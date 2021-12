El odio palestino por Israel hiere a los palestinos

Por Elder of Ziyon

El gigante chino del comercio electrónico Alibaba ya no permitirá que los compradores palestinos realicen compras en AliExpress.com, según un mensaje de texto que muchos compradores recibieron de la compañía el lunes.

La razón de la medida es que los servicios de correo de la Autoridad Palestina se niegan a manejar paquetes que tienen la palabra Israel en la dirección. Muchos palestinos no saben esto y escriben Israel en lugar de Palestina como el país de destino, según N12.

Algunos palestinos se dirigen a sí mismos diciendo "Israel" y, en la extraña lógica del liderazgo palestino, ¡deben ser castigados no obteniendo los bienes por los que pagaron!

Vaya, la Autoridad Palestina realmente se preocupa por las personas que viven bajo su control.

¿Significa esto que los palestinos que hacen pedidos en Amazon u otros lugares nunca reciben sus entregas si, sin saberlo, escriben "Israel" como dirección? ¿Hay medicamentos o suministros médicos que no se entregan debido a esta política estúpida e infantil?

El caso es que esto es normal para la AP.



La Autoridad Palestina podría haber trabajado con Israel para obtener las vacunas Covid-19, pero se negaron, porque, Israel.



La Autoridad Palestina trató de prohibir a los palestinos comprar en supermercados israelíes convenientes y asequibles en los territorios, porque, Israel.



La Autoridad Palestina rechazó un estado varias veces, porque Israel.



Me sorprendería mucho si Israel se negara a entregar un paquete con el código postal correcto dirigido a alguien en "Lydda, Palestina". Porque los servicios de entrega de correos no son el lugar para jugar estúpidos juegos políticos.



Cualquier líder real lo sabría instintivamente.



Pero el único propósito de la Autoridad Palestina nunca fue proporcionar un lugar seguro para que vivieran los árabes palestinos. Nunca fue para servir a la gente. La razón de ser de la Autoridad Palestina es ser un medio para destruir el estado judío. Odiar a Israel y a los judíos es más importante que ayudar a su propia gente.



La Autoridad Palestina demuestra, todos los días, con sus propias acciones, que no puede ni debe ser responsable de la vida de las personas que pretende liderar.