también tenemos proyectos de internacionalización donde buscamos promover, fortalecer y apoyar a los artistas.

P.¿Siempre artistas uruguayos?

Uruguayos, pero no sólo artistas. Hablamos de investigadores, curadores, de docentes, o sea, todos los actores de las artes visuales. Y articular el trabajo entre ellos también es parte de nuestro cometido. En todo el país, trabajamos con museos también, trabajamos para la conformación de acervos. También fuera de frontera, te puedo mencionar proyectos importantísimos como por ejemplo la Bienal de Venecia, tanto de arte como de arquitectura, llevamos proyectos. Por darte un ejemplo, ahora tenemos una exposición de Rafael Barradas que se inaugura en setiembre en el Malwa. Celebrando los 20 años del Malwa tenemos la suerte que invitaron a unos de nuestros principales referentes de las artes visuales para celebrar este aniversario. El trabajo es muy amplio, liderar equipos, trabajo de gestión, de comunicación, de convocatoria, de llevar adelante distintos proyectos.

Hay premios también, es un área fundamental. Llevamos también el Premio Nacional de Artes Visuales, que es bienal y organizamos nosotros, es el principal certamen para nuestros artistas contemporáneos.

Tenemos el Premio de Ilustración, que es anual. Tenemos el Premio de Fotografía que organizamos en conjunto con el Centro de Fotografía de Montevideo y otras múltiples convocatorias también, que tienen que ver con apoyar artistas, con mentorías, apoyos que tienen que ver con exposiciones, con formación.

Artes visuales e inclusión

P. ¿Cómo ves todo eso como herramienta posible para fomentar la inclusión y la equidad social?

R: Entras en un tema muy filosófico y profundo, me parece, que es el cometido del arte y de la cultura. Yo creo que la cultura y las distintas manifestaciones artísticas nos ayudan como seres humanos, nos potencian, nos generan instancias de disfrute y de reflexión. Nos enseña, aprendemos.

Son espacios que por suerte trabajamos para todos: hombres, mujeres, jóvenes, niños en todo el territorio nacional. Hacemos convocatorias públicas y abiertas y cada vez estamos apuntando a hacerlas más transparentes, generando mecanismos nuevos que den accesibilidad.

Los museos del Estado son gratuitos en Uruguay, eso hace que la cultura tenga más participación y que garantice la accesibilidad. Los mismo las convocatorias para los Premios.

Como política cultural te diré que hay proyectos para los que nosotros identificamos públicos que necesitan más atención que otros en algunos momentos. Hay por ejemplo convocatorias que atienden a un público más joven, de artistas más emergentes.

Apuntamos a que el jurado sea equitativo en cuanto a representación de hombres y mujeres. Lo mismo pasa cuando los jurados eligen artistas para recibir un premio nacional, tratamos de que haya equidad de género, aunque obviamente no es el único criterio. Estos criterios nos importan y están siempre presentes.

Otro punto es equilibrar entre interior y capital, lo que no es fácil, este es un gran desafío. Es histórico este debe, el desfasaje con el interior. Hay muchas cosas que estamos trabajando con el interior, haciéndolos parte, entendiendo cuales son las necesidades, cuales son las demandas y tratando de atenderlas. Y cuál es la visión desde el territorio para trabajar juntos. En todo sentido, en formación, en infraestructura cultural, en circulación de contenidos, o sea, es muy amplio, esa accesibilidad que hablamos, es a muchos niveles.

P: En la colectividad judía, como bien sabes, hay un gran orgullo por los logros del área de Inclusión de la Kehilá, antes llamada de Discapacidad. ¿Te parece que se debe concebir actividades para gente con discapacidad?

R: Hay cosas en las que por suerte en este país se ha avanzado, por ejemplo la accesibilidad, tener rampas en los espacios públicos, o que los baños sean accesibles para sillas de ruedas, que haya ascensores en el Museo de Artes Visuales para ir a las plantas altas, que es relativamente nuevo. Durante muchos años las personas con poca movilidad no tenían la posibilidad de recorrer todos los espacios.

Obviamente eso depende mucho de las posibilidades edilicias de cada propiedad. Hay algunos que no tiene ascensores porque son patrimonios y otros casos. Pero en general en este caso se ha avanzado mucho.

También el mundo en general ha cambiado, con esto de la virtualidad lo hace más accesible también. Hay gente que no tiene la posibilidad de traslado.

P: Pero igual puede sentir que está presente.Hoy en día eso es muy fuerte.

R: Sin duda. El año pasado trabajamos mucho desarrollamos una plataforma que creamos a los cinco días que cerraron todos los espacios, llamada Cultura en Casa, que da acceso gratuito a contenidos culturales de todo tipo: visitas guiadas a museos, conciertos, propuestas variadas para niños. Tiene cientos y miles de visitas. Entonces eso también es una forma de hacer accesible la cultura.

Es parte de que la pandemia nos aceleró procesos y se instaló una forma de trabajo que es complementar a la presencial.

El objetivo

P. ¿Qué te parece que te daría especial satisfacción lograr concretar durante tu gestión?

R: Buena pregunta. Es un proyecto tan abarcativo que en realidad no hay un proyecto que pueda elegir. Mariana Wainstein, que es la Directora de Cultura, siempre dice una cosa con la que estoy sumamente de acuerdo que es ¨Cultura para más gente¨.Hacer más proyectos para más gente es una visión que comparto mucho. Estar más cerca en todos los sentidos. Es hacer las cosas bien, en el sentido de hacerlas de manera profesional. Realmente poder atender necesidades de los artistas y demandas que vienen hace tiempo.

Las raíces familiares

P. ¿Cómo es la historia de tu familia? Habrá bajado de los barcos, como todas…

R: Típicas historias de inmigrantes. Mis abuelos polacos, vinieron escapando antes de la guerra. Me acuerdo muy bien de hablar con mi abuela que me contaba las historias del barco. Mi abuela vio una banana por primera vez cuando el barco paró en Brasil, cosas así…

Es una historia de inmigrantes, empezar de cero dejando parte de su familia en Polonia. Mi abuela por ejemplo tenía 9 hermanos , uno de los cuales era muy religioso y no quiso venir. Y después nunca más se supo nada.

P.¿Hubo un momento en que que se sintieron uruguayos o la condición de inmigrantes es la que sigue por siempre y son las generaciones siguientes las que ya se pueden sentir uruguayas?

R: Me encantaría tener a mis abuelos para preguntarles. Lo que siempre recuerdo es que contaban que fueron muy bien recibidos. Uruguay siempre ha recibido bien los inmigrantes, con los brazos abiertos. Y que obviamente ellos sintieron oportunidades.

Es el recuerdo que yo tengo. Venían de una situación de mucha discriminación, dificultades económicas horrorosas, viajes larguísimos en un barco y se encontraron en Uruguay. Se sintieron uruguayos sin dudas, con un sentido de pertenencia. Capaz que para ellos era mucho más un corazón dividido, pero también las condiciones por la que uno se va también marcan.

P. Me atrevo a generalizar que ningún judío polaco sentía que Polonia era su país. Podrían extrañar quizás a su pueblito, a su shtetl, no a Polonia como país creo yo.

R: Sí, claro, puede ser. En Uruguay la acogida fue buena y eso es lo importante.

Identidad y vida comunitaria

P: ¿Como vivís tu condición judía en la vida diaria?

R: Para mí es como si me preguntaras, ¿cómo vivís tu condición de ser mujer? Yo te diría, no sé ser otra cosa. Lo vivo con una gran naturalidad, como una condición inherente a mi persona, a mi historia, a mi familia, a todo. No sé ser otra cosa. Es algo incuestionable.

P: Es muy lindo presentarlo así. ¿Por qué marcos pasaste en tu vida en comunidad?

R: Mi vida judía fue de marco judío , te diría que casi un 95%. Fue a la Escuela Integral toda mi vida, desde el gan (jardinera) hasta bachilleraro. Después fui a Macabi, fui madrijá.

P: Y de aquella plenitud, seguiste avanzando en tu vida, dedicándote a lo que amás. No es poca cosa ese privilegio. Te deseo que puedas seguir así por siempre, trabajando en lo que es tu vocación.

R: Muchas gracias Ana.