Sarah Silverman y sus opiniones contra El Escuadron sobre la Cúpula de Hierro

La comediante y actriz judío-estadounidense Sarah Silverman criticó a The Squad en su podcast por la decisión de las mujeres miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de votar en contra de la financiación de la Cúpula de Hierro de Israel, así como por su falta de críticas a Hamas.

Es importante mirarla en Instagram para ver sus expresiones faciales. En este tweet, pueden ir a Instagram.

Vale la pena escuchar todo lo que dice @SarahKSilverman , demócrata, progresista, quien se está dando cuenta, muy a pesar, que las chicas del Squad no les importa que mueran civiles en #Israel https://t.co/vLzYyMmb4i — Janet Rudman (@janetrudman) October 4, 2021

Acá está el Podcast en el que ella expresa sus opiniones sobre El Escuadrón y dice que apoya que exista un estado palestino pero también uno judío.





"Es frustrante porque mis chicas en El Escuadrón realmente no querían que se financiara", dijo el jueves. “Querían desfinanciarlo. Todo lo que hace la Cúpula de Hierro es proteger a los civiles para que no sean alcanzados por misiles y bombas. ¿Qué crees que podría suceder si eliminas lo único que protege a las personas de los misiles en un lugar donde los misiles vuelan constantemente hacia ti? Eso está oscuro". Son sus palabras.

"Es tan extraño", dijo. “¿Por qué ninguno de ellos siquiera menciona a Hamas? Un grupo que hasta hace unos años en su carta fundacional decía "Matar a todos los judíos". Un grupo que acaba de felicitar a los talibanes por apoderarse de Afganistán. Se está engañando a sí mismo si cree que Hamás es bueno para Palestina.



“Por favor, no cancele la financiación de la Cúpula de Hierro. Mi familia vive allí. Simplemente parece probar el punto de que yo no creía que existiera: a la gente realmente solo le gustan los judíos si están sufriendo. Los judíos muertos reciben mucho honor. Las políticas internas de (El Escuadrón se alinean completamente con las mías, pero lo hacen difícil. No tener la Cúpula de Hierro matará a la gente. Estoy a favor de un estado palestino, pero también creo que también debería haber un Israel. Hay estados musulmanes por todas partes. ¿No podemos tener un estado judío? "



Sarah Silverman es una humorista de fuste. Es full demócrata, full defensora de los desposeídos, de los más débiles. Sus chistes son famosos por su humor negro. No puede dejar de señalar el antisemitismo en la postura de “las chicas”.

En su podcast, habló de “las chicas” del Escuadrón, es necesario mirar sus caras en el video en instagram para ver sus gestos. Por más que sea demócrata y critique a Israel, haga chistes muy fuertes sobre temas judíos, sus amiguitas, "las chicas" pasaron un límite. A ellas, poco les importa que al no votar el Iron Dome, las poblaciones civiles no tengan protección. Las lágrimas de Ocassio-Cortez eran reales, lloraba porque le dieron fondos a Israel para proteger a su población. No es un sistema ofensivo, sino defensivo. Por lo que si no hay ataques, no habrá muertos.

Este detalle, no les importa. Ellas no quieren proteger a la población civil de Israel. Ellas no nombran a Hamas, a pesar de que apoyan a los talibanes. Son mujeres y apoyan a los talibanes. Queda claro que defienden los derechos de las mujeres, con muchos peros. Practican la interseccionalidad a la máxima potencia.

El Escuadrón, aunque a veces se consideraba cuatro, esta vez estaba compuesto por cinco demócratas de la Cámara: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Cori Bush y Ayanna Pressley, quienes optaron por no votar por la financiación de la Cúpula de Hierro.

Ocasio-Cortez, quien votó "presente" en el proyecto de ley, escribió a su distrito de la Cámara, NY-14, en Twitter para explicar que en realidad se "oponía a este proyecto de ley", sus creencias de que el proyecto de ley fue "apresurado" y que el gobierno de Estados Unidos "ha entregado ayuda incondicional al gobierno israelí". Más tarde fue vista llorando en el piso de la casa. Lamentable situación.



