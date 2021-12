Un flagelo creciente: antisemitismo en los campus universitarios en Estados Unidos

Un tercio de los estudiantes judíos sufrieron antisemitismo en los campus universitarios durante el último año escolar, revela encuesta

La encuesta en cuestión no incluye incidentes registrados posteriormente, como la profanación semanas atrás de Rollos de la Torá en una universidad George Washington.

Very disturbed to learn about this hateful incident that took place overnight at the TKE fraternity house on GWU’s campus. We’ve spoken with students & reached out to campus PD. We expect a full & rapid investigation. https://t.co/pAc5pov2Vi pic.twitter.com/lySs4mDOVf