No. 121

Bereshit

Clickear aquí.

Horario de velas de Shabat en Montevideo, viernes 1/10 18.30

Demás localidades ver en www.jabad.org.uy

EL SOBREVIVIENTE

Por Yossy Goldman

Todos hacen chistes acerca de Noé y su Arca. Luego está el de Noé siendo el primer manipulador de la bolsa en la historia, ¡el puso a flote una companía mientras todo el mundo estaba siendo hundido!

El Rebe veía a Noé mucho más seriamente. Noé era un sobreviviente.

Noé fué salvado del destructivo diluvio que se tragó al mundo y su mayor contribución es que se propuso reconstruir ese mundo. No leemos que se sentó a llorar, retorciéndose las manos con desesperación, aunque estoy seguro que tuvo sus momentos. El hecho crítico que la Biblia registra es que luego que Noé emergió de su refugio flotante, él empezó la tarea de reconstruir, a partir de cero, un mundo hecho añicos. Puso manos a la obra y lenta pero seguramente, la sociedad fué generada nuevamente.

Hace sólo una generación una gran inundación barrió nuestro mundo. El plan de los Nazis era la Solución Final. Cada Judío en la tierra estaba destinado a ser aniquilado y los Nazis ya estaban planeando su Museo de la Extinta Raza Judía. Ningún Judío debía sobrevivir. Así, aún todos nosotros, nacidos después de la guerra, somos sobrevivientes también. Incluso un niño Judío nacido ésta mañana, es un sobreviviente, ya que de acuerdo con el plan de Hitler, que trágicamente casi resultó exitoso, el o ella no estaba destinado a vivir.

Esto quiere decir que cada uno de nosotros, como Noé, tiene el deber moral de reconstruir el mundo Judío.

Cuando estaba creciendo en Brooklyn, rezaba en un pequeño shul en Crown Heights donde uno de cada dos hombres en el minián (quorum para rezar), llevaba un número sagrado en su brazo. Eran presos de un campo de concentración y los alemanes les habían tatuado esos números en sus brazos. Tristemente, hoy, las filas de esos hombres han mermado mucho. Cada vez que uno de ellos levantaba su manga para ponerse los tefilín, el número nos era revelado. Ellos no parecían notarlo demasiado, como si no fuera algo especial, pero para mí eran héroes. No sólo por haber sobrevivido el infierno de Auschwitz o Dachau sino por mantener intacta su fe, por seguir viniendo al shul, rezarle a D-os y ponerse Sus Tefilín.

Hoy en día como soy mayor y mas sensible a los sentimientos de padres e hijos, de familia y amigos esos hombres han subido aún más en mi estima. Se han convertido en super héroes. Después de todo lo que pasaron, fueron capaces de vivir otra vez vidas normales, de casarse o volver a casarse, traer niños a éste mundo, seguir con la vida, negocios, relaciones, son logros como para volverse loco.

Mi propio padre no estuvo en los campos pero es el único sobreviviente de toda su familia de Polonia. Hace unos años, grabó su historia y recientemente fué publicada en forma de libro, "Desde Shedlitz a la seguridad: viaje de supervivencia de un jóven Judío". Nosotros, sus hijos, nunca habíamos sabido ni la mitad de lo que le había pasado. Cuando me lo imagino como un refugiado adolescente en Shanghai, China, descubriendo que su familia entera había sido eliminada y que estaba completamente sólo en el mundo, me erizo. ¿Cómo pudo seguir adelante? ¿Cómo conservó la cordura? ¿Cómo conservó su fe? Gracias a D-os que lo hizo y que inició una familia otra vez, de otra manera yo no estaría aquí para escribir estas líneas. Mi propio padre se a vuelto un super héroe para mí.

El Rebe dice, que todos tenemos esa misma responsabilidad, porque todos somos sobrevivientes.

¿Quién traerá al mundo niños Judíos sino tú? ¿Quién si no tú estudiará la Torá? ¿Quién cuidará del Shabat? ¿Quién mantendrá a flote la escuela Judía? ¿Quién reconstruirá el mundo Judío sino tu y yo y cada uno de nosotros?

En las pequeñas comunidades de Sud África, donde tengo mi hogar, hay todavía pequeños grupos de Judíos dedicados, que se reunen en el hogar de alguno de ellos para tener un minían, o para servir como chevra kadisha para enterrar, a los Judíos fallecidos, de acuerdo a nuestra tradición. Estos no son rabinos, cantores o maestros de jeder. Son gente común. En la gran ciudad seguramente no estarían tan involucrados, pero en su pequeño pueblo saben que si ellos no lo hacen nadie lo hará

Necesitamos esa misma convicción dondequiera que estemos.

Demos gracias a D-os por Su misericordia, porque nuestro mundo está, en gran parte, siendo reconstruído. Milagrosamente, los grandes centros de enseñanza Judía florecen hoy una vez más. Pero demasiados de nuestros hermanos y hermanas están todavía fuera del círculo. Cada uno de nosotros necesita participar. Todos somos Noés. Reconstruyamos nuestro mundo.

NO ESPERANDO POR D-OS

"Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y envió al cuervo." (Bereshit 8:6-7)

Como contará la Torá, Noé no salió del arca hasta que D-os le dijo que lo haga. Entonces ¿cuál era el propósito de ver si la tierra estaba seca, enviando estos pájaros?

La respuesta es que dado que D-os había confiado en él la supervivencia de la vida, Noé se sintió responsable de tomar cualquier paso natural que animara a D-os a acelerar la renovación de la vida en la tierra.

El dolor del exilio es comparado con las aguas arrasantes del Diluvio. Tal como el Diluvio, solo D-os puede finalizar el exilio. Pero, como Noé, nosotros podemos acelerar la redención anhelándola activamente y haciendo todo lo que esté en nuestro poder para acelerar su llegada.

Hitvaaduiot 5745, vol. 4, págs. 2407-2409.

Génesis (Bereshit) 6:9 – 11:32

La segunda sección del libro de Génesis se llama como su protagonista Noé (Nóaj en Hebreo), y comienza con la historia del gran Diluvio que limpió al mundo de la depravación y degeneración en la cual había caído la humanidad desde la creación del mundo. Esto es seguido por el relato de cómo el mundo fue dividido entre los hijos de Noé, la dispersión de la humanidad causada por el incidente de la Torre de Babel, y el preludio del relato de las próximas secciones del siguiente gran héroe de la humanidad, Abraham.

Génesis (Bereshit) 6:9 – 11:32

La segunda sección del libro de Génesis se llama como su protagonista Noé (Nóaj en Hebreo), y comienza con la historia del gran Diluvio que limpió al mundo de la depravación y degeneración en la cual había caído la humanidad desde la creación del mundo. Esto es seguido por el relato de cómo el mundo fue dividido entre los hijos de Noé, la dispersión de la humanidad causada por el incidente de la Torre de Babel, y el preludio del relato de las próximas secciones del siguiente gran héroe de la humanidad, Abraham.

¿LO SABÍAS?

LAS PREPARACIONES DEL SHABAT 2

Comida:

Cocinar y hornear, calentar comida y encender o extinguir un fuego está prohibido en Shabat. Por lo tanto, mucha de la preparación de la comida tiene que ser completada antes del comienzo del día de descanso.

La comida que se va a servir caliente en Shabat, como la sopa o el cholent, deben ponerse sobre las hornallas antes del Shabat, con un blej, una hoja de metal fina, que separa la comida del fuego. Prepare un termo si va a necesitar agua caliente.

Uno mismo:

El viernes a la tarde es el momento para prepararse para Shabat. Idealmente intente salir del trabajo temprano el viernes por la tarde, para tener tiempo para completar todas las preparaciones del Shabat.

El almuerzo o aperitivo del viernes a la tarde debe ser muy liviano, para quedar con apetito para la comida del Shabat.

Es una mitzvá bañarse en honor del Shabat, por lo que si está presionado de tiempo el viernes, considere darse una ducha el viernes a la tarde en vez de por la mañana.

La mujer se debe aplicar maquillaje antes del encendido de las velas, dado que aplicarse maquillaje está prohibido una vez que comenzó el Shabat.

Finalmente, guarde lo mejor para el Shabat, incluyendo la ropa. Vístase en su ropa fina de Shabat y ya está pronto para introducirse en el Día de Descanso sagrado.

MiSinaí es una publicación de Jabad Uruguay. Pereira de la luz 1130, Montevideo.

Artículos extraídos de www.Jabad.org.uy y www.Chabad.org, publicados con permiso.

Para recibir MiSinaí por email o por whatsapp, contactar por teléfono al 2628 6770 o por mail: [email protected]