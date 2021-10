El papel de los mercenarios palestinos de Irán

Hamas y la Jihad Islámica Palestina (Jihad Islámica Palestina) están avergonzados: Irán acaba de admitir que ambos grupos terroristas sirven como mercenarios para los mulás en Teherán.

Para Hamas y PIJ, la admisión es una señal más de que la verdad puede ser dolorosa e inconveniente, especialmente cuando proviene de un aliado importante como Irán.

Recientemente, el mayor general Gholam Ali Rashid, comandante del cuartel general central de Khatam al-Anbiya en Irán, declaró que su país tiene ejércitos que operan fuera de Irán.

Rashid se refería a grupos respaldados por Irán como Hamas, PIJ, Hezbollah, los hutíes en Yemen, el ejército sirio y las Fuerzas de Movilización Popular en Irak, y otras milicias en Irak y Siria. Estos grupos, dijo, "tienen tendencias ideológicas" con la misión de defender a Irán.

Rashid señaló que el ex comandante de la Fuerza Quds de Irán, el general Qasem Soleimani, dijo tres meses antes de su muerte que había "organizado seis ejércitos fuera del territorio de Irán".

Soleimani, quien fue asesinado el 3 de enero de 2020 en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, había estado a cargo de las operaciones militares clandestinas y extraterritoriales de Irán.



Después de su asesinato, Hamas y PIJ revelaron que Soleimani había sido responsable de proporcionar a los palestinos en la Franja de Gaza muchos tipos de armas para ayudarlos en su guerra contra Israel.



El funcionario de Hamas, Osama Hamdan, por ejemplo, fue citado a principios de este año diciendo que su grupo tenía "relaciones profundas" con Soleimani, quien envió misiles guiados antitanques Kornet rusos a la Franja de Gaza.



El líder de Hamas, Mahmoud Zahar, informó en diciembre de 2020 que durante su primera reunión en 2006, Soleimani le dio maletas llenas de 22 millones de dólares en efectivo.



El secretario general de la PIJ, Ziyad al-Nakhalah, reveló que Soleimani había enviado 10 barcos cargados con armas, incluidos misiles de largo alcance, a la Franja de Gaza.



Rashid, el comandante que reveló la conexión entre los grupos terroristas y los seis "ejércitos" de Irán, afirmó que Estados Unidos e Israel están enojados y preocupados por el creciente poder regional de su país.



"Las fuerzas del régimen beligerante estadounidense y sionista están enojadas por el poder extremo de la República Islámica de Irán en la región", dijo. Añadió que Irán de hecho se ha vinculado con algunas naciones y gobiernos, "creando poderes regionales y poderes religiosos-populares", según la agencia de noticias iraní Mehr.



Estos grupos, dijo Rashid, "representan una fuerza disuasoria para Irán y están listos para defenderlo contra cualquier agresor extranjero".



En resumen, el comandante iraní amenaza con que su país desatará sus seis "ejércitos" contra Estados Unidos e Israel en cualquier guerra o enfrentamiento militar futuro.



No es ningún secreto que Hamas y PIJ han sido financiados y armados por Irán durante mucho tiempo. Los líderes de los dos grupos incluso se han jactado de sus vínculos con Irán, especialmente del apoyo de Teherán a la jihad (guerra santa) para eliminar a Israel.



Hamas y PIJ, sin embargo, no les gusta ser retratados como títeres o representantes de Irán, que continúa entrometiéndose en los asuntos internos de varios países árabes, incluidos Líbano, Siria, Irak y Yemen.



Hamas y PIJ, al parecer, quieren seguir recibiendo fondos y armas de Irán, pero no quieren que los árabes y musulmanes los vean como mercenarios que sirven a los intereses de Irán en el Medio Oriente.



Aparentemente, Hamas y PIJ están preocupados de que las declaraciones de Rashid puedan dañar sus relaciones con los países árabes que ya se sienten amenazados por los continuos intentos de Irán de desestabilizar su seguridad y estabilidad.



Hamas y PIJ quieren que los palestinos y el resto de los árabes y musulmanes crean que su único objetivo es "liberar toda Palestina, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo", un eufemismo para expulsar a los judíos de Israel y reemplazar con un estado islamista.



Probablemente esa sea la razón por la que ambos grupos terroristas palestinos se apresuraron a emitir declaraciones negando que su principal objetivo es defender a Irán y servir a sus intereses en el Medio Oriente.



Según PIJ, su única misión es luchar contra Israel:



"La resistencia del pueblo palestino ha existido desde el establecimiento del proyecto sionista y su ocupación de Palestina, y no está vinculada a ningún otro objetivo. Las fuerzas de resistencia, incluido Irán, se unen contra el enemigo sionista y sus aliados".



Hamas haciéndose eco de una posición similar, agradeció a Irán por su apoyo durante mucho tiempo a la yihad para destruir a Israel. Hamas declaró que esta era la única "batalla" en la que deseaba participar e insinuó que no fue creada para defender a Irán. Según un comunicado emitido por el grupo terrorista:



"[Hamas] afirma la profundidad de la relación con la República Islámica de Irán, y su reconocimiento y agradecimiento a ella como uno de los más destacados partidarios del proyecto de resistencia en Palestina, y confirma que este apoyo y esta relación están en el contexto de nuestra batalla como nación contra la ocupación sionista, y no en el contexto de ninguna otra batalla ".



En el Líbano, un país que controlaba efectivamente a Hezbollah, algunos políticos reaccionaron con furia al discurso de Rashid sobre los seis "ejércitos".



"Toma tus ejércitos y vete con ellos de regreso a Irán, donde puedes librar tus batallas lejos de los pueblos que ocupas para lograr tus agendas", dijo Sami Gemayel, jefe del Partido Libanés Kataeb. También criticó el fracaso de los líderes libaneses en responder a la admisión de que Hezbollah fue creado para servir a Irán, y no al Líbano: "¿Estás listo ahora para enfrentar la verdad? Tu silencio es una gran traición".



Algunos analistas árabes creen que, con respecto a la charla del comandante iraní sobre los seis ejércitos de Teherán, en particular dos, Hamas y PIJ, apuntan a frustrar los esfuerzos de Egipto para alcanzar un alto el fuego a largo plazo entre los grupos palestinos e Israel. Irán busca demostrar a los egipcios y otras partes internacionales que Teherán es un actor importante en la arena palestina, especialmente en la Franja de Gaza, y que es totalmente capaz de frustrar cualquier acuerdo que detenga los ataques terroristas contra Israel.



Las declaraciones del comandante iraní coinciden con el delirante compromiso de la administración Biden con la ficción de que Estados Unidos convencerá de alguna manera a Irán de que abandone sus planes de adquirir armas nucleares.



Mientras la administración Biden habla de la "diplomacia" como la mejor manera de frenar el programa nuclear de Irán, los mulás se preparan para la guerra y avanzan en su plan para aniquilar a Israel y, con la ayuda de sus seis "ejércitos", para ocupar aún más Países árabes.