Deja tu huella en el Ken de Hanoar en 2021

Si fuiste janij de Hanoar, esto es para vos, hace cuánto que no te acordás de ese pedacito de tu vida que pasaste en la tnua. No importa a que Ken hayas sido. Si fue al centro, a Pocitos, o a Goes.

Hanoar Hatzioni quiere invitarte a un evento único y especial!

Tu huella esta viva! Podrás dejar tu huella en un muro preparado para ti y todos los ex-bogrim.

El sábado 4/12 a las 16:00 hs te esperamos en el Ken (21 se Septiembre 2490)

Para participar, reencontrarte con ex bogrim, ser parte del mifkad y prender la séptima vela de Januka, juntos!

Veni y se parte del encuentro! Tu familia y amigos están invitados!

Jazak ve Ematz!