Verdades y mentiras en el Séptimo Día de Canal 12

Acaba de finalizar la mesa de debate en Canal 12 sobre la guerra entre Israel y Hamas, en el programa Séptimo Día, bien conducido por el respetado periodista Leonardo Haberkorn. Este domingo 1 de junio contó con la participación de Martín Aguirre, Natalia Uval, Javier Galperín, Alberto Spectorovski, Christian Mirza y Diego Hernández. Y más allá del hecho que yo defiendo a Israel y no tengo duda ninguna sobre el hecho que la guerra en curso es una guerra de autodefensa, quedé preocupada por el nivel de tendenciosidad y ligereza en el juicio de parte de algunos de los participantes al juzgar a Israel.

Como solemos decir, todas estas líneas no apuntan a a alegar que no hay sufrimiento palestino ni civiles muertos. Pero entre eso y todo el horror del que se acusa a Israel, hay una enorme diferencia.

Muerte de civiles no es genocidio ni tampoco crimen de guerra, aunque cada uno sea una tragedia.

Nada podía esperarse de Christian Mirza, ex diputado del Frente Amplio, una de las figuras que más odio destila a Israel a través de sus apreciaciones, que no disimula siquiera al dejar en claro que considera ilegítima su existencia misma alegando evidentemente que ello se debe a que “robó” a los palestinos su tierra, y que hasta tuvo el tupé de decir que el tema del antisemitismo es un “cliché” para no ahondar en el diálogo sobre el conflicto.

Insistía en que “esto no es una guerra porque no hay aviones contra aviones”, como si 6.000 terroristas armados que cometieron una masacre y miles de cohetes no fueran guerra. Recordaba que el conflicto tiene “más de 70 años”, pero omitió por cierto el hecho que cuando Israel fue creado como Estado independiente, cinco ejércitos árabes le atacaron para destruirlo , en una verdadera guerra de intención genocida que por suerte los árabes no ganaron. Si hubieran ganado, esa sí que habría sido una masacre.

Mirza puede impactar a algunos con citas y datos que proporciona, pero a mí no me engaña porque conozco la historia. El que haya habido aldeas destruidas y árabes muertos ya en el 48, cuando los judíos tuvieron que defenderse de un intento de exterminio, no da la razón a los árabes. Los únicos que quisieron aniquilar al otro lado, fueron los árabes a los judíos. Claro que en la guerra misma puede haber habido excesos, pero no habría habido ninguna guerra-dicho sea de paso ni en el 48 ni ahora- de no ser por la invasión genocida árabe contra el recién nacido Israel.

Mirza, pues, no me sorprendió, el mismo odio y los mismos argumentos de siempre distorsionando la historia.

Pero de un profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la UdelaR, como Diego Hernández Nilson, estimé que cabía esperar más.

Que un catedrático repita tan fácilmente las diatribas que los terroristas difunden y los medios reproducen, es decepcionante: genocidio, limpieza étnica, mentiras alevosas originadas en Gaza.

Si Israel quisiera, tendría los medios para causar una guerra de exterminio, pero no lo hace. Es un hecho. Es un hecho que avisa muchas veces antes de atacar, que desplaza a la población a zonas humanitarias para que se alejen de los combates. Eso no se hace cuando se quiere exterminar a la población, que es la definición de genocidio.

Resultó increíble cuando tras leer Javier Galperin una cita impactante de la carta fundacional de Hamas que deja en claro el carácter antisemita del Islam fundamentalista que apunta a exterminar a los judíos, el mencionado docente dijo que esas son “palabras”-aunque las condenó terminantemente- pero que por otro lado “la mayoría de los muertos en Gaza son mujeres y niños”.

El problema central de fondo, es que se dé tanto crédito a lo que dice una organización terrorista, y se opte por minimizar lo sufrido por el país atacado.Y más que nada, cuando son tantos los casos probados de que Hamas inventa para demonizar a Israel.

Tras hablar de los muertos, dijo que Israel “ataca universidades, hospitales” y habló de “matanzas como la de Jenin”, señalando que está claro que es “un conflicto histórico”.

Habría sido oportuno recordar que los terroristas usaron hospitales y escuelas como comandos de terrorismo y escondites de armas, lo cual según el Derecho internacional los convierte en blancos militares legítimos. Y que antes de atacar, Israel avisa para que los civiles salgan.

En cuanto a Jenin, si se refiere a la inventada “masacre” del 2002 con 500 civiles muertos, en el marco del operativo Muro de Defensa en Cisjordania, pues lo que hubo allí fue una batalla que terminó con 53 palestinos muertos, la mayoría terroristas, y 23 soldados muertos, algo que deja en claro que hubo se trató de un duro enfrentamiento armado.

Cuando habló Natalia Uval de La Diaria yo no tenía certeza si debía sentir rabia o pena, al ver con qué facilidad los enemigos de Israel engañan a todo el mundo y cómo cargos y títulos mienten y cualquiera se los cree. Citó ampliamente acusaciones de la Corte Penal Internacional a Israel, crímenes que le atribuye como intento de crear hambruna en Gaza y utilizar el hambre como arma de guerra, aunque durante la guerra entraron cuantiosas cantidades de alimentos a Gaza y eran robados por Hamas. Y mencionó las órdenes de arresto emitidas contra Sinwar pero también contra Netanyahu por el fiscal, sin mencionar que Karim Khan tuvo que renunciar recientemente por sospechas de acoso sexual habiéndose publicado que al parecer se apuró a emitir dichas órdenes para frenar denuncias contra él, señalando que eso arruinaría la “causa” palestina.

Entiendo que nombres como “Corte Internacional de Justicia”, “Corte Penal Internacional”, “Naciones Unidas”, sean vistos por mucha gente como fuente digna de autoridad y respeto. El problema es que quienes nos interesamos en especial por la situación de Israel, tenemos claro cuánto suciedad estos esconden…o mejor dicho ni esconden. Cuánta tendenciosidad anti israelí hay en esos organismos, cuánta obsesión anti israelí en esas instancias que hacen caso omiso de terribles crímenes en otros lares y literalmente se abocan a perseguir a Israel con condenas e investigaciones fuera de lugar.

También se dijeron varias verdades.

Javier Galperin leyó una cita muy relevante de la carta fundacional de Hamas, que mostraba claramente el antisemitismo radical islámico que motiva a esta organización terrorista.

Fue muy acertado al expresar asombro- lo dijo delicadamente-ante el hecho que habiendo tantos conflictos cruentos en el mundo hoy en día, con cantidad de muertos muchísimo mayor que lo que hay en Gaza, las manifestaciones todas se concentren en Israel.

Criticó que se quiera importar el conflicto de Medio Oriente a Uruguay, provocando antisemitismo, destacando con buena intención la necesidad de hallar puntos de encuentro, algo que en ese panel parecía bastante imposible. Y estuve muy bien al aclarar que él no representa a Israel sino que habla como judío uruguayo.

El Profesor Alberto Spectorovski, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, fue contundente tanto al negar que lo que esté ocurriendo en Gaza sea genocidio como en otros puntos.

Recalcó cuántas oportunidades tuvieron los palestinos de firmar la paz y así tener su Estado, pero optaron por decir “no”.

Para ellos, explicó, lo central no era tener su Estado sino hacer todo para que los judíos no tengan el suyo.

Recalcó que las fortunas que recibió Hamas en Gaza, que podrían haber servido para desarrollar la zona enormemente en beneficio de la población, fueron derivadas a la maquinaria terrorista de la organización.

Recordó que Israel se retiró de Gaza ya en el 2005.

Y que el jefe de Hamas que planeó la masacre del 7 de octubre Yehia Sinwar, eliminado por Israel meses atrás, había dicho ya hace muchos años, al salir de la cárcel, que 100.000 palestinos muertos era un precio digno de pagar por la “resistencia”. O sea, sabían lo que podía pasar.

No nos asusta que haya críticas a Israel. Es más, también nosotros tenemos las nuestras en cuanto al manejo de la guerra. Pero también a esta altura nos resulta increíble que algunos panelistas digan tan poco que deje en claro que realmente condenan el terrorismo salvaje de Hamas y que entienden que sin eso, nadie estaría hoy en guerra.