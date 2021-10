Mayim Bialik sorprende a los participantes en Jeopardy con una pregunta sobre comida judía

Mayim Bialik, famosa por su participación en la serie “Bing Bang Theory” tiene un show de preguntas y respuestas llamado “Jeopardy” que significa peligro en inglés.

En el episodio del último viernes, una de las categorías era shabat. Y cuando un concursante seleccionó la pregunta de $ 400 de la categoría, una imagen parecida a un guiso apareció. Mayim Bialik - la actriz judía, neurocientífica y anfitriona de "Jeopardy!" proporcionó la siguiente pista: "Éxodo 35: 3 prohíbe hacer esto en el sábado, de ahí el plato judío 'cholent', que puede encenderse el viernes y cocinarse hasta el almuerzo del sábado". Los participantes no supieron la respuesta y Maym Bialik les explicó el origen etimológico de la palabra, que viene del francés “chaud” (caliente) y lent de (lento).

---

The picture #Jeopardy used for #cholent looks more like a beef stew or a soup. Where's the barley? Where's the #kishke? pic.twitter.com/OGSybgF9lA