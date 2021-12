Se estrena la Cuarta Temporada de Mrs. Meisel

Qué alegrón que se entrena la Cuarta Temporada de Mrs Meisel. El humor de Amy Sherman-Palladino me ha hecho sonreír en momentos díficiles de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida sin humor? Yo me río muchísimo y reflexiono sobre los cambios ocurridos en las comunidades judías. Cambios que se dieron en las conversaciones entre madres e hijas. Recién en mi generación, a nadie se le ocurre sorprenderse poque una joven prefiere ser profesional antes que casarse con un médico. Ni en Estados Unidos, ni en Uruguay, tal vez haya aún comunidades judías no ortodoxas que sigan siendo más tradicionales. Hoy nuestras chicas estudian los que las hace felices, son arquitectas, ingenieras y humoristas.

Excelente esta parte que muestra que los padres aceptan vivir con la hija mientras no se sepa que ella los mantiene. Muy típico de algunos sectores que conocemos muy bien, es más importante lo que piensan los otros que tener dónde vivir.

Con tres temporadas a sus espaldas, 'La maravillosa Sra. Maisel' ('The Marvelous Mrs. Maisel'), es una de las mejores comedias en emisión. La creación de Amy Sherman-Palladino junto con su compañero del alma Daniel Palladino, lleva años conquistando público, crítica y premios con la historia de esta cómica que busca hacerse un hueco en el mundo del entretenimiento a finales de los cincuenta.

Cuando escucho el podcast de Sarah Silverman, se queja de que los personajes judíos los actúan no judíos como el caso de Rachel Brosnaban. Hollywod está que arde con el tema de las cuotas, y en un mundo que personajes históricos blancos los representan gente de color, entiendo a la humorista Sarah Silverman. De todas formas, me fascina esta serie y espero con ansias su nueva temporada. Los vestuarios son maravillosos y el prsonaje de Midge muestra su época a la perfección.

Sigo a esta cuenta en Instagram que me cuenta novedades sobre la serie.

Acá está el podcast de la Silverman:

Confiamos en el regreso de los principales, con Rachel Brosnahan como Miriam “Midge” Maisel, Alex Borstein como Susie, Michael Zegen como Joel, Marin Hinkle y Tony Shalhoub como Rose y Abe Weissman, Kevin Pollack y Caroline Aaron como los coloridos Moishe y Shirley Maisel, y Jane Lynch como Sophie Lennon..

Por otro lado, la serie ha confirmado las incorporaciones de Reid Scott, Keyli Carter, Gideon Glick, Jason Ralph, Alfie Fuller, Jackie Hoffman y Allison Guin en papeles que no han trascendido. Lo realmente llamativo es que veremos tanto a Kelly Bishop como a Milo Ventimiglia en estos nuevos episodios pronosticando una minireunión de 'Las Chicas Gilmore'. Kelly Bishop es inolvidable en el rol de la abuela de Rory y su personaje era una delicia. Ni que decir de Milo Ventimiglia quien además de disfrutarlo en Gilmore Girls, se lo vió en las cinco temporadas de This is us.

Y ahora va la lista de los deseos, ya que Amy Sherman-Palladino declaró que le encantaría tener a Liza Weil de nuevo en esta temporada 4. Weil interpretaba a Carol Keen, bajista de la banda de Shy.

Al final de la temporada 3 veíamos cómo el gran trabajo de la primeriza Midge se esfumaba tras la actuación en el teatro Apollo contemplando despegar el avión de Shy Baldwin en el aeropuerto tras ser despedida.

Esto sucede, si son memoriosos porque hace chistes que rozan la homosexualidad de Shy Baldwin, tema super tabú para esa época. Todas las épocas tuvieron sus temas y si ahora no se puede decir la palabra que empieza con n, y se dice afrodescendiente, solo nombrar la homosexualidad era muy tabú.

Así, la sinopsis oficial de esta temporada reza lo siguiente:

«Es 1960 y el cambio está en el aire. Buscando pulir su actuación, Midge encuentra un bolo con libertad creativa total. Pero su compromiso a su arte y los lugares que la llevan, crea una grieta entre ella y sus familiares y amigos.»

Debido a la COVID-19 la producción de estos nuevos episodios sufrió un pequeño retraso pero la serie ya está rodándose. El pasado enero se empezó el proceso de vestuario y caracterización cara a comenzar durante la primavera. Y así ha sido, la serie ya está en marcha y de hecho ya se han filtrado algunas imágenes en el set con Rachel Brosnahan.

El estreno



Tradicionalmente, Amazon ha estrenado cada temporada de 'La maravillosa Sra. Maisel' a finales de cada año. La primera temporada la vimos el 29 de noviembre de 2017; la segunda, el 6 de diciembre de 2018 y la tercera el 5 de ese mismo mes en 2019. Sin embargo, la temporada 4 se estrenará en febrero de 2022.

