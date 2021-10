Uruguay y los armenios, un testimonio personal

Esta es la segunda parte de la entrevista con este compatriota, miembro de la comunidad armenia uruguaya, que nos adentra en un mundo con el que los judíos podemos sin duda sentir varias similitudes.

P: ¿Podrías resumir la historia de la inmigración armenia a Uruguay?

R: Básicamente la inmigración armenia en el Uruguay se explica por el Genocidio de 1915. Más que inmigrantes deberían ser considerados refugiados. Durante la ejecución del Genocidio miles de armenios fueron forzados a abandonar su tierras ancestrales, sus propiedades y bienes. Obligados a marchas forzadas al desierto Sirio de Deir ez Zor, sin alimentos, sin agua sometidos a todo tipo de actos violentos y sin protección ninguna. La mayoría ancianos, mujeres y niños. Los hombres habían sido separados con la excusa de integrar el ejército turco, destinados a lugares alejados y asesinados antes de llegar a destino.

Los sobrevivientes, aquellos que atravesaron la muerte, fueron asistidos por distintas personas u organizaciones.

Los orfanatos para los sobrevivientes del genocidio estaban en Siria, Egipto, Chipre, Líbano, Grecia entre otros, en ellos recibieron los primeros cuidados, aprendían algún oficio y otros estudios en especial el idioma armenio. Desde allí muchos emigraron a Francia y otros tantos emigraban hacia América y de ellos muchos llegaron a Uruguay mayoritariamente entre 1928 y 1931.

Miembros de una de las primeras asociaciones culturales armenias en Uruguay

Gomidas, la audición armenia

P: Daniel, mi papá, José Jerozolimski, de bendita memoria, fundó no sólo el Semanario Hebreo donde está publicándose esta entrevista sino también, 2 años antes, el programa radial Voz de Sion en el Uruguay en CX 46 Radio América. Y durante muchísimos años-para mí, siempre- al finalizar su audición comenzaba "Gomidas", de la colectividad armenia. Nunca olvido: "Desde las márgenes del Plata, hasta las nevadas cumbres del Ararat".... No podía no recordarlo. ¿Tenés presente aquella audición?

R: La Audición Gomidas ( Gomidas, padre de la música armenia, sobreviviente del genocidio con importantes secuelas sicológicas por las escenas que fue obligado a presenciar) es una de las más antiguas del la díaspora armenia. Responde al Club Vramian. Mis padres han participado en reiteradas ocasiones, como ser aniversarios y distintas actividades culturales, exposiciones de obras plásticas, pintura, esculturas y tapices con motivo de celebrar el més de la "Cultura Armenia" que se celebra en octubre vinculado con los "Santos traductores" creadores del alfabeto armenio y posterior traducción de la Biblia a comienzo del Siglo V. ( Desde las lejanas cumbres del Ararat, hasta las márgenes del plata, comienza otro programa de Audición Gomidas). Mis vínculos con esta audición se relacionan con la promoción de las distintas actividades de la Unión Compatriotica Armenia de Yozgad, algunas entrevistas y participación en mesas redondas para tratar diversos temas del quehacer armenio. Tambien fué muy relevante la actividad de la audición "Radio Armenia"que se transmitía por CX50 Radio Independencia que básicamente respondía a otro sector de la colectividad. Al día de hoy siguen existiendo dos audiciones radiales "Gomidas" que transmite todos los días y la audición "Radio Arax" que transmite los fines de semana.

Aniversario de Gomidas, con la actuación de Matilde Bedouny, la madre de Daniel

Uruguay, el primer país en reconocer el genocidio

P: Uruguay tiene un lugar de honor en la vida de la nación armenia, por su reconocimiento del genocidio. ¿Cómo lo vivís tú?

R: En lo personal, este reconocimiento lo vivo con gran orgullo junto a muchos otros factores que hace de nosotros los uruguayos tener una adoración por nuestro país. Particularmente a modo de ejemplo, el prestigio político y lo avanzado de su democrácia, por supuesto lejos de considerarla perfecta, pero soy de los que dijo "como Uruguay, no hay".

Yendo concretamente a tu pregunta…Uruguay siendo el primer país en el mundo en realizar un reconocimiento oficial de los acontecimientos de 1915 cuando la mayoría de las naciones mantenían silencio sobre el hecho, sentaba un precedente y condenaba el episodio en una resolución de su Parlamento de 1965, que en su exposición de motivos se decia:

"En este año de 1965 se cumplen los 50 años de uno de los genocidios más terribles que ha conocido la historia. En tierras del cercano oriente, en lo que era el viejo y ya decadente Imperio Otomano, se cometió con terrible frialdad el peregrinaje hacia la muerte del pueblo armenio, cuya construcción había determinado previamente un núcleo tan joven como despiadado de políticos."

Sin dudas esta declaración del parlamento Uruguayo significó un gran golpe que generó un grieta en el muro de silencio que se había construido deliberadamente sobre el asunto. Uruguay se convirtió en una caja de resonancia para el pueblo armenio que por su parte con gran determinación en la Armenia soviética ya desde un año antes había comenzado la tarea de obtener las autorizaciones correspondientes del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética para la conmemoración del cincuentenario y la construcción de un monumento Memorial a la víctimas del genocidio, tarea no sencilla ya que estos reclamos eran considerados acciones nacionalistas no compatibles con los principios del partido.

P: Recuerdo una emotiva entrevista que le realicé a la entonces Ministra de Turismo Liliam Kechichian que me contó sobre lo que le inspiró haber sido invitada a Armenia y ver el pabellón nacional en el memorial central.

R: Justamente Liliam Kechichian en su calidad de Ministra de Turismo de Uruguay y como "hija y nieta de inmigrantes" al decir de ella, realizó una visita a Armenia en el año 2013 y estuvo en este Memorial entre otras actividades. Casualmente la ex ministra y actúal Senadora de la República es nieta de armenios de Yozgad, el mismo pueblo que mi familia materna. Si en el mundo Uruguay es conocido por el fútbol y por sus destacados jugadores, en Armenia es venerado por este reconocimiento de hace más de cincuenta años. Este es un hecho que superará la prueba del tiempo, el agradecimiento será eterno por parte de los armenios del Uruguay y del mundo todo.

La polémica con Israel

P: Hablando de reconocimiento, quiero plantear un tema delicado: el hecho que formalmente, Israel no ha dado su reconocimiento. Desde un punto de vista moral, uno podría decir que es inconcebible, después del Holocausto sufrido por el pueblo judío. Personalmente, creo que Israel tendría que haber reconocido formalmente ese horror hace mucho, aunque entiendo las razones geopolíticas por las que no lo hizo décadas atrás. Hoy ya no, en absoluto. Por otra parte, creo que es importante hacer una aclaración: Israel no niega que haya habido genocidio de los armenios, en absoluto.Lo que no ha hecho formalmente ha sido proclamar pública y oficialmente que Turquía fue quien los asesinó. ¿Qué te parece esta distinción que estoy haciendo?

R: Efectivamente el Estado de Israel no ha reconocido formalmente el Genocidio Armenio como tal y los armenios del mundo, los de la República de Armenia y muchísimas personas no armenias entre ellas muchos judíos e israelíes desean y esperan que se produzca.

P: Así es.

R: Sabemos que muchísimos judíos de la diáspora y otros tantos dentro de Israel y buena parte de los que hoy integran el parlamento (Kneset) son partidarios de dar el paso por la senda correcta. Ya en 2019, Yair Lapid, entonces jefe de la oposición y hoy Canciller, prometió que si se convertía en Primer Ministro, lograría el reconocimiento del Genocidio Armenio.

P: Ahora tiene también el cargo de Primer Ministro alternativo…veremos qué hace cuando le toque.

R: En cuanto a tu pregunta concreta, si bien uno pudo entender las llamadas "Razones de Estado" y la Realpolitik vs la Moralpolitik en el pasado, creo que en el presente se hace insostenible estos argumentos. Al igual que Jean Jacques Rousseau, creamos que la Moral y la Política debe ir juntas.

Hoy en día cuenta Israel con dos antecedentes dificíles de ignorar. El primero es el reconcimiento formal de Alemania del genocidio y de su participación cómplice y en segundo lugar el reconocimiento también formal de los Estados Unidos de Norteamerica, países ambos aliados de Israel. Es decir que Israel como estado de derecho se está alejando mucho de los parámetros "morales" respecto incluso de sus aliados.

P: En el tema puntual del que estamos hablando, lamentablemente tenés razón. Tengo claro que no es por quitarle importancia al genocidio armenio, pero concretamente, su reconocimiento tendría un valor moral de primera línea.

R: Considero que desde la Realpolitik este es el momento ideal para Israel, con Turquía cada vez más alejada de Occidente y de la O.T.A.N. con una retórica anti israelí muy fuerte, volcada al islamismo como hace mucho tiempo no lo hacía. Estados Unidos y Alemania ya lo reconocieron y no han tenido mayores consecuencias y respaldarían la decisión que tome el gobierno israelí.

En cuanto al factor Azerbaiyán, si bien existe, es de un peso relativo muy inferior al factor Turco. Israel sabe perfectamente que está tratando con una dictadura hereditaria y plutócrata que solo mira el interés de la casta gobernante y no los intereses nacionales. Es una alianza circunstancial con escasa proyección de futuro. Israel sabe que fortalezer a Azerbaiyán es favorecer a Turquía.

P: Es todo un tema, que daría para mucho, esta problemática de las relaciones diplomáticas, si acaso pueden estar motivadas únicamente por consideraciones morales. Lamentablemente, sabemos que no es así, que también las mueven intereses. Pero eso es aparte.

R: Soy consciente de un tercer factor. Hay quienes creen que el Holocausto fue un evento sin precedentes y único, lo que los disuade de aceptar cualquier comparación con lo que les sucedió a los armenios. Considero estos argumentos mezquinos propio de grupos fundamentalistas y minoritarios, pero existe. En realidad lo que Armenia pretende es que los hechos de 1915 se califiquen como Genocidio con el peso legal que ello conlleva. Declarar el reconocimiento del Genocidio tal como lo concibió el jurista judío polaco Raphael Lemkin creador del término "Genocidio" y que por boca de él reconoce como motivo, los hechos de 1915 contra los armenios y contra los judíos en la segunda guerra mundial.

P: Este elemento que has mencionado, no me parece que sea parte de las consideraciones para nada. El propio Yad Vashem, Instituto y Museo Recordatorio del Holocausto, con sede en Jerusalem, el punto central de enseñanza sobre el Holocausto y llamado a la memoria, siempre recalca que la Shoá tuvo características únicas, pero que no fue el único genocidio. Y retomando la pregunta misma…yo te comentaba que no es que Israel niegue que hubo un genocidio armenio sino que no ha proclamado formalmente que reconoce que los turcos fueron los perpetradores.

R: En el caso armenio a falta de reconocimiento del autor, no hay modo de expresar un denuncia por parte de terceros sin mencionar a los culpabes, ya que así la denuncia carecería de valor jurídico y no se podría llamar a responsabilidad a quien corresponda. El reconocimiento de un genocidio es de hecho una denuncia y por tanto debe ser mencionado el autor para que ese reconocimiento tenga un valor juridico.

En el año 2018 el entonces presidente de la Knéset, Yuli Edelstein, que se había pronunciado a favor del reconocimiento ya antes, de nuevo expresó su apoyo a la medida promovida por el partido de izquierda Meretz. Pero también expresó incomodidad con las llamadas públicas para reconocer el genocidio simplemente para fastidiar a Turquía y su líder belicoso, Recep Tayyip Erdogan. “La Knéset israelí debería reconocer el genocidio armenio porque es lo correcto, lo justo”, dijo Edelstein".

P:Así es. Yo creo que finalmente eso llegará, como debe ser. Muchas gracias Daniel.

R: A ti Ana.