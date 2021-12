Una visión israelí, judía, humanista por la convivencia en paz

La semana pasada visitaron Uruguay tres ciudadanos israelíes que trabajan juntos en pro de la sociedad y de un presente y futuro promisorios para todos.Liran Levy y Oren Zukienkorn, del movimiento juvenil Hashomer Hatzair, son judíos, y Ayman Kabha del movimiento juvenil Ajyal, es árabe. Por sus convicciones ideológicas y políticas, tienen claro que más allá de las singularidades de cada uno, es clave poder cooperar.

Y eso es precisamente lo que hacen desde hace años.

Conversamos con ellos días atrás. Hubiéramos querido publicar las entrevistas antes de su conferencia conjunta en Montevideo. Pero más allá de lo que compartieron con Hashomer Hatzair en Uruguay, es clave escucharlos, conocer su labor y apreciar su esfuerzo. Por eso, compartimos aquí sus declaraciones.

En la actividad central en Montevideo. La joven de pie es la mazkira de Hashomer Hatzair Emilia Álvarez. En la mesa, de izquierda a derecha, Liran Levy, Ayman Kabha y Rafael Rosa de la Casa de Cultura Mordejai Anilevich

Por razones circunstanciales, los entrevistamos por separado. Decidimos publicar las dos entrevistas por separado en lugar de combinarlas en una nota, para que pueda apreciarse enteramente por un lado las declaraciones de los representantes de Hashomer Hatzair, Liran y Oren, y por otro las de Ayman de Ajyal.

Esa es la única razón por la que no los publicamos en una sola entrevista, pero de hecho, están juntos y bien cerca.

Ayman y Liran entrevistados por Emiliano Cotelo, con la traducción de Laura Was (Foto: En Perspectiva)

P: Oren y Liran ¿con qué mensaje llegaron a Sudamérica?

R: Desde hace años tanto Hashomer Hatzair mundial como Ajyal , movimientos que trabajan con minorías, cooperan y aprenden uno del otro. Nos pareció muy natural pasar a otra etapa en nuestro vínculo y profundizar nuestra relación planteando también al exterior nuestro mensaje sobre la importancia de una sociedad conjunta e igualitaria para todos. Recordemos que el movimiento Ajyal es de hecho la sección árabe de Hashomer Hatzair en Israel. Tenemos proyectos conjuntos y también proyectos que cada uno lleva a cabo por separado.



.P: Recordemos cuál es el cuadro general de la actividad de Hashomer Hatzair en Israel.

R: El movimiento mundial es hermano del movimiento en Iserael y funciona en 25 países en distintos continentes. Promovemos los valores de igualdad y justicia social, sionismo, socialismo y judaísmo. El valor de la unidad entre los pueblos es básico, fundamental, en la ideología de nuestro movimiento y por eso dedicamos desde hace mucho un gran esfuerzo para promover la noción de una sociedad conjunta e igualitaria.

P: ¿Les parece que quienes se incorporan al movimiento en Israel lo hacen necesariamente por identificación con sus valores o puede haber algo meramene social, por ejemplo activar en un marco al que van tus amigos?

R: Tal cual sucede en toda comunidad, hay todo tipo de razones por las que una persona se acerca y suma al movimiento. Si una persona considera significativo ser miembro de Hashomer Hatzair, eso nos basta y lo apreciamos independientemente del motivo puntual por el que hayan llegado inicialmente. Sea como sea, sabemos que a la larga,quien no se identifica con los valores del movimiento, abandona.

P: Concretamente ¿qué significa trabajar en pro de la paz entre judíos y árabes dentro de Israel? ¿Qué es lo que hacen?

R: Creemos que la solución al racismo es conocerse, y la solución al odio y al temor, es el diálogo y la educación. Nuestro movimiento educa a una educación crítica, o sea que para elaborar una posición respecto a un tema determinado hay que esforzarse y aprenderlo a fondo, tanto en sus facetas hermosas como en las que lo son menos. La decisión de cada individuo si oponerse a la ocupación o apoyarla, si aceptar o no la fórmula de dos Estados, debe basarse en un conocimiento a fondo de la situación en el terreno y los precios que pagan la dos partes mientras eso no se logre.No tenemos el derecho moral de sentarnos cómodamente en nuestro salón y olvidar la esperanza o falta de ella que la situación inspira en cada uno.

P: ¿Cómo vivieron ustedes los eventos del mes de mayo? Israel estaba envuelto en una verdadera tormenta interna. En mi modesta opinión, lo que pasó entre árabes y judíos en Israel fue mucho más preocupante que los ataques de Hamas.

R: Fue una época difícil, sumamente compleja. Todo evento como los de mayo nos entristecen profundamente y no pueden menos que fortalecer nuestra convicción que la solución debe pasar por el diálogo y la paz, y no la incitación y a violencia.

P: ¿En qué pueden aportar la juventud? Está claro que solamente los gobiernos pueden suscribir acuerdos que arrojen soluciones formales ordenadas ¿Pero qué es lo que ustedes pueden hacer?

R: Nuestro rol es mantener los puentes abiertos y seguir teniendo fe en la probabilidad de llegar a la paz. Al fin y al cabo, los políticos tienen que representar el deseo del pueblo y cuanto más ciudadanos quieran una solución de paz, más presión habrá sobre el liderazgo para adoptar esa dirección.Hoy en día parecería que el pensamiento promedio es que la solución de dos Estados ya no es relevante y que hay que sacarlo de la mesa. Pero nuestro rol es preservar la esperanza y todas las opciones abiertas.

También hay actividades conjuntas de recreación

P: ¿Hay algo que deseen decir que yo no haya sabido preguntar?

R: Creemos y esperamos que continuando trabajando y haciendo cosas concretas en el marco de la educación no formal, del involucramiento social y la realización tanto en Israel como en el exterior, eso nos empujará hacia adelante hacia un mundo mejor y más justo para todos. El camino no es fácil pero no tenemos el privilegio de observar desde un costado sin involucrarnos.

Resta sólo agradecerte por permitirnos explicar nuestro mensaje.

P: Gracias a ustedes y mucho éxito.

R: Muchas gracias