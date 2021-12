Woody Allen cumple 86 años

¿Quién es Woody Allen? Con Manhattan vi New York por primera vez. Conocí a Mariel Hemingway, cuyo nombre recordé al elegir uno para mi hija. Fue siempre el niño mimado de Nueva York y el detestado en Hollywood. ¿Cuántas películas fueron filmadas en su ciudad? Lloré como una loca con Hanna y sus hermanas y reflexioné de manera minuciosa con Matchpoint.

Cada año esperaba con gozo el estreno de una película, y muchas marcaron etapas de mi vida. Amé Medianoche en París, me encantó ver personajes de la ficción. Al ver a Picasso, a Salvador Dali, a Hemingway en una fantasía sentí que Woody Allen había hecho la película para mí. Lo mismo me pasó con Alice, ya que siempre soñé con ser invisible y saber que dicen los demás de mí cuando no estoy.

No me importa nada el escándalo porque Mia Farrow lo acusó de abusar de su hijastra, no deja de ser un genio del cine y sigue dentro de los favoritos de los cinéfilos. No vi ninguna de las series que se hizo sobre él y no pienso hacerlo. Poco me importa que se haya casado con su hijastra. No le importaba mucho la opinión ajena, eso lo dejó bien claro en su vida privada. Yo lo admiro como cineasta y sobre todo por el efecto que produjo en mí. Me hizo amar el cine. La imagen de la idishe mame de Historias de Nueva York es lo primero que viene a mi mente cuando pienso en la típica madre judía de los 80. Su público favorito siempre fue el europeo, era demasiado osado para el conservadurismo yanqui, nunca fue demasiado políticamente correcto.

Punto y aparte, el cineasta que ha llegado a los 86 años y todavía se levanta a hacer ejercicio y a escribir, ha dejado un legado valioso, fascinante y divertido para los que vivimos en este planeta, más lo que le falta por filmar. Nacido en Brooklyn en 1935, Allen creció con el cine, su gusto era mirar las viejas películas de los 20´s y 30´s. Ya en la escuela, se escapaba para irse a ver los filmes que proyectaban en el viejo cine de su barrio.

Su primera película ¿Qué pasó, Pussy Cat? Fue un éxito en taquilla, pero a él no le gusto, y parece que ha seguido con ese ánimo hasta la fecha. Algo bueno para los cinéfilos, porque Allen busca mejorar en cada filme que realiza.

En la máquina de escribir que aún conserva, desde los cincuenta ha escrito comedias y sketches, obras de teatro, chistes para columnas, que es con lo que comenzó a los 16 años, y claro, los guiones de sus películas, y muchos tantos para radio y televisión

Amante de la música de las grandes bandas, él mismo se propuso aprender a tocar el clarinete, dice que no lo hace bien, pero cada vez que se presenta con su banda, los llenos son totales. Así que prefiere muchas veces hacerlo sin anuncio de por medio, bueno, hasta antes de la pandemia.

Pero ¿qué se puede decir de Woody Allen que no se haya dicho, escrito, filmado? Es mejor ver de nuevo cintas como Hannah y sus hermanas, Robó, huyó y lo pescaron, Bananas, Zelig, La última noche de Boris Grushenko, Maridos y esposas, Recuerdos, Dos extraños amantes, Todo lo que quiso saber sobre sexo pero no se atrevió a preguntar, Crímenes y pecados, La rosa púrpura del Cairo, Días de radio y hasta Escenas en un centro comercial, que él no escribió pero protagoniza deliciosamente con Bette Midler. Y claro, Medianoche en París o Blue Jasmine, por mencionar algunas de las cincuenta películas que ha hecho.