Por qué los palestinos no pueden hacer las paces con Israel

La Autoridad Palestina (AP) y Hamas han demostrado una vez más que la paz con Israel no solo es extremadamente desacertada y probablemente condenada desde el principio, sino también críticamente peligrosa. Los dos partidos palestinos, tanto la Autoridad Palestina como Hamas, no quieren que los palestinos participen en transacciones inmobiliarias con judíos israelíes; tampoco quieren que los palestinos ayuden a Israel en la guerra contra el terrorismo.



Al oponerse a la venta de propiedades a judíos israelíes y la "colaboración" con Israel, la Autoridad Palestina y Hamas están enviando un mensaje al público palestino de que, a pesar de todo el discurso sobre una "solución de dos Estados" y la posible reanudación del "proceso de paz" , "Israel sigue siendo el enemigo mortal de los palestinos.



Este mensaje no augura nada bueno para el deseo de la administración Biden de resolver el conflicto israelí-palestino mediante el establecimiento de un estado palestino independiente junto a Israel.



Dos sentencias judiciales palestinas dictadas el 17 de octubre proporcionan evidencia concreta de cómo la Autoridad Palestina en Cisjordania y Hamas en la Franja de Gaza continúan considerando a Israel y a los judíos como un enemigo eterno.



En el primer caso, un tribunal de la Autoridad Palestina en Belén condenó a dos palestinos a 15 años de prisión con trabajos forzados por intentar vender tierras a judíos israelíes.



El veredicto fue publicado por la agencia de noticias oficial de la Autoridad Palestina, Wafa; Según los informes, el juez Jamal Shadid presidió el tribunal. La agencia no identificó a los acusados ​​por su nombre. Dijo que fueron condenados por intentar "cortar una parte de las tierras palestinas para anexarlas a un país extranjero", el código utilizado por la Autoridad Palestina para describir las transacciones inmobiliarias entre palestinos y judíos israelíes.



Según Wafa, el fallo se basó en las "pruebas" presentadas por el fiscal Eyad Abdo y luego de que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina realizaran las "investigaciones necesarias".



Esta no es la primera vez que la Autoridad Palestina, encabezada por el presidente Mahmoud Abbas, ha castigado a los palestinos por vender o intentar vender sus tierras o casas a judíos israelíes.



En junio, un tribunal de la Autoridad Palestina en Ramallah condenó a un hombre a siete años de prisión con trabajos forzados por intentar vender tierras al "enemigo" israelí.



En mayo, otro tribunal de la Autoridad Palestina en la ciudad de Naplusa condenó a otros dos hombres a cinco años de prisión con trabajos forzados después de que fueran declarados culpables de intentar vender tierras a judíos israelíes.



El año pasado, tres palestinos fueron condenados por un tribunal de la Autoridad Palestina en Naplusa por el mismo cargo. Cada uno fue sentenciado a cinco años de prisión con trabajos forzados.



En 2018, un tribunal de la Autoridad Palestina en Ramallah condenó a Essam Aqel, un palestino-estadounidense, a cadena perpetua por supuestamente vender una casa a judíos en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Posteriormente, Aqel fue liberado bajo la presión de la administración estadounidense.



La Autoridad Palestina, que está financiada en gran parte por el dinero de los contribuyentes estadounidenses y europeos, está encarcelando a los palestinos por incluso intentar participar en acuerdos inmobiliarios con judíos. Hamas está dictando sentencias de muerte contra palestinos acusados ​​de "colaboración" con Israel.



El mismo día en que los dos palestinos fueron condenados a 15 años de prisión por supuestamente intentar vender tierras a judíos israelíes, un grupo de derechos humanos reveló que un tribunal de la Franja de Gaza gobernada por Hamas ordenó la ejecución de dos hombres en la horca por " colaboración "con Israel. Los dos acusados, cuyos nombres no se dieron a conocer, son de las ciudades de Khan Yunis y Rafah en el sur de la Franja de Gaza.



Los hombres, de 43 y 30 años, fueron declarados culpables de "colaboración con partes extranjeras", una referencia a Israel. Los palestinos usan la palabra "colaboración" para describir (y en ocasiones asesinar) a cualquier palestino que, según se informa, avisa a los israelíes sobre terroristas o ataques terroristas.



En las últimas décadas, muchos palestinos sospechosos de "colaboración" con Israel o de vender propiedades a judíos israelíes han sido ejecutados o asesinados extrajudicialmente por otros palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza.



El público palestino parece apoyar en general las condenas a muerte y las ejecuciones extrajudiciales de presuntos "traficantes de tierras" e informantes. Incluso las organizaciones palestinas de derechos humanos parecen tener mucho cuidado cuando mencionan estos temas.

Después de que el tribunal de Hamas dictó las condenas a muerte, el Centro Palestino de Derechos Humanos (CPDH) dijo en un comunicado que si bien "afirma su condena de los crímenes de comunicación con la ocupación, rechaza el uso de la pena de muerte". El CPDH señaló que los tribunales de Hamas han dictado 14 condenas a muerte desde principios de año. No todos los veredictos estaban relacionados con la "colaboración" con Israel.



A juzgar por la reacción del PCHR, no se opone al castigo para los palestinos que ayudan a Israel. Simplemente no favorece la pena de muerte.



En el escenario quijotesco de que Abbas o cualquier otro líder palestino firmaría un tratado de paz con Israel, muchos palestinos lo acusarían de traidor, cuyo castigo es la pena de muerte, por "venderse" a los judíos. Abbas también sería acusado de traición por renunciar al sueño palestino de "liberar toda Palestina, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo". Además, ¡ay de él al llegar a la Franja de Gaza, donde sin duda enfrentaría un juicio por "colaboración" con Israel.



Como se mencionó, en lo que respecta a Hamas y muchos palestinos, la paz con Israel o cualquier forma de "colaboración" con el "enemigo sionista" es un acto de traición punible con la muerte.



Abbas ya enfrenta acusaciones de traidor debido a la coordinación de seguridad entre las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y las autoridades israelíes en Cisjordania



Mientras la Autoridad Palestina y Hamas castiguen a los palestinos que trabajan con Israel o están dispuestos a vender bienes raíces a judíos israelíes, con frecuencia dictando sentencias de trabajos forzados o muerte, la esperanza de revivir el "proceso de paz" sería, desafortunadamente, una lamentable pérdida de tiempo y esfuerzo.



Los veredictos dictados contra los "traficantes de tierras" en Cisjordania y los presuntos "colaboradores" en la Franja de Gaza muestran que los palestinos siguen estando tan lejos como siempre de aceptar a Israel, y mucho menos de hacer las paces con él.



Los veredictos son una prueba más de cómo los líderes palestinos continúan radicalizando a su pueblo contra Israel, hasta el punto de que ningún palestino que desee permanecer con vida afirmaría jamás que busca hacer las paces con Israel o reconocer a toda la tierra como cualquier cosa que no sea totalmente palestina en todos los sentidos.