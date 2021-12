Editores contra el Pueblo del Libro

Estrellas de la escritura como Saul Bellow y Philip Roth iluminaron la era de la posguerra, una verdadera edad de oro para los autores judíos estadounidenses. La Gente del Libro eran contadores de historias para el consumo popular, y los editores hicieron que esas historias siguieran llegando con entusiasmo. Sin embargo, lo que alguna vez fue una historia de amor entre escritores judíos y la industria editorial, se parece más a un distanciamiento en 2021.

Estaba, por ejemplo, el caso de April Powers, la directora judía negra en jefe de equidad e inclusión de la Sociedad de Escritores e Ilustradores de Libros para Niños. En reacción a la oleada de antisemitismo en Estados Unidos de la primavera que coincidió con la guerra de Israel contra Hamas, Powers publicó una declaración en contra del antisemitismo interno. Después de ser criticado por un miembro de SCBWI por "no incluir un comentario sobre la islamofobia y la discriminación palestina" y pasar el rato con la organización, Powers se fue.

Luego estaba Haley Neil, una nueva novelista judía para adultos jóvenes, que al parecer se sintió obligada a reescribir su primera novela, que debutará en febrero. ¿Por qué? Los críticos hostiles dejaron reseñas de 1 estrella en Goodreads, porque se rumoreaba que la historia tenía lugar en un viaje de Birthright a Israel, una gira popular para que los jóvenes judíos se reconectaran con su herencia. El director de publicidad de libros para niños de Bloomsbury envió un correo electrónico al Washington Examiner, "No comentamos sobre cambios específicos realizados en el proceso editorial", antes de agregar: "Vale la pena señalar que los primeros comentaristas no respondieron a ningún borrador del libro, ya que no fue liberado ".



Más recientemente, por supuesto, fue el alboroto por el anuncio de la novelista irlandesa Sally Rooney de que su último libro no se traduciría al hebreo, a menos que pudiera hacerse de una manera que satisficiera a los principales activistas antisionistas. (Obviamente no puede.) Notablemente, no hubo protestas en el mundo editorial por este acto descaradamente discriminatorio. Más bien, 70 editores y escritores han firmado una carta pública apoyando a Rooney.



Estos incidentes, junto con las entrevistas de 11 escritores judíos, nueve de los cuales se describen a continuación, pintan una imagen poco halagadora de la industria editorial en 2021. Básicamente, hay dos problemas centrales. Primero, los parámetros preferidos de la industria para el contenido judío son estrechos. En segundo lugar, y de manera más controvertida, aunque no hay un boicot oficial, el mundo literario en general parece tener un problema con Israel.



Esto significa que la publicación se ha vuelto más difícil y frustrante para los autores judíos que cubren los temas "incorrectos" o escriben desde el ángulo "incorrecto". También significa que los lectores no necesariamente ven todas las mejores historias que los escritores tienen para contar. En otras palabras, este es un problema en cascada. No se limita a un solo escritor o género, y ya está afectando a los lectores atentos, se den cuenta o no.



Al hablar del mundo editorial, vale la pena recordar lo que varios escritores señalaron en nuestras conversaciones: La publicación es un negocio. Desafortunadamente, como en Hollywood, eso frecuentemente significa publicar valores predeterminados con una fórmula probada y verdadera.



Alina Adams, una escritora superventas de romance, misterio y ficción histórica del New York Times, con sede en Nueva York, observó: “Con los judíos, sabes lo que obtendrás cuando elijas un libro. ... Si no es The Nanny, debería ser Tevye the Milkman ". Quizás eso explique por qué Adams se ha enfrentado a la resistencia de algunos de sus personajes judíos: "Escribo judíos soviéticos y escribo judíos inmigrantes, no judíos estadounidenses típicos".



La novelista del área de San Francisco, Claudia Long, también desafía “el molde” como judía que creció en México, un país sobre el que ha escrito. Ex participante en el evento literario Lit Crawl de San Francisco, Long solicitó participar con un grupo de "escritores de temática judía" este año. "El tema fue la resiliencia de los inmigrantes, sobre la experiencia de los inmigrantes judíos en los Estados Unidos en diferentes momentos, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial". Considerando el rechazo de su grupo, Long observó: “Puede que haya judíos, pero nadie escribe como una voz judía. Eso me dice que nos hemos encontrado con un problema real ".



Yossi Klein Halevi, miembro principal del Instituto Shalom Hartman en Jerusalén y escritor de no ficción israelí estadounidense, describió “una creciente sensación de malestar entre los escritores judíos más jóvenes que tratan temas explícitamente relacionados con Israel. Sienten que la industria se les acerca ".



"El simple hecho de ser sionista es suficiente para que te estigmaticen", señaló Klein Halevi, y agregó que varios manuscritos de no ficción que ha leído y que está promocionando son "libros muy bien escritos, razonables, reflexivos e incluso profundos que incluso hace tan solo un par de años no tendría problemas para ser publicado; algo esta cambiando. Hay un estado de ánimo, y los estados de ánimo son amorfos y son muy difíciles de resistir, porque no proviene de ningún lugar. No puedo precisar cuál es la fuente, excepto en general, la obvia inclinación antisionista en partes crecientes del discurso progresista ".



Un ejemplo de esta tendencia es una autora israelí nacida en Estados Unidos que entrevisté y que describió lo imposible que era encontrar un editor para su novela sobre la Operación Moisés, que se extiende por Etiopía, Sudán e Israel. La novela es "muy sionista", pero también "toca muchos temas que normalmente atraerían a los progresistas: xenofobia, inmigración y racismo". ... Varios agentes dijeron: "Parece una novela importante, pero no creo que pueda venderla" ".



También está la poeta israelí nacida en Estados Unidos Rachel Neve-Midbar, quien dijo que desde que comenzó a escribir hace 11 o 12 años, "he visto que se vuelve más difícil publicar algo israelí". El primer libro de poesía de Neve-Midbar, que incluía poemas sobre las víctimas israelíes del terrorismo, ganó el premio Tebot Bach Clockwise de poesía en 2013. Sin embargo, Neve-Midbar, que ve la guerra de Israel en 2014 como un punto de inflexión en la publicación, enfrentó vientos en contra con su segundo libro, que se publicó el año pasado. "Me dijeron [los editores] que era demasiado judío, demasiado, demasiado fuerte, todas estas palabras de moda". Sin embargo, estas cosas tienden a no decirse explícitamente, porque Neve-Midbar señala que hay "demasiada cortesía estadounidense para que la gente te diga lo que está pasando".



Neve-Midbar describió que las corrientes judías de extrema izquierda aceptaron su traducción de los poemas de un poeta israelí sobre la familia y la pérdida, que querían presentar con comentarios que eran “más difíciles de lo que quería decir cosas ... [como decir] Israel fue colonizado . " Ese proyecto casi terminado fue asesinado sin explicación. También quería lanzar una revista de poesía en inglés de Oriente Medio que "uniera a árabes y judíos". Neve-Midbar y otro estadounidense “coincidieron en que necesitábamos un musulmán [que fuera] más conocido que nosotros en el mundo de la poesía que sería un atractivo para la gente que nos enviara su trabajo. Llamé a un poeta musulmán muy famoso en los EE. UU. Y le dije que teníamos esta idea para un proyecto, estamos buscando un tercer editor, no estoy seguro de si usted o alguien que conoce estaría interesado. Él dijo: "¿Por qué te daría otra persona de piel morena que puedas controlar?" ... El retroceso es real ".



En cuanto a la propia experiencia de Klein Halevi, recordó cómo le llevó más de un año encontrar un editor para su éxito de ventas del New York Times, Cartas a mi vecino palestino. Él lo llama "un precursor de este momento". Klein Halevi comentó: "No es una política, y es posible que muchas personas en el mundo editorial ni siquiera se den cuenta de ello, es posible que no sepan que están participando en un boicot no oficial, pero ese es cada vez más el sentimiento y la experiencia de los escritores jóvenes".



"Es mucho más fácil hoy publicar una versión mordaz y unidimensional de Israel y el sionismo que un intento equilibrado, lleno de matices y de corazón abierto de relacionarse con el conflicto, y eso es una tragedia".



Caroline Goldberg Igra, una novelista israelí estadounidense, compartió una impresión similar. Después de escribir una novela sobre los anglos en Israel durante la guerra de Gaza de 2014, "descubrí que la gente realmente no quería hablar de Israel". Goldberg Igra ha enfrentado desafíos colocando piezas sobre la vida en Israel, incluido uno sobre "participar en un triatlón justo después de la guerra en mayo". Más tarde agregó: “Ese es mi sentimiento, que si fuera a escribir una crítica mordaz a Israel, sería mucho más interesante para una audiencia estadounidense liberal, la gente con la que me identifico, porque eso es lo que quieren hacer. escuchar."



La forma en que se retrata a Israel y a los israelíes es muy importante para el público estadounidense, como sabe el dramaturgo israelí estadounidense Meron Langsner. Langsner describió su obra sobre "la amistad entre un inmigrante israelí y un palestino estadounidense en Nueva York en el verano de 2002" como "bastante pro-israelí, pero no a expensas de nadie más". Cuando Langsner "se ofreció a compartir una lectura con un escritor palestino de una obra de teatro corta" en Boston durante una residencia nacional, ese escritor "nos dijo a través de su agente que no compartirían escenario con un israelí estadounidense".



Langsner señaló que la obra "ganó un puñado de premios y fue producida en el Festival Fringe de Nueva York en 2014", pero también tuvo "varios directores que le dijeron que sonaba fascinante, pero que tenían miedo de acercarse".



Langsner concluyó: “Hay un sesgo antiisraelí significativo en los círculos artísticos, tanto que [los] no afiliados a menudo tienen miedo de involucrarse con cualquier material que presente a los israelíes de manera positiva. Ha habido suficiente sentimiento negativo contra Israel (y ahora se extiende al pueblo judío en general) que, con demasiada frecuencia, se considera que alinearse con ellos es tomar 'el lado equivocado' ".



La novelista y poeta con sede en California Sarah Jaffe (un seudónimo), que escribió una novela con “personajes con puntos de vista tanto palestinos como judíos”, también ha visto cambiar la reacción a su trabajo. Su manuscrito ha “ganado o ha sido finalista de varios premios”, pero los agentes han sido cautelosos. El año pasado, alguien llamó para decir: "Me encanta este libro, y si fuera en otro momento, pero no creo que pueda venderlo, porque está ambientado en Israel".



Jaffe describió tener "conversaciones privadas con otros escritores judíos, en su mayoría escritores de ficción literaria adultos, que sienten que no es seguro, no es prudente, sacar nuestro trabajo ahora". ... [No hay] mucha apertura en este momento ". El resultado de esto, por supuesto, es que los lectores pueden tener que esperar durante años. O es posible que nunca vean estos libros.



"Es muy doloroso pensar que puede que no haya un lugar para mi libro o el de cualquier otra persona", me dijo Jaffe. “Quiero todos los libros reflexivos del mundo, sin importar si reflejan mi política. ¿Cómo podemos llevarnos bien si no podemos vernos como humanos? "



Ver a los demás como humanos es fundamental para la idea misma de la literatura, por lo que esta tendencia es una amenaza para la industria. Sin embargo, las redes sociales catalizan la cancelación, como sabe Hesh Kestin.



Kestin ya era periodista y autor publicado de ficción bien recibida cuando su novela de 2019, El asedio de Tel Aviv, difuminada por Stephen King, fue cancelada. A pesar de que "fue visto como el primer best-seller para el editor", fue retirado después de que 13 cuentas de Twitter protestaron por la presunta islamofobia. Kestin señala que ninguno de los 13 tenía copias para lectores avanzados, y duda de que alguno de ellos lo leyera después de que Kestin lo auto-publicó más tarde.



Kestin describe a estos críticos como "en su mayoría ni musulmanes ni palestinos, sino enemigos de izquierda estadounidenses de Israel". El cargo de islamofobia se originó en la portada con la palabra "musulmán", que Kestin dice que fue obra de su editor; escribió "musulmán" en el texto. Los críticos también objetaron "la historia, que describe la conquista de Israel por una alianza panislamista liderada por Irán".



Al señalar la historia de las guerras árabe-israelíes y el perpetuo ruido de sables del gobierno iraní, Kestin observó que la trama "difícilmente es algo que el autor haya inventado completamente". También agregó: "Hay al menos cuatro personajes árabes / musulmanes heroicos en Siege, mientras que el establecimiento israelí es pintado como ingenuamente cómplice de su propia destrucción". Sin embargo, nada de esto importaba.



Kestin envió un correo electrónico: “Una vez que Siege fue acusado de racismo e islamofobia, las docenas de críticos que habían elogiado mi trabajo anterior ... simplemente desaparecieron. (El periodismo estadounidense no encontró nada de interés en que un editor desplumara su propio libro popular debido a un puñado de quejas anónimas). Como resultado, Siege recibió solo seis críticas, todas entusiastas, incluida una de un novelista palestino-estadounidense y otra de un prominente Personalidad de los medios musulmanes británicos. ... Lamentablemente, mi admirador más prominente, Stephen King, quien durante más de una década había proporcionado anuncios publicitarios extasiados para todas mis novelas ... en el proceso de convertirse en uno de mis amigos más cercanos, simplemente le dio la espalda, explicando que él, el más grande de Estados Unidos El escritor popular, el escritor al que se dedicó Siege, no quiso arriesgarse a enfrentarse a la multitud enfurecida ".



Reflexionando sobre su experiencia, Kestin observó: “Ciertamente, lo que se considera material pro-israelí ya no está de moda. Una generación de judíos ha crecido con poco o ningún afecto por el estado judío, sobre todo porque no ve en Israel a David sino a Goliat ”.



Kestin agregó: "Los judíos han sido reemplazados por otras minorías, posiblemente porque los judíos se han convencido a sí mismos de que no son una minoría en absoluto, por lo que difícilmente necesitan hablar como grupo". Y, sin embargo, cualquiera que haya estado prestando atención es consciente de que los judíos no solo son un grupo minoritario, sino uno cada vez más vulnerable en Occidente, a medida que el tabú de la posguerra contra el antisemitismo abierto ha retrocedido.



Yossi Klein Halevi observó: “Hay una ironía que me atormenta cada vez más, que incluso cuando grandes partes del mundo árabe comienzan a desmantelar el boicot de 70 años a Israel, ese boicot ahora está siendo asumido por partes del Occidente progresista, y también se está infiltrando en el mundo editorial. Es injusto decir que hoy no se puede publicar un libro sobre Israel en una casa [editorial] convencional ... pero me preocupa que vayamos en esa dirección ".



Para Klein Halevi, una posible solución sería que “la comunidad filantrópica pro-Israel piense en la creación de una editorial que asumiera proyectos de calidad ... que sean serios y lidien con los significados de Israel, los dilemas que Israel enfrenta, de una manera que combine la crítica con el amor ".



Para una gente a la que le encanta responder preguntas con más preguntas, quizás la pregunta urgente ahora es si es el momento de construir esa editorial, porque el status quo es intelectual y creativamente sofocante.