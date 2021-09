Iniciativa israelí ayuda a 41 mujeres afganas a huir de los talibanes

Un grupo de 41 mujeres afganas, incluida una cantante prominente, miembros del equipo de ciclismo de niñas afganas, tres miembros del equipo de robótica de niñas, varias activistas de derechos humanos en riesgo, y sus familias, han huido del gobierno talibán en Afganistán. a principios de este mes en una atrevida misión de rescate iniciada y coordinada por la organización israelí de ayuda humanitaria IsraAID y otros grupos judíos.

La misión se llevó a cabo en cooperación con el Centro de Asuntos Israelíes y Judíos (CIJA) y el empresario canadiense Sylvan Adams. Adams es un filántropo nacido en Montreal que ahora vive en Israel. Es el fundador del equipo ciclista nacional israelí, Israel Start-Up Nation. La operación de rescate también fue dirigida por Aaron G. Frenkel, un profesional de la aviación, que ayudó a transportar por aire a miles de judíos fuera de la Unión Soviética en la década de 1980.

Frenkel se asoció con Adams y Alexander Machkevich para ayudar a extraer a los pasajeros, según los detalles de la operación que se resumieron en el Congreso Judío Euroasiático a principios de septiembre. Frenkel es presidente de la junta directiva del Congreso Judío Euroasiático y Machkevich es presidente honorario.





"El problema era que tenían que sacarlos de su escondite", dijo Polizer. "[Los rescatistas] tuvieron que hacer rondas por la ciudad en callejones para recoger a estas personas y tratar de no crear ningún movimiento sospechoso", dijo al Telegraph del Reino Unido. "



“La parte estresante realmente fue alrededor de la frontera, había muchos talibanes en el área, no se les permitió salir del refugio y estábamos muy estresados ​​de que alguien pudiera encontrarlos”, agregó.



El grupo despejó los puestos de control durante la atrevida misión, pero se quedó temporalmente atrapado en la frontera de Tayikistán, pasando dos días en una casa franca cercana mientras esperaban el permiso para cruzar. El equipo finalmente recibió el permiso del presidente de Tayikistán y los trabajadores humanitarios israelíes se reunieron con las niñas en la capital, Dushanbe. Desde allí, fueron escoltados a un jet fletado por Adams y llegaron a los Emiratos Árabes Unidos el 6 de septiembre, según los informes.



IsraAID también acompañó a los evacuados de Kabul a Tayikistán y luego a los Emiratos Árabes Unidos, donde fueron recibidos y alojados en el Emirates Humanitarian Cit ubicado en Abu Dhabi, según un comunicado de la agencia de noticias de los EAU WAM. El grupo recibió una variedad de servicios de vivienda, saneamiento, salud y alimentos de alta calidad para garantizar su bienestar, dijo la agencia de noticias.



“Los Emiratos Árabes Unidos se sienten profundamente honrados de trabajar junto con sus socios en la comunidad internacional para ayudar al pueblo afgano por motivos humanitarios. Reconociendo la importancia de ayudar a las mujeres, las niñas y las familias en particular, los Emiratos Árabes Unidos no escatiman esfuerzos para garantizar que los necesitados puedan llegar a un lugar seguro en busca de un futuro mejor ”, dijo Salem Mohammed Al Zaabi, director del Departamento de Cooperación de Seguridad Internacional. en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los EAU.



"Basándose en nuestro compromiso humanitario duradero y valores de cooperación y asociación, los EAU continuarán identificando formas de ayudar a los ciudadanos afganos dándoles la bienvenida al país hasta que partan hacia sus destinos finales", agregó Al Zaabi.



Se dice que la misión de rescate conjunta es la primera entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos solo un año después de que los dos países normalizaran las relaciones diplomáticas en los Acuerdos de Abraham.



Funcionarios gubernamentales de varios países de Tayikistán, los Emiratos Árabes Unidos y, finalmente, Canadá se unieron con IsrAID y otros grupos judíos para hacer posible esta misión de rescate. Adams también ayudó a presionar al gobierno tayiko para que apoyara el rescate.



“Cuando ocurren algunos eventos preocupantes en el mundo, como la situación en Afganistán hoy, nosotros, como pueblo judío, no tenemos derecho a quedarnos al margen, y si está en nuestro poder brindar asistencia a las víctimas, sentimos nuestro deber para venir al rescate. Estamos muy contentos de que 40 personas hayan recuperado hoy la esperanza de una nueva vida ”, dijo el presidente de la Junta de EAJC, Aaron G. Frenkel.



El Centro de Asuntos Judíos (CIJA) en Canadá también jugó un papel de apoyo en la evacuación de los solicitantes de asilo y en la búsqueda de un lugar para establecerse en el país. “Trabajamos detrás de escena para ayudar a @IsraAID a evacuarlos”, tuiteó CIJA.



“Debemos reconocer que ninguno de estos esfuerzos hubiera sucedido sin el liderazgo del exlíder comunitario de #Montrela, filántropo y residente israelí Sylvan Adams”, continuó el tuit. "Mientras tanto, CIJA continúa trabajando con @IsraAID para facilitar la evacuación de otras mujeres vulnerables que enfrentan posibles represalias por parte de los talibanes".



David Cooper, vicepresidente de relaciones gubernamentales de CIJA, dijo a The Canadian Jewish News que Tayikistán y los Emiratos Árabes Unidos habían acordado admitir al grupo de 41 refugiados temporalmente, pero solo si un tercer país garantizaba acogerlos permanentemente.



“Fue muy peligroso. La situación en la frontera era muy tensa ”, dijo. “Las niñas y mujeres pasaron algunas noches en casas seguras en las afueras de la frontera de Tayikistán esperando recibir estas garantías canadienses, que finalmente llegaron y pudieron salir de Afganistán a Tayikistán y finalmente a los Emiratos Árabes Unidos, donde ahora están esperando ser procesadas. por el gobierno canadiense ".



El primer ministro Trudeau ha prometido acoger a 20.000 refugiados afganos. La oficina del ministro de inmigración Marco Mendicino ha dicho que unos 3.000 refugiados afganos habían llegado a Canadá el 3 de septiembre y más estaban en camino.



“El Gobierno de Canadá sigue utilizando todas las vías disponibles para ayudar a los ciudadanos canadienses, los residentes permanentes y sus familias, y los afganos vulnerables elegibles bajo las medidas especiales de inmigración, a salir de Afganistán y venir a Canadá. Agradecemos a los países vecinos por su apoyo para dar la bienvenida a los refugiados y seguimos teniendo discusiones diarias con aliados y países de la región para ayudar a que la mayor cantidad de personas estén a salvo ”, dijo un comunicado de la oficina.



Si bien el primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha considerado ofrecer a la administración de Biden la asistencia de Israel para transportar refugiados afganos desde la base estadounidense a un tercer país de reasentamiento, las fuentes dijeron a The Times of Israel que Israel no se ofrecía a reasentar a ningún refugiado en suelo israelí.



La situación en Afganistán se ha vuelto peligrosa para las mujeres afganas, en particular las atletas, artistas y quienes participan en las ciencias. Esta no es la primera misión para rescatar a miembros del equipo de robótica de Afganistán. Otros nueve miembros del equipo fueron evacuados recientemente a Qatar. Los miembros del equipo de fútbol femenino también han huido a Australia.