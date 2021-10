No. 122

Lej Lejá

Horario de velas de Shabat en Montevideo, viernes 15/10 18.41

Demás localidades ver en www.jabad.org.uy

DEJANDO EL HOGAR

Por Yossy Goldman

Se cuenta una anécdota ocurrida durante el encuentro entre dos famosos rabinos de antaño, el Rabino Eliahu, el "Gaon" (erudito) de Vilna, y el Rabino Iaakov Krantz, conocido como el "Maguid" (predicador) de Dubno. El Maguid de Dubno visitó Vilna y fue al gran Gaon. El Gaon le pidió al Maguid que predicara para él, como era su especialidad. "Déme musar (palabras de reprimenda). Regáñeme" dijo el Gaon. "D-os no permita, que tenga la jutzpah (insolencia) de regañar al gran Gaon de Vilna", contestó el Maguid, absolutamente horrorizado por la sugerencia. "No me importa, este es su fuerte y deseo oír musar de usted", insistió el Gaon.

El Dubner Maguid pensó un rato y después accedió renuentemente a los deseos de su ilustre anfitrión. Dijo el Maguid, "¿Que gran logro es ser un Gaon, estando sentado en Vilna en su aislado kloiz (pequeño salón de estudio)? Salga al mundo, mézclese con la gente, y entonces veamos qué clase de Gaon es".

De hecho, es mucho más fácil ser estudioso y piadoso en un ghetto que está fuera de este mundo, el cual a menudo es indiferente e incluso hostil, a la Torá y a sus valores.

Ésta, de hecho, fue más o menos la prueba de Abraham en la parashá de esta semana. "Vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré". Y allí, lejos de su entorno natural y comodidad, Abraham llevó a cabo su misión Divina. Él difundió la existencia de un D-os único en un mundo totalmente pagano y, en el proceso, su propio nombre y reputación quedaron marcados eternamente. Fue solamente después de salir de su hogar, que Abraham se convirtió en el padre fundador del pueblo judío.

Cien años atrás, una generación entera de judíos observantes de la Torá emigró de Europa. Fueron a América, la tierra de las oportunidades de oro, para escapar pogromos y persecuciones. Con sangre, sudor y lágrimas se levantaron de las cenizas a las riquezas y personificaron el sueño americano, una historia de éxito que sorprende e inspira. Pero el hecho es que en su mayor parte, a medida que sus negocios prosperaban, sus vidas religiosas decaían. Indiscutiblemente, el judaísmo recibió un golpe descomunal. La mayoría no podía sostener sus valores del viejo mundo en el nuevo mundo de América. La transición del shtetl (aldea judía europea) a los rascacielos resulto demasiado contrastante, y los hijos y nietos de estos inmigrantes crecieron ignorantes de sus propias tradiciones sagradas.

En una escala menor, vemos este fenómeno hoy en día, cuando las familias emigran o se mudan de una ciudad a otra. Al alejarse de sus apoyos espirituales a los cuales estaban acostumbrados, forcejean y batallan con su espiritualidad. La mayor parte de sus esfuerzos está dirigida al restablecimiento y reorganización de sus vidas. Reordenar las infraestructuras religiosas, a menudo, llega último.

Y en un nivel más sutil, una prueba similar se nos presenta cuando tomamos nuestras vacaciones anuales. Lejos del hogar y de nuestras normas habituales de comportamiento, somos desafiados a mantener el código de la conducta al que estamos acostumbrados durante todo el año.

Es como la historia del shadjan (casamentero) quién sugirió una jovencita a un muchacho y la alabó exageradamente. Después de su primera cita, el muchacho llamo ofuscado al shadjan para decirle lo que opinaba de el. "¡¿Cómo se atreve a presentarme tal muchacha?! ¿Usted no sabía que cojea?" Absolutamente impávido, el shadjan replico, "Pero, ¿cuál es el problema? Eso ocurre solamente cuando ella camina."

Es cuando salimos de nuestros capullos espirituales, de nuestros cómodos hogares y comunidades, hacia la sociedad en general que podemos notar que cojeamos un poco, perdiendo nuestro equilibrio judío. Es entonces que nuestra fe, nuestros valores y creencias se ven realmente desafiadas.

Que D-os ayude a que los hijos de Abraham emulen a su antepasado, que dejó su tierra y caminó fuerte en su fe, creciendo hasta alcanzar gran éxito espiritual y material.

ALCANZANDO EL VERDADERO SER

"D-os dijo [a Abraham]: 'Ve' " (Bereshit 12:1)

A pesar de que los logros de Abraham en difundir la conciencia Divina hasta este momento habían sido impresionantes, habían estado limitados por el hecho de que estaba hablando únicamente desde sus convicciones y razonamientos personales.

Todo esto cambió cuando D-os le habló a Abraham. Sus primeras palabras a él fueron literalmente “Ve, hacia ti”, queriendo decir “Ve a tu verdadero y superior ser, el ser al que nunca llegarías por ti mismo.” A través de estas palabras, D-os convirtió a Abraham en una persona que podría progresar más allá de sus propias capacidades.

Como vimos, el Diluvio introdujo en el mundo la posibilidad de corregir las malas acciones y rehacer nuestras vidas incluso después de haber cometido lo que de otra forma podrían parecer errores fatales. Ahora, cuando D-os le dijo a Abraham “ve, hacia ti”, hizo posible para nosotros no solo volver a nuestros seres originales sino “regresar” a nuestro ser auténtico y fundamental, el ser que nunca supimos que existía, descubriendo constantemente visiones nuevas e infinitamente superiores de nuestra personalidad Divina innata y de nuestra conexión con D-os.

Likutei Sijot, vol. 20, págs. 58-60, 301-308.

Génesis (Bereshit) 12:1 – 17:27

La tercera sección del libro de Génesis comienza con la crónica de Abraham, quien fue seleccionado por D-os para fundar el pueblo judío. Esto sirvió para revertir el proceso de degeneración moral en el que la humanidad estaba encerrada desde su expulsión del Jardín del Edén. El nombre de esta sección (Lej Lejá) está tomado de las primeras palabras de D-os a Abraham: “Ve...”, en el cual El le dice que deje su Mesopotamia natal (hoy en día Irak) y se asiente en la Tierra Prometida. A lo largo de sus viajes Abraham desafió el paganismo, difundiendo la conciencia de la fuente de toda realidad y de su continua dependencia en un único D-os.

EL DESEO DE UN MILLONARIO

Por Tuvia Bolton

Un millonario muy conocido murió, dejando un billón de dólares de herencia. Hizo dos testamentos, indicando que uno debía ser abierto inmediatamente y el segundo cuando se cumplieran los Shloshim (30 días).

Entre las instrucciones del primer testamento figuraba el pedido que, antes de enterrarlo, le pusieran un determinado par de medias que él tenía. En seguida sus hijos llevaron el par de medias a la Jevrá Kadishá y pidieron que se cumpliera con el deseo de su padre. Por supuesto que, por un tema de Halajá, la Jevrá Kadishá se negó al pedido de la familia. Ellos alegaron, explicando que su padre era un hombre muy religioso, estudioso y que evidentemente tenía muy buenos motivos para hacer este pedido.

La Jevrá Kadishá se mantuvo firme en su negativa. Desesperada, la familia llevó a la Jevrá Kadishá ante el Beit Din, donde el rabino amablemente les explicó: aunque vuestro padre hizo ese pedido cuando vivía en este mundo, ahora está en el mundo de la verdad y seguramente entiende que para él lo mejor es que lo entierren sin sus medias. Y así fue, lo enterraron sin sus medias. Treinta días más tarde abrieron el segundo testamento que decía lo siguiente:

Mis queridos hijos: a estas alturas ya deben haberme enterrado sin mis medias. Quería que realmente entendieran que un hombre puede tener un billón de dólares pero, al final, ni siquiera puede llevarse un par de medias.

¡Qué hombre!

LAS VELAS DE SHABAT

Qué:

Cada mitzvá introduce luz al mundo. Con ciertas mitzvot la luz que generamos puede ser realmente vista y apreciada. Encender velas para iniciar el Shabat es una de esas mitzvot; las velas dan una atmósfera suave y pacífica al sagrado día de descanso.

Quien:

Las velas de Shabat son tradicionalmente una mitzvá de la mujer. La mujer es la que marca las pautas de la casa; es su tarea y su capacidad dada por D-os asegurar que la luz y la armonía prevalezcan en su hogar.

Las niñas comienzan a encender las velas de Shabat cuando pueden recitar la bendición (aproximadamente a los tres años de edad).

Un hombre debe encender las velas si no hay una mujer adulta presente.

Cuando:

Se encienden las velas 18 minutos antes de la puesta del sol.

Como:

• Las mujeres jóvenes encienden antes que su madre.

• Ponga las velas sobre o cerca de la mesa de Shabat.

• Ponga algunas monedas en la alcancía de tzedaká antes de encender las velas.

• Hasta el matrimonio, las mujeres y niñas encienden una vela. Luego del matrimonio, las mujeres encienden dos velas. Algunas agregan una vela adicional por cada hijo. Por ejemplo una mujer con tres hijos encenderá cinco velas.

El procedimiento:

1. Encienda las velas.

2. Extienda sus manos y muévalas en forma circular hacia usted misma y cubra sus ojos.

3. Diga: Baruj Ata Ado-nay Elo-hei-nu Melej haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabat Kodesh. (Bendito eres Tu, Señor D-os nuestro, Rey del Universo, que nos ha santificado con Sus mandamientos, y nos ordenó encender las velas del sagrado Shabat.)

4. El momento del encendido de las velas es propicio para una plegaria privada. Mientras sus ojos están cubiertos tómese un momento para rezar por lo que su corazón desee.

5. Descubra sus ojos y salude a su familia con: “Shabat Shalom”.

Notas técnicas:

• Una vez que la mujer recita la bendición, ha iniciado el Shabat. Desde ese momento ella no puede ocuparse de ninguna actividad que esté prohibida en Shabat.

• Las velas y el candelabro no pueden ser movidos hasta la conclusión del Shabat.

• Se pueden usar lamparitas eléctricas como velas de Shabat donde no es posible encender una llama, como en un hospital.

