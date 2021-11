Lanzan en el Golfo página web para conocer pareja dentro de la comunidad judía

Está claro que cualquier comunidad que desea crecer necesita que en su seno se formen parejas de las que nazcan nuevas familias. Las comunidades judías del Golfo no son una excepción. Por eso, la iniciativa lanzada recientemente no es una mera originalidad sino, prácticamente, un tema existencial.

La Asociación de Comunidades Judías del Golfo, que funciona como una red que sirve de marco de conexión entre los judíos residentes en distintos países de la zona , concibió y armó el primer portal judío de la región destinado a facilitar el hallazgo de pareja a solteros/as , sean nativos de la región o de los numerosos extranjeros instalados en la zona.

El título está claro: “Solteros judíos en el Golfo”. Se trata de una plataforma en la cual los/las interesadas ingresan los datos que el sistema les pide, con la que casamenteros se abocarán a buscar el/la compañero/a apropiado/a.

Los interesados en ingresar a la página pueden apretar aquí en las letras destacadas

Este es otro paso clave para el fortalecimiento de las comunidades judías locales que en el último año, a raíz de los Acuerdos de Abraham, han comenzado a vivir una nueva etapa, aunque su crecimiento comenzó ya antes. Si bien sigue tratándose de comunidades pequeñas , han dado varios pasos para intensificar su actividad y garantizar el marco comunitario. Uno de ellos ha sido precisamente la creación de la Asociación de Comunidades Judías del Golfo y la contratación del Rabino Elie Abadie para oficiar en los servicios religiosos.

Quien puede destacar especialmente la importancia de potenciar las comunidades es quien encabeza la pequeña comunidad de Bahrein, la única comunidad autóctona local, o sea compuesta por judíos nacidos en el lugar, a diferencia de la de los Emiratos Árabes Unidos, formada más que nada por llegados del exterior.

Su Presidente Ebrahim Dawood Nonoo , nacido en Bahrein, quien se desempeña también como Presidente de la Asociación de Comunidades Judías del Golfo, destacó la importancia de la nueva plataforma de citas.

“A raíz del crecimiento sin precedentes de nuestras comunidades en los últimos años, hemos visto que más y más solteros y solteras se han mudado aquí mostrando interés en echar raíces más permanentes en la región”, comentó Ibrahim. “Y ayudándolos a hallar pareja en nuestras comunidades del Golfo, es más probable que se casen aquí y establezcan sus familias en la zona, lo cual hace crecer la vida comunitaria judía. De ello se desprende una mayor necesidad de instituciones judías como ser escuelas y también la posibilidad de proporcionar comida kasher”.

En su familia lo saben bien. Recientemente tuvo lugar una primera boda judía en Bahrein en 52 años,al contraer matrimonio el hijo de su prima, la diplomática Houda Nonoo, ex Embajadora de Bahrein en Estados Unidos. Fue la primera boda kasher en Bahrein y se llevó a cabo en el Ritz Carlton de Manama.

Yesterday was historic as we celebrated the first Jewish wedding in #Bahrain in 52 years! While I know that every mother thinks their child’s wedding is monumental, this one truly was! it’s very hard to find adequate words to describe how much it means for it to be my son pic.twitter.com/Lbb8w8TOqW