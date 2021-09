Análisis preocupante sobre una polémica decisión del Partido Demócrata norteamericano sobre Israel

HAMÁS TIENE UN NUEVO ALIADO: EL PARTIDO DEMÓCRATA DE LOS ESTADOS UNIDOS







Una frase en inglés dice “the tail wags the dog” que traducida literalmente significa “la cola menea al perro”. Se refiere a una pequeña parte de algo que controla todo.

En este caso, me refiero a un pequeño grupo de Demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, cuatro o cinco mujeres, dos de ellas islámicas, que tienen una influencia totalmente desproporcionada a su número y a su capacidad como legisladoras.

Se auto denominan “progresistas” cuando en realidad deberían autotitularse “socialistas anti Israel”.

Arriba: Alexandra Ocasio-Cortez. Abajo, de izquierda a derecha: Ayanna Pressley e Ilha Omar. Falta Rashida Thalib. Parte del "escuadrón progresista" (Foto: Wikimedia Commons)



Parte del presupuesto que se debatió ayer en el Congreso incluia la suma de mil millones de dólares que los presidentes Obama y Biden prometieron a Israel para financiar el reemplazo de los cohetes interceptores del sistema Cúpula de Acero. Las progresistas se negaron a aprobar el presupuesto si previamente no se borraba esa asignación. Todos los otros congresistas Demócratas se rindieron y borraron esa suma del presupuesto.

El sistema Cúpula de Hierro es puramente defensivo y ha contribuido a evitar la muerte de miles de israelíes que habrían sido víctimas de los miles de cohetes disparados por Hamás a ciudades y poblaciones civiles de Israel.

Si el sistema no existiese, Israel no habría tenido otra alternativa que entrar a Gaza para destruir los cohetes, con el posible resultado de cientos, tal vez miles, de muertos palestinos en la lucha. Esto significa que la Cúpula de Hierro salva vidas en ambos lados.

El sistema defensivo anti misiles Cúpula de Hierro desarrollado por Israel (Foto: Flickr Fuerzas de Defensa de Israel)



Una organización pro palestina, el Instituto para el Entendimiento del Medio Oriente, no pudo contener su jubilo y escribió en Twitter “Esta es una notable victoria para los derechos humanos de los palestinos.”

Es dificil entender en que forma anular el financiamiento de un sistema diseñado para proteger a decenas de miles de personas contra cohetes disparados a poblaciones civiles ayuda a los derechos humanos de los palestinos.

Lo que es mas facil de entender para quien sabe algo de historia y recuerda lo que le sucedió a Checoeslovaquia son los motivos de los progresistas.

Algo de historia, para quien no lo recuerda: Checoeslovaquia temia, justificadamente, una invasion armada de la Alemania nazi, y construyó, de 1935 a 1938, una linea de fortificaciones en la frontera, en la región checa llamada Sudetes. El 30 de setiembre de 1938 Chamberlain, primer ministro de Gran Bretaña y Édouard Daladier de Francia, firmaron, sin consultar a Checoslovaquia, el Tratado de Múnich por el cual se entregaba a Alemania el territorio de los Sudetes, 30,000 kilometros2 que incluian todas las fortificaciones fronterizas defensivas de Checoeslovaquia. Alemania procedió a ocuparlas del 1 al 10 de octubre. Checoeslovaquia quedó sin defensas y fue tomada por los nazis, sin disparar un solo tiro en marzo de 1939.

Ese es el plan de los anti sionistas, debilitar a Israel, despojarlo de defensas, y lograr que algún día caiga. No es sorpresa que los palestinos celebren la decisión del Congreso.