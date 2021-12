Dos israelíes entraron por error a Ramallah,casi los linchan, y fueron salvados por la Policía palestina

Las imágenes registradas en la zona de la plaza Manara en el centro mismo de Ramallah, no dejan lugar a dudas acerca de lo que habría pasado de no ser por la intervención de algunos justos y de la Policía palestina. Dos israelíes, jóvenes religiosos del grupo “Jasidei Breslav” residentes en Eli y Elad, se equivocaron de camino y entraron por error a la ciudad. Palestinos que se percataron de que se trata de judíos, comenzaron a atacar el coche y lanzar todo tipo de objetos, tratando de sacarlos a ambos del vehículo.

Según algunos testimonios que circularon por las redes, parecería que algunos palestinos que vieron lo que estaba sucediendo, impidieron que los maten y llamaron a la Policía palestina, que llegó de inmediato al lugar y rescató a los israelíes. Muy poco después llegó al parecer la advertencia de Israel: si no entregan a los dos hombres sanos y salvos, tropas israelíes entrarán a Ramallah.

La organización terrorista Hamas criticó en las redes a la Autoridad Palestina por haber permitido que sus servicios de seguridad salven a los israelíes.

El coche fue incendiado y totalmente saqueado y destruido.

Los israelíes, al llegar a manos del ejército en la oficina de enlace, dijeron en su interrogatorio que siguieron las indicaciones recibidas sobre cómo llegar al destino buscado, la localidad de Hashmonaim, pero que e determinado momento se dieron cuenta que no habían ido por el camino correcto pero ya no podían dar marcha atrás. Desde el centro de Ramallah, no hay realmente cómo salir.

Esta no fue la primera vez que israelíes que entraron por error a una ciudad palestina, son salvados por efectivos de seguridad palestinas. Pero también hubo casos totalmente distintos, como el terrible linchamiento a comienzos de la segunda intifada, que terminó con el asesinato y ensañamiento de dos reservistas israelíes que estaban en camino a su base y entraron por error a ElBire. Fueron llevados a la central de la Policía y allí fueron asesinados por palestinos que también se ensañaron con sus cuerpos.

Un analista israelí, experto en la zona y profundo conocedor del mundo árabe, que se identifica en las redes como Abu Ali express, escribió: “Cuando un israelí entra sin permiso (por error) a Ramallah, casi encuentra su muerte. Cuando un residente de Ramallah entra sin permiso (y a propósito) a Israel, encuentra trabajo”.