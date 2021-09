Eduardo Kohn, testigo del odio en Durban 2001, destaca la digna actitud de Uruguay en defensa de la libertad

El Dr. Eduardo Kohn, Director Ejecutivo de B´nai B´rith América Latina, recuerda personal y directamente el horror en el que se convirtió hace 20 años la Conferencia de Durban en Sudáfrica que había sido convocada para combatir el odio y terminó siendo precisamente un terrible escenario de antisemitismo. Hoy, horas antes de comenzar en Nueva York la reunión de la ONU que señala el vigésimo aniversario de aquel evento, comparte con este portal sus impresiones, recuerdos de entonces y su análisis del importante hecho que Uruguay haya decidido no participar en la misma.

P: Eduardo, la ONU señala el vigésimo aniversario de la conferencia de Durban, convocada como evento contra el odio y la discriminación y convertida en escenario terrible de antisemitismo y odio anti israelí. Tú estuviste allí. Recordame por favor ante todo los pormenores de tu participación, en calidad de qué , en qué marco.

R: B'nai B'rith Internacional al igual que varias organizaciones judías fue a la Conferencia con una numerosa delegación encabezada por el entonces Presidente Richard Heideman. En lo personal estaba allí como Director regional (no todavía de América Latina) y Director de B´nai B´rith Uruguay.

Fuimos como ONG con lógica expectativa que ONU pudiese decidir con fuerza formas de combatir el racismo,y nos encontramos con un violento contexto de discriminación antisemita que nos cerró puertas y nos impidió expresarnos como sería normal.

P: Recuerdo que años atrás escribiste al respecto y además esta semana hiciste declaraciones a Telemundo sobre lo que fue aquello. De todos modos, te pido que compartas con nuestros lectores qué viviste allí. ¿Cómo fue tu experiencia?

R: Fue una gran lección.En Durban todos aprendimos que el siglo XXI comenzaba con un rebrote y crecimiento de antisemitismo que lamentablemente no habíamos visto venir.No con esa virulencia,semilla de terrorismo y secuestro de la ONU para demonizar a Israel, lo que hoy es rutina.Y no nos olvidemos que enseguida después llegó el 11 de setiembre.

P: Con todo lo que esa fecha significa en términos de terrorismo y yo diría de la lucha entre el mal y el bien. ¿Dirías que en Durban llegaste a sentir casi amenaza física?

R: Las organizaciones judías ( como otras ONG) teníamos un amplio espacio donde nos reuníamos 2 veces por día para plantearnos estrategias ante los hechos.Fuimos hostigados,hostilizados,y la seguridad evitó amenazas de agresión.

P: ¿Alguien intentó protestar?

R: Desde el principio las organizaciones hablamos en voz alta con los medios y con otras ONG.

La ONU permitió el festival de antisemitismo y la Alta Comisionada Mary Robinson de Irlanda se disculpó muy tarde cuando el daño estaba hecho.Incluso hizo una gira,nosotros estuvimos con ella en Uruguay,pero sus explicaciones fueron muy pobres y esa debilidad dejó la semilla para todo lo que sigue pasando hasta hoy.Si hoy la ONU demoniza a Israel como lo hace es entre otras cosas,porque Durban mostró como plantar esa semilla.

P: En una situación como aquella ¿se puede hablar claramente de un director de orquesta, en sentido figurado, que manejaba y dirigía todo? Me preocupa pensar justamente en lo contrario.

R: R: Los No Alineados tenían en su estructura una fuerte influencia de la Liga Arabe, de Yasser Arafat. Irán ya había perpetrado 2 atentados en Argentina,el Muro de Berlín había caído hacía poco y estaba todavía latente el odio antisemita de todo el ex bloque soviético.En suma,Arafat y sus socios y cómplices tenían socios para encontrar y secuestrar la Conferencia. EEUU e Israel no ingresaron.

P: Recordemos la figura del Dr. Antonio Mercader, lamentablemente fallecido en el 2019, que encabezó la delegación uruguaya y fue testigo de todo eso. ¿Cómo actuó?

R: El Dr.Antonio Mercader, que merece muchos reconocimientos como periodista,escritor,político,diplomático,era entonces Ministro de Educación y Cultura y como tal, Jefe de la delegación de Uruguay,lo cual era lógico porque en Durban se esperaba educar contra el racismo y crear una cultura contra discriminación.Nos vimos enseguida y le comenté lo que sucedía.Nos acompañó en todo momento,e hizo algo que marca lo que era como ser humano de excepción.Cuando las organizaciones judías decidimos retirarnos como protesta,recorrimos varias cuadras del predio para hacerlo público.Sufrimos insultos y amenazas.Y el único Jefe de Delegación que nos acompañó todo el recorrido fue Antonio Mercader,hombro con hombro.Una persona extraordinaria que mostró alli(y muchas veces más) los valores éticos de la democracia de nuestro país.

Dr. Antonio Mercader, ex Ministro de Educación de Uruguay, hoy ya fallecido. Encabezó la delegación uruguaya a Durban 2001

P: Y los suyos propios sin duda. Es digno y justo recordarlo. Y ahora, los judíos uruguayos nos podemos sentir especialmente reconfortados por el hecho que el Presidente Lacalle Pou decidió no participar en el evento de este miércoles en la ONU. Con Uruguay, recordemos, hay otros 30 países , todos democráticos, que tomaron la misma decisión. Y quizás a último momento otros se les suman. ¿Qué importancia tiene un paso así? ¿Cuál es el mensaje?

R: Hace tres meses B'nai B'rith Internacional envió una carta al Presidente Lacalle explicando cuidadosamente de que se trata "celebrar" Durban.

El Estado de Israel y el Comité Central Israelita también explicaron al Presidente el significado de ese evento, como es notorio. Y además sabíamos que nuestro CEO Dan Mariaschin sería recibido por el Presidente en Nueva York este lunes pasado.

Nos resulta gratificante que el gobierno de Uruguay haya analizado lo que significa esta "celebración" y se una a más de 30 países para llamarle la atención a la ONU que en este tema en particular está recorriendo el camino opuesto al que marcaron los fundadores del organismo mundial.

P: ¿Algo más que consideres hay que agregar?

R: Donde sea que esté,el Dr.Antonio Mercader hoy se sentiría orgulloso,como siempre estuvo,de las reservas morales de los demócratas en Uruguay, y de la convicción que hay principios que están por encima de intereses y presiones.Uruguay hoy y el viernes pasado en la CELAC y mañana en la Asamblea General vuelve a demostrar que la libertad es innegociable para nuestro país y que enfrentar a quienes la violan,es un deber.