Trasplantados de corazón serán al parecer los primeros en recibir en Israel la cuarta vacuna

Mientras israel continúa con la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años, e intenta también avanzar en la campaña general de vacunación- ya que hay aún varios cientos de miles de israelíes que no se han dado ni siquiera la primera dosis- ya está debatiendo las opciones para una cuarta inoculación. Los primeros en la lista serán los inmuno-deprimidos,pero no todos. De todos modos, el Ministerio de Salud de Israel aún no decide al respecto y prefiere recibir primero más datos sobre la variante Omicron y sus distintos efectos.

El portal noticioso israelí Ynet publicó que pacientes con trasplante de médula ósea lograron preservar la protección que les dio el refuerzo o sea la tercera dosis, pero es probable que los trasplantados de corazón sí precisen una cuarta vacuna.

Ello se desprende de una investigación realizada por la Profesora Galia Rahav, Directora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Centro Médico Sheba-Tel Hashomer, que estudió la efectividad del refuezo entre los inmunodeprimidos, tres meses después de la tercera dosis.

También se hizo un análisis comparativo con la variante Delta.

Al parecer, la decisión sobre la cuarta dosis será tomada cuando hayan transcurrido seis meses desde el refuerzo.

La investigación en cuestión fue presentada este martes al equipo encargado del estudio de las pandemia en el Ministerio de Salud. En la misma se analizó cuántos anticuerpos neutralizantes tenían tres meses después del refuerzo 78 israelíes que habían pasado trasplante de riñón, 120 de médula ósea y 100 de corazón.

Los tres grupos no reaccionaron igual.

1)El grupo cuya reacción a la vacuna fue la más deficiente, fue el de quienes pasaron trasplante de corazón. Tras la segunda dosis, solamente el 19% de ellos tuvo reacción inmunológica, mientras que con la tercera dosis, la reacción alcanzó al 60% de los trasplantados, pero con un nivel menor de anticuerpos.

“El promedio es de 32, que tres meses después no hemos visto se hayan reducido”, dijo la Prof. Rahav. “Recomiendo a los trasplantados de corazón vacunarse nuevamente seis meses después ya que su nivel de anticuerpos es especialmente bajo”.Por lo tanto, su recomendación es volver a vacunarse medio año después de haber recibido el refuerzo.

2)Entre los pacientes que pasaron trasplante de riñón, si bien aún están protegidos, hubo cierta reducción en la cantidad de anticuerpos neutralizantes. Un mes después de recibir la tercera dosis, el 70% de ellos tenán 256 anticuerpos neutralizantes, que tres meses más tarde se redujeron a 128. “Hay una caída, pero la protección aún es más que satisfactoria”, señaló la Prof. Rahav.

Cabe destacar aquí la gran importancia del refuerzo, o sea la tercera dosis, ya que un mes después de la segunda dosis, solamente el 27% de los que habían pasado trasplante de riñón reaccionaron a la vacuna, mientras que después de la tercera, este porcentaje aumentó considerablemente al ya mencionado 70%. ".

3) La situación es mejor entre los trasplantados con médula ósea, por lo cual no se recomendará incluirlos en una cuarta inoculación medio año después de la tercera.

La Prof. Rahav explicó que por lo menos tres meses después del refuerzo, el 78% de los trasplantados que no habían sufrido el síndrome conocido como Enfermedad de Injerto contra Huésped, tuvieron una muy buena reacción a la vacuna, desarrollando altos niveles de 1024 anticuerpos neutralizantes. Se lo considera tan bueno que casi son vistos como pacientes no trasplantados.

En resumen: la recomendación será inocular por cuarta vez a los trasplantados de corazón y riñón, pero por ahora no a los de médula ósea.

Según explicó la Prof. Rahav, hay un grupo de pacientes que no reaccionaron en absoluto a las tres dosis de la vacuna, o sea no desarrollaron anticuerpos. Se trata de enfermos con linfomas, leucemia crónica, esclerosis múltiple y enfermedades inmunológicas por las que reciben un remedio que es el que bloquea la efectividad de la vacuna.

La Profesora Galia Rahav destacó que no se puede ver a todos los enfermos inmunodeprimidos como un bloque ya que hay varias diferencias entre las distintas situaciones.