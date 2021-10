Nuevo estudio muestra una manera efectiva y eco friendly de limpiar el suelo

Por Omer Yerushalmi and Max Kaplan-Zantopp

Este artículo fue escrito para para NoCamels by ZAVIT – Science and Environment in Israel

Cualquiera que haya visto la película clásica de 1986, La pequeña tienda de los horrores, recuerda a Audrey II, la planta carnívora parlante con apetito por la sangre humana. Si bien la película se toma libertades creativas con las capacidades de la planta, el personaje de Audrey II está inspirado en la flora natural como Venus atrapamoscas (Dionaea muscipula) y plantas de jarra de las familias Nepenthaceae, Sarraceniaceae y Cephalotaceae que devoran insectos que buscan néctar. Incluso se puede establecer un paralelo del discurso de Audrey II (aunque exagerado para lograr un efecto dramático) con un fenómeno natural en el que algunas plantas pueden comunicarse entre sí a través de señales químicas.

La lista de habilidades no convencionales que exhiben las plantas no termina aquí. Un nuevo estudio israelí presentado en la 49a Conferencia Anual de Ciencia y Medio Ambiente en Tel Aviv el pasado mes de julio ha descubierto otro sorprendente servicio del ecosistema que ciertas plantas pueden realizar: la capacidad de absorber y eliminar una cantidad inusualmente grande de metales contaminantes de suelos contaminados. . El cadmio, un componente metálico común en los fertilizantes, es un ejemplo común de esto. Curiosamente, los investigadores encontraron que estas plantas pueden purificar el suelo incluso más rápido si se engaña a las plantas para que piensen que están siendo atacadas o devoradas.

Suelo contaminado por metales



Tanto en Israel como en todo el mundo, la contaminación del suelo causada por el hombre se ha convertido en una consecuencia demasiado común de la actividad industrial y de infraestructura moderna. Como resultado de la refinación de combustibles, el uso de pesticidas y fertilizantes agrícolas, las actividades militares y la presencia de alcantarillado y vertederos municipales, los metales pesados ​​terminan filtrándose en las aguas subterráneas y las capas de suelo. Esto no solo intoxica el medio ambiente, sino que también nos pone en riesgo de exposición directa a través del agua potable o el consumo de productos agrícolas.



“Hace unos años, mientras estaba de gira por la India, vi la contaminación del medio ambiente y las fuentes de agua con mis propios ojos”, dice Eyal Grossman, estudiante de posgrado e investigador principal de la Facultad de Ciencias Ambientales y de la Tierra de la Universidad de Tel Aviv. Al ver la monstruosidad que era y las dificultades que causaba, comprendió lo importante que es tratar la contaminación. “Tenía el sueño de tratar la contaminación por metales por medios naturales”, agrega.



Entonces, ¿cuánto suelo está contaminado por metales pesados? Con la industria, la agricultura y la urbanización en aumento, es difícil darle un valor exacto y definitivo porque se están archivando activamente informes de contaminación del suelo. De hecho, hay más de 10 millones de sitios de contaminación del suelo reportados en todo el mundo hasta ahora, y más de la mitad de esos sitios están contaminados con metales pesados ​​y / o metaloides. Según Grossman, se estima que el 28 por ciento del suelo del continente europeo está contaminado actualmente con uno o más metales pesados ​​en una concentración superior a los valores umbral establecidos por el Ministerio de Protección Ambiental de Finlandia (MoEP).



Este parece ser un dilema ambiental común que se extiende a todos los países semi-altamente industrializados, incluido Israel. Tras una encuesta de contaminación de la tierra realizada en 2014, el Ministerio de Educación de Israel identificó 23.100 áreas localizadas en todo Israel que están o tienen el potencial de contaminarse por operaciones activas actuales o anteriores.



El acuífero costero de Israel es un excelente ejemplo de esto. Entre las estaciones de servicio, las plantas industriales, las bases militares y los vertederos, el área de la llanura costera se ha contaminado severamente con metales pesados ​​a lo largo de los años; Tanto es así que para 2018, el 8 por ciento del agua potable disponible en la llanura costera había sido contaminada y cerca de 200 sitios de perforación de agua subterránea (aproximadamente una cuarta parte de los sitios de perforación de Israel) se habían cerrado.



Y reparar la tierra no es tarea fácil; tampoco es barato. Entre la excavación, el transporte y el tratamiento de los suelos contaminados, el costo de la rehabilitación de la tierra solo en Israel asciende aproximadamente a 9.800 millones de NIS (3.035 millones de dólares), una cantidad que los propios contaminadores pagan a la gran mayoría. Las versiones de esta carga financiera se desarrollan en todos los países industrializados, incurriendo en un impacto económico mundial acumulativo que supera los $ 10 mil millones por año.



“El problema con los metales que contaminan el suelo es que no se descomponen”, dice Eyal Grossman.



Sin un tratamiento adecuado del suelo y sin tratar la contaminación en su origen, la concentración de metales pesados ​​en el suelo permanecerá y probablemente aumentará. Sin embargo, los metales no permanecen en un solo lugar dentro del suelo, que es donde comienza el problema. Los metales se absorben a través de las plantas e inevitablemente ascienden en la cadena alimentaria. En áreas agrícolas, por ejemplo, los metales peligrosos provenientes de fertilizantes, pesticidas, aguas residuales irrigadas, biosólidos y estiércol pueden acumularse en cultivos y animales de granja antes de que lleguen a nuestros platos. Es decir, si los metales de alguna manera primero evitan filtrarse en nuestras aguas subterráneas para luego contaminar el agua potable en nuestros vasos.



De cualquier manera, el medio ambiente sufre y la salud pública podría verse en grave peligro, especialmente cuando se trata de plomo, arsénico o cadmio, todos ellos contaminantes metálicos comunes que son particularmente tóxicos.



Deja que la naturaleza haga lo suyo



Definido por la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) como un carcinógeno definitivo en los seres humanos, la exposición al cadmio, en particular, puede provocar complicaciones de salud como daño renal y malformaciones óseas. En términos del medio ambiente, los altos niveles de cadmio en sasafrás (Sassafras tzumu), por ejemplo, perjudican la