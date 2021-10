Shalit, el largo cautiverio y el regreso a una vida normal

Cuando Israel se disponía hace 10 años a recibir al soldado secuestrado por Hamas Guilad Shalit de regreso en casa, al ser liberado en octubre del 2011 –tras cinco años y cuatro meses en manos de la organización terrorista- había quien debía pensar en lo peor: los responsables del tema Salud Mental en las Fuerzas de Defensa de Israel. Si bien el primer israelí que lo recibió, aún en territorio egipcio, fue el mediador David Meidan, los primeros que lo recibieron al pisar territorio israelí, fueron profesionales, el médico jefe y un oficial de los Servicios de Salud Mental.

Conversamos en aquel momento al respecto con el Dr. Gadi Lubin, siquiatra, Jefe de los Servicios de Salud Mental en el Ministerio de Salud Pública de Israel , quien encabezó durante años el sistema de Salud Mental en el ejército israelí. No podemos dejar de recordar que Gadi Lubin es hijo del hoy lamentablemente ya fallecido Profesor Ernesto Lubin y su esposa Flora.

Dr. Gadi Lubin

El Dr. Lubin nos dijo en aquel momento, diez años atrás, que era imperioso corroborar, ante todo, si Guilad precisaba con urgencia una intervención profesional.

Es oportuno reproducir hoy aquí una parte de aquella entrevista con el Dr. Gadi Lubin.

P: En base a lo que se conoce de este tema, de prisioneros cautivos durante tiempo –y no sé si usted se ha encontrado con prisioneros que volvieron al país después de años fuera- ¿qué pensó usted que podía pasar con Shalit en base a los datos objetivos, al hecho que casi cinco años y medio estuvo en manos de Hamas?

R: Tengo sí experiencia en el tema porque me reuní en el pasado con prisioneros que volvieron, en sus primeros días en Israel. En base a eso, el temor siempre es que se dé el peor escenario posible.En lo que a mi profesión se refiere, claro que estamos hablando de lo emocional. Me consta que en general, cada vez aprendemos que la gente tiene a veces más fortaleza emocional de lo que podíamos haber temido o pensado. Quizás esto se debe a que en general, colectivamente, esta población-combatientes- es gente que ya antes había mostrado una gran integridad emocional .Y el hecho que lograron sobrevivir a un cautiverio y a un corte de su ambiente común, hace pensar que también podrán adaptarse de vuelta a lo que era su ambiente anterior, el viejo nuevo mundo al que regresan, para seguir adelante con una vida normal, más que nada teniendo en cuenta que ese nuevo mundo es el opuesto totalmente del que estaban acostumbrados en cautiverio.

P:¿Cuáles eran esos escenarios en los que pensaban? O sea ¿qué podría haber sido lo peor, de no ser por esa fuerza emocional que parece que Guilad Shalit tiene?

R: Los escenarios que uno arma tratan de responder a todas las posibilidades , también las peores, aunque no sea muy probable que esas se concreten. Por eso lo esperó un médico, y alguien de los Servicios de Salud Mental, apenas volvió, aún antes de su reencuentro con sus padres. Se toma en cuenta que puede pasar lo peor. Es cierto , sin embargo, que esa “revisación” o ese intento de impresionarse de su situación, llevó sólo unos minutos. Es posible decir muy rápidamente si hay o no algo urgente que tratar. Enseguida pudieron decir que ahora lo primero es que se reúna con la familia Los profesionales siempre los acompañarán y estarán dispuestos a prestar ayuda.

P: ¿Realmente alcanza con unos pocos minutos para darse cuenta de que no hay un serio daño emocional?

R: Unos minutos alcanzan para saber con alto grado de seguridad que la parte cognitiva, la forma de pensar , la calidad de pensamiento y la forma de organizarlo, se mantuvieron bien. En su caso, muy bien y yo diría que hasta son impresionantes.

P: Eso fue especialmente notorio cuando en la entrevista a la televisión egipcia, cuando todavía no había pasado a manos de Israel, la cronista egipcia le preguntó si ahora él luchará por la liberación de todos los presos palestinos. Y él contestó con contenido, de fondo, no dijo simplemente que sí sino que “me alegrará que todos salgan de prisión, pero si no combaten más contra Israel , así no hay más guerras entre israelíes y palestinos”.

R: Exactamente. En eso estaba pensando. Creo que ese fue el punto más importante de la entrevista. Es que responder sobre hechos concretos, es otra cosa. Aquí demostró una alta calidad de pensamiento abstracto . La imagen que dejó, sin duda, es impactante. Pero lo que la entrevista no puede mostrar es su estado emocional. Eso sin duda tomará varios días, hasta que lo podamos saber a fondo. Pero estoy convencido de que con el entorno que lo rodea, con tanto apoyo, y el trasfondo del cual vino, que está claro, va a salir adelante.

P: Se puede decir, creo yo con total seguridad, que Guilad es un muchacho sensible, introvertido, inteligente y con una gran entereza emocional ¿verdad?

R: Adopto plenamente ese resumen, claro que sí.

P: ¿Es probable que alguien vuelva de una experiencia como la que vivió Guilad, sin ningún daño emocional?

R: El ser humano está hecho según el moldo del lugar en el que nació y también es producto de su pasado.Claro está que las cosas que uno vive, influyen. Y algo tan significativo como lo que él vivió, claro que echa a andar procesos y crea diferencia. Pero puede que permanezca dentro de lo normativo. Y cuando hay algo distinto pero con lo que una persona aprenda a vivir, no le impide luego alcanzar los distintos elementos de una vida común, formar una familia, desarrollar una carrera , parte de todos nosotros.

P: Y ahora,entiendo que usted piensa que Guilad podrá desarrollar una vida normal, estudiar, trabajar.

R: Estoy convencido de ello.

Esta entrevista, como antes señalamos, la realizamos poco después de la liberación de Guilad Shalit. Diez años han transcurrido desde entonces y si bien nunca hemos visto a Guilad ni hablado con él, todo lo que se sabe sobre su vida desde entonces muestra que ha logrado desarrollar un camino independiente y vivir con normalidad . Cabe suponer que no ha olvidado y que los recuerdos no deben ser fáciles. Pero Guilad estudió, trabaja, ha viajado y se ha casado hace pocos meses. Ya antes tuvo otra novia.

La boda de Guilad Shalit

Un elemento notorio en la vida de Guilad Shalit desde su liberación, es que ha sabido dar de sí mismo también en actividades voluntarias en pro de la sociedad, tanto en la organización Shalva para gente con discapacidad, como en conferencias a sobrevivientes de la Shoá. Con estos últimos ha hablado y lo sigue haciendo, pero no ha brindado ni una entrevista a la prensa. Evidentemente, ello es producto de una decisión clara cuyo objetivo debe ser alejarse de los titulares lo más posible para poder vivir con normalidad.

Aunque hubiésemos querido entrevistarlo-es más, lo hemos intentado también días atrás-nos alegra por él que se mantenga firme al respecto.

Le deseamos lo mejor, una vida fructífera, llena de momentos felices, y con gran entereza emocional.