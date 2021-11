Con la Mayor Ella Waweya, Sub Jefa de la sección en árabe del Portavoz militar israelí

Hace unos días r publicamos la primera parte de la extensa entrevista con una de las principales oficiales en la unidad del Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (Dover Tzahal en hebreo): la Mayor Ella (se pronuncia Ela) Waweya,número dos en la sección en árabe, que lidia con el singular desafío de explicar a Tzahal ante los medios de comunicación árabes.

Esta es la segunda parte de la entrevista.

Ella, hace pocas semanas, en el ejercicio internacional conjunto de las Fuerzas Aéreas de Israel y 7 países amigos, "Blue Flag"

P: Ella , cuando tu familia se enteró, por el acto de soldados destacados elegidos especialmente para Iom Haatzmaut, el Día de Independencia de Israel-tú eras uno de ellos- que te habías enrolado, las reacciones fueron muy negativas. Pero me decías que luego evolucionaron positivamente.

R: Así es. Quizás al principio sintieron que yo había traicionado a mi sociedad, pero hoy tengo claro que entienden que no es así sino todo lo contrario, que con lo que hago, ayudo a mi sociedad.

P: ¿Qué les hizo cambiar? ¿Verte a ti feliz o a través tuyo haber conocido de cerca aspectos del país de los que quizás no eran conscientes?

R: Qusiera decirte ante todo que me alegra haber “salido del armario” en lo que respecta a mi servicio militar. En aquel momento fue duro, a raíz del acto de sobresalientes, pero luego eso me empujó, y desde el 2019 todo es abierto. Al principio volvía a casa vestida de civil y no andaba por la calle de uniforme para que nadie me viera y reconociera. Esto, aunque la familia misma lo sabía ya desde el 2015, pero me pidieron que mantenga perfil bajo. Y lo respeté.A mi familia le llevó mucho tiempo aceptarlo y creo que hay cosas que aún no aceptan, pero en general me parece que han hecho paz con la idea porque ven cómo yo me he desarrollado. Mi hermana, aunque no está a favor, fue al acto en el que recibí los grados cuando ascendí, y ella misma me los colocó, con mi mamá.

P: Impresionante.

R: Fue emocionante también para ella y luego hasta me dijo que había sido impactante. Y mis sobrinos me ven como una heroína. Piensan que pase lo que pase, yo siempre podré resolver cualquier problema.

P: No está nada mal.

R: Creen que quien está en el ejército es casi Dios, que puede hacer cosas muy difíciles.

P: Rebobinemos un minuto. Al principio fuiste voluntaria, pero luego te enrolaste de modo más formal.

R: Así es. En el 2016 recibí mi rango de oficial después de haber completado el curso de oficiales, o sea que ya hacía rato no era sólo voluntaria.

P: Se me ocurre que quizás tu familia vio a través tuyo, que , por decirlo medio directo, el ejército “de los judíos”-aunque sabemos que hay muchos no judíos- sabe respetar, reconocer y apreciar a una árabe musulmana porque se lo ha ganado. ¿Puede ser?

Reconocida como soldada sobresaliente, por el Ministro de Defensa Beni Gantz y el Comandante en Jefe del Ejército Teniente General Aviv Kohavi (Foto: Dover Tzahal)

R: Por supuesto. La verdad es que hablé sobre eso con mi familia. Ellos lo entienden. Saben que los judíos saben reconocer los logros de otros y que no soy Mayor porque soy árabe musulmana sino porque reconocen lo que hago. De todos modos, haber sido voluntaria-y hay quienes lo hacen por dos años y se van, todo bien- es una misión en la que uno quiere dar mucho de sí . Y yo quiero dar mucho de mí también ahora, y quiero volver a casa cuando pasó un día en el que puedo haberme cansado mucho pero en el que sé que logré influir para bien. Eso es lo más importante.

Y me preguntabas de la influencia sobre mi familia, y te cuento que mi sobrino de 8 años me preguntó una vez por qué suenan sirenas en el día que era Iom Hazikaron, el día recordatorio de los caídos. Y le tuve que explicar. Y entonces me pregunta por qué muere un palestino en un puesto de control carretero israelí y yo le expliqué que hay diferencia entre un civil inocente y un terrorista. Y le mostré filmaciones que explicaban por qué un soldado había abierto fuego, en las que se veía que el palestino era un terrorista. Y tengo que explicarle qué es un terrorista.

P: Ahora explicas a la prensa en árabe, y por separado explicabas a tu sobrino chico. Eso también es importante.

R: Por supuesto, porque yo no creo que crezcan odiando a personas que llevan armas. Quiero que comprendan que puede haber una persona armada para proteger al pueblo, a la sociedad, al país, no para matar.

Con compañeros en uno de los cursos

Un servicio desafiante en el Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel

P: Ella, entiendo que comenzaste tu servicio militar directamente en el Portavoz, con los medios de comunicación en árabe. Está claro que al ser árabe, conoces la mentalidad, dominas el idioma…¿qué es lo que sientes que aportas?

R: Te diré que creo que Avihai, mi jefe, que es judío, sabe mejor que yo el idioma árabe literario. Pero creo que a veces si hay algo que queremos subir a las plataformas en árabe, yo sé sugerir, si es para oídos y ojos palestinos, qué podemos utilizar, un refrán o un dicho común entre los palestinos. Ahora es por ejemplo la época de la cosecha de las aceitunas. Y sugerí que filmemos a Avihai usando una comida determinada que la comen sólo los palestinos y sólo en esta época. O sea, hay que buscar el mensaje con el que quien mira se puede conectar. En temas relacionados a la religión, cuando Avihai filma algo e introduce elementos del Corán, del Islam, consulta conmigo.

P: Recuerdo que él me lo contó cuando lo entrevisté hace unos años.

R: Yo también uso versículos del Corán cuando filmo.

P: El idioma es importante y es algo que acerca, inspira confianza, cuando puedes hablar directamente con un periodista de Al Jazeera por ejemplo en su propio idioma. Pero los periodistas de los medios árabes son todos árabes israelíes ¿verdad?

R: Exacto.

P: O sea que tanto ellos como tú conocen la verdad sobre Israel.

R: Así es. Hace un rato me llamó una periodista palestina con una consulta puntual. Le mandé una filmación determinada que no se puede publicar, sólo para que ella entienda un punto del que hablábamos. Es cuestión de confianza que respete lo que le pedí.Y yo le hablo como árabe, sobre el tema del respeto, y lo entiende perfectamente. Y también el ego árabe, una característica en mi personalidad. Y a veces les digo a los periodistas cuando explico algo: “ahora no les estoy hablando en nombre de Tzahal, les digo esto como Ella, la árabe”.

P: Muy interesante.

R: A veces me vienen a decir “ustedes hicieron esto y aquello” y yo les digo ¿quiénes son “ustedes”? “Ustedes” somos nosotros, ustedes y yo, árabes llorones. O sea, a veces uso palabras duras para que entiendan el mensaje. Es que es cierto, soy israelí, pero también soy árabe y entiendo la cultura, entiendo lo que pasa “del otro lado”y por eso no les hablo sólo con idioma militar sino en mi idioma, de mi cultura. Y eso ayuda muchísimo.

P: ¿Sientes que logras cambiar en periodistas árabes percepciones de fondo, más allá de una nota concreta puntual?

R: Claro que sí. Te doy un ejemplo puntual. Antes decían todo el tiempo “el ejército de ocupación”. No es que ahora digan “el ejército de defensa”, pero si al menos dicen simplemente el ejército israelí, para mí está bien. Y cuando se presenta algo en forma negativa y que yo considero injusta respecto a Israel, no sólo les mando mi comentario o respuesta sino que también les invito a que vengan a ver las cosas en el terreno, los invito a entrevistar y cubrir en el lugar de los hechos, y así se logra más equilibrio entre lo que querían mostrar y lo que yo les agrego. Creo que logro ejercer mucha influencia en este tema.

P: O sea que hoy en día ¿hay mucha mayor apertura en países árabes a mostrar la parte israelí en sus propios medios?

R: Sin duda ninguna. Hace unos días por ejemplo me reuní con unos corresponsales árabes . Viajé a Jerusalem a verlos y les dije que yo no recibo sueldo extra si ellos publican otra nota, pero que me es importante mostrarles las cosas y explicar la realidad no necesariamente para que lo publiquen ahora, sino para conozcan las cosas a fondo , para que aprendan sobre la situación y el ejército y así pueden entender mejor. Entonces entienden que el tema no es hacer propaganda al ejército sino que ellos conozcan mejor . Y eso nos conecta,se entabla un buen vínculo.