Tweets para sonreir

Soy fan de twitter. Los que me conocen lo saben, los que no y me leyeron alguna vez también. Es una pasión. Es conocer gente sin haberla visto nunca y saber que son parte de tus afectos. El CaptainAyub es lo máximo, es un turco con gustos de ashkenazi, de veras que es díficil resistir a un buen pastrami como le decimos de este lado del charco.

Esto es la versión añeja de la madre judía. La nueva es así: mi hijo es vegano, tiene género fluido y cuando va al psicólogo no habla de mi. Que nuevos tiempos de m*ierda. pic.twitter.com/tV0az0eptw — Janet Rudman (@janetrudman) December 16, 2021

Extracto de mi próximo cuento:

El josid estaba angustiado por los pensamientos pecaminosos que lo atormentaban.

- Necesito meterme en la mikve para purificarme

- Acá Mikve no hay, te puedo armar la Pelopincho

El josid dudó ¿Tendría la Pelopincho el poder de limpiar su alma? — Eli (@pinchegorro) December 15, 2021