A los estudiantes palestinos refugiados de Siria se les niega el acceso a las universidades del Líbano

Los estudiantes palestinos refugiados no han podido matricularse en universidades en los territorios libaneses mientras las autoridades continúan rechazando sus pedidos de renovación de visas.

Hablando con AGPS, un refugiado palestino dijo que decenas de estudiantes palestinos no han sido admitidos ante las autoridades libanesas después de que no renovaron sus visas.

Hablando con AGPS, una estudiante de tercer año de Ciencias Sociales en la Universidad Libanesa dijo que enfrentó serias dificultades para obtener una visa durante su primer año en la universidad. Ella ha enfrentado el mismo obstáculo con cada nuevo año académico. Las autoridades le otorgaron solo una visa de seis meses.

“Este es mi año de graduación, pero no puedo finalizar los procedimientos de inscripción porque no tengo visa. La administración de la universidad se niega a registrar a cualquier estudiante con una visa de menos de seis meses ”, dijo el estudiante a AGPS.

Los refugiados palestinos de Siria en el Líbano continúan lanzando gritos de ayuda por el precario estado legal y la falta de protección a la que han sido sometidos en los territorios libaneses.



La gran mayoría de los palestinos de Siria están lidiando con preocupaciones de deportación y viven con un temor perpetuo por la seguridad de sus familias debido al caos de seguridad que sacude los campos de refugiados en el Líbano.



Al mismo tiempo, las autoridades libanesas continúan rechazando los llamamientos para renovar las visas de quienes ingresaron al Líbano después del 16 de septiembre de 2016, incluyéndolos en la lista negra como “inmigrantes ilegales” y dictaminando su deportación inmediata en un plazo de 15 días.



Más de 470.000 refugiados están registrados en la UNRWA en el Líbano. Aproximadamente el 45% de ellos vive en los 12 campamentos de refugiados del país. Las condiciones en los campamentos son espantosas y se caracterizan por el hacinamiento, las malas condiciones de vivienda, el desempleo, la pobreza y la falta de acceso a la justicia.



Los palestinos en el Líbano no disfrutan de varios derechos importantes; por ejemplo, no pueden trabajar en muchas profesiones y no pueden poseer propiedades (bienes raíces). Debido a que no son formalmente ciudadanos de otro estado, los refugiados palestinos no pueden reclamar los mismos derechos que otros extranjeros que viven y trabajan en el Líbano.