¿Están seguros los judíos en Irán? No le preguntes a un rabino en Teherán

La semana pasada, me informaron que el rabino Yehuda Gerami, quien ha sido llamado el rabino principal de Teherán (sí, Teherán, la capital del principal estado patrocinador del terrorismo del mundo) estaba de visita en Los Ángeles. Naturalmente, mi reacción instintiva fue asegurarme de inmediato una entrevista con Gerami. Pero muy pronto, me convencí de no hacerlo. Déjame decirte por qué.



No soy un escritora estadounidense ni nacido en Europa; No soy Roger Cohen de The New York Times, quien, hace más de una década, visitó Irán y citó a residentes judíos que afirmaban que vivían seguros y felices (y criticaron a Israel). Tampoco soy una bloguera de viajes que consiente en llevar el velo obligatorio (hijab) para poder visitar el país y tomarse selfies en una mezquita deslumbrante.



Soy una judío iraní; Nací en la década de 1980, después de la Revolución Islámica que convirtió a Irán en una teocracia fanática, irreconocible para sus propios ciudadanos (y el gran Medio Oriente). Por mucho que me dedique a saber si los judíos de Irán están a salvo hoy, no necesito preguntarles a otros sobre la vida judía en Irán. Yo era la vida judía en Irán.



Mi madre me entregó un pañuelo obligatorio en la cabeza y me dijo que hiciera lo que me indicaran mis maestros. Así que lo hice. Grité "¡Muerte a Israel!" y "¡Muerte a América!" en el colegio. Y mi pasaporte tenía escrita la palabra "judío".



Cuando pensé en entrevistar al rabino Gerami, me sentí ambivalente. Aquí había una esfinge; un líder judío que vive en Teherán y que regresará pronto. Tenía tantas preguntas para él. ¿El único problema? Sabía que no podía preguntarle a ninguno de ellos.



No se le pide a un rabino que regresa a Irán y al régimen que hable oficialmente sobre Irán y el régimen. No le preguntas sobre Israel. Ni siquiera le pregunta si los judíos de Irán están a salvo. Es decir, no hace ninguna de estas preguntas si quiere saber toda la verdad.



Esperar que alguien que podría ser arrestado en su país de origen (y poner en riesgo la seguridad de su comunidad) hable con sinceridad sobre estos temas es increíblemente ingenuo. Por eso siempre me sorprende cuando, cada pocos meses, otro periodista occidental visita Irán y escribe sobre la vida judía allí, citando a judíos que juran que están seguros y contentos.



La visita de Gerami también puso de manifiesto una separación en nuestra comunidad local: algunos judíos iraníes lo invitaron a hablar en sus sinagogas y hogares, brindándole el respeto que se merece como hombre santo, culto y como compañero judío. Otros estaban preocupados por algunas de las acciones de Gerami, como hacer la visita de un doliente a la casa de Qasem Soleimani, el notorio jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), quien fue asesinado por un ataque aéreo estadounidense en Irak en 2020. año, en el Día de Quds, Gerami apareció en la televisión iraní y criticó a Israel, diciendo: "Sepan que ustedes los sionistas no representan al judaísmo y no representan al pueblo judío".



No se sorprenda por palabras tan duras. Durante las últimas cuatro décadas, los líderes judíos en Irán se han sentido obligados a decir tales falsedades (y cosas peores) para mantener su seguridad. Al final, no conocemos la historia completa detrás de las acciones de Gerami (y hasta qué punto el régimen lo obligó a hacer tales cosas) y yo, por mi parte, no lo juzgo por ellas.



Claramente, las circunstancias en las que se encuentra Gerami son confusas y complicadas. ¿Están realmente a salvo los judíos de Irán? Si y no. No ha habido pogromos (gracias a Dios), como los que vimos en otros países musulmanes como Irak, Libia y otros lugares en el siglo XX. Los judíos son considerados minorías religiosas en Irán; son libres de asistir a la sinagoga; tienen escuelas y cementerios judíos. ¿Eso los hace seguros? Depende de a quién le preguntes.



Durante años, creí que el régimen no se atrevería a dañar a su comunidad judía. De hecho, la única forma en que Irán pareció evadir la condena internacional por su odio genocida era repetir que era (y sigue siendo) enemigo de Israel, en lugar de los judíos. Y luego, en 1999, más de una docena de judíos de la ciudad de Shiraz, en el sureste del país, fueron arrestados y acusados ​​de espiar para Israel. El caso de los “Shiraz 13” provocó indignación en todo el mundo y finalmente fueron liberados (en pequeños grupos). Si eres judío en Irán, que Dios te ayude si te acusan de sionista. El primer judío ejecutado después de la revolución fue un destacado empresario y líder comunitario, Habib Elghanian, acusado de “amistad con los enemigos de Dios” (Israel) y fusilado por un pelotón de fusilamiento en mayo de 1979.



El caso del "Shiraz 13" fue hace más de 20 años, pero la semana pasada ocurrió algo profundamente revelador: el 12 de octubre, un grupo de oposición iraní publicó en su canal Telegram que un alto funcionario iraní había advertido que si Israel "comete un error "(Acción militar contra Irán), el régimen tomaría medidas contra" los 10.000 judíos que viven en Irán".



Ahora bien, esto no tenía precedentes. Dicho funcionario, dicho sea de paso, era Mohsen Rezaee, vicepresidente de Asuntos Económicos, quien anteriormente estuvo al mando del poderoso IRGC de 1980 a 1997. En un discurso para fanáticos de ideas afines de una organización ideológica llamada Tharollah Teherán, Rezaee advirtió: "El gobierno israelí sabe muy bien que si comete un error, el régimen tratará a los 10.000 judíos que viven en Irán de manera diferente". Algunos dicen que fue un desliz de la lengua. Me alegro de que finalmente se supo la verdad.



Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la vida judía en Irán hoy.