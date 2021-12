Un acto de fe de una joven

Si esto estuviera sucediendo en otros lugares, y las identidades de los perpetradores y las víctimas fueran diferentes, la comunidad internacional habría condenado el uso de niños soldados.

El 8 de diciembre, una niña palestina de 14 años apuñaló a una mujer judía de 26 años que empujaba un cochecito y llevaba a sus hijos a la escuela. ¿Pueden la teoría crítica y el racismo institucional ayudarlo a comprender esto? ¿Pueden el apartheid y la justicia social explicarlo sin enredarnos en abstracciones delirantes? ¿Se puede culpar del crimen atroz de un joven de 14 años al racismo sistemático oa la política de asentamientos de Israel?



Para una mente occidental bien moldeada en los modernos hábitos liberales de pensamiento, no hay forma de entender este extraño y desconcertante incidente. Los reporteros escribirán ensayos completos sobre esto, los académicos escribirán artículos sin una sola mención del antisemitismo, una palabra que fácilmente atraviesa el asunto y lo explica. Los principales titulares de los medios occidentales ya publicaron la historia como "Adolescente palestino que enfrenta el desalojo de Jerusalén Este arrestado después de apuñalar", culpando directamente del apuñalamiento de una madre judía por un niño palestino al conflicto de Sheikh Jarrah. Pero hacerlo es perder la característica más profunda de este tipo de terrorismo.



La característica más obvia de tales ataques terroristas es que son cometidos por niños, y su niñez expone la verdadera esencia del asunto: una simple fe en la villanía de los judíos como judíos, una fe para la que tenemos un nombre: el antisemitismo. En la imaginación antisemita, la diferencia entre ser un guardia de las Fuerzas de Defensa de Israel y una madre empujando un cochecito es una mera ilusión. Un judío es judío, y la naturaleza malvada es la naturaleza judía.



Las variaciones personales son meras formalidades. Esto es lo que estos actos de la infancia palestina realmente exponen a través de las mentiras de los activistas, los apologistas y los expertos que solo desean explicarlo todo. Un niño simplemente no ha vivido lo suficiente para generar agravios en torno a la política o las abstracciones del nacionalismo y la resistencia. Y si esto estuviera sucediendo en otros lugares, y las identidades de los perpetradores y las víctimas fueran diferentes, la comunidad internacional habría estado condenando el uso de niños soldados.



No odio a esa niña. Una vez fui exactamente como ella: una niña de 14 años que cree que los judíos, desde bebés hasta adultos, viejos y jóvenes, no son más que un mal absoluto. Aunque estoy indignado. Estoy indignado con todos los que durante décadas han ignorado esta trágica realidad de la prevalencia del antisemitismo como una cosmovisión religiosa y existencial en el Medio Oriente. No solo ignorando, sino a menudo ocultando deliberadamente este hecho y trabajando muy duro para evitar que la gente lo vea.