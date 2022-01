Una historia de amor muy judía

David Frisch, de 24 años, tenía el plan perfecto para proponerle matrimonio a su novia, Pammy Brenner, mientras los dos estaban en Nueva York visitando a su familia. Se arrodillaría en la sala de lectura del Centro de Historia Judía, donde Brenner había sido investigador en el Instituto YIVO para la Investigación Judía de 2018 a 2020.



Solo necesitaba que ella lo aceptara.



Aunque Brenner había pasado horas y horas en la sala de lectura Lillian Goldman del centro, llevar a Brenner, de 24 años, a la biblioteca el domingo no fue tan fácil como había esperado Frisch. Consiguió la ayuda de uno de los profesores de pregrado favoritos de Brenner en Barnard College, Agi Legutko, quien enseña literatura yiddish.



Legutko iba a atraer a Brenner a los archivos de YIVO con el pretexto de que se habían descubierto nuevos materiales de Shomer (el seudónimo de Nahum Meïr Schaikewitz), el oscuro escritor yiddish y acérrimo rival de Sholem Aleichem a quien Brenner había estado investigando.



Pero Brenner ya sospechaba que se iba a comprometer ese día, por lo que siguió pidiendo al profesor que reprograrara. Por mucho que amaba su investigación en yiddish, amaba más a Frisch, le dijo a The New York Jewish Week, y no quería perderse la cita que tenían en Washington Square Park.



“Le estaba enviando correos electrónicos a mi profesor diciendo 'Estoy 99% seguro de que estoy en camino de comprometerme. ¿Podemos vernos literalmente cualquier otro día? ", Dijo. "Y ella se los estaba reenviando a David, diciendo 'Las cosas no van a ir como estaba planeado'".



Finalmente, la hermana de Brenner la puso en un Uber. Cuando Brenner se dio cuenta de que se dirigía al Centro de Historia Judía en West 16th Street, donde se encuentran los archivos de YIVO, en lugar de Washington Square Park, Brenner pensó que Frisch estaba reorganizando el plan para que pudiera revisar los documentos, y luego él propondría más tarde en el día.



Cuando llegó a los archivos, le dijeron a Brenner que había un libro esperándola.



“Al principio pensé que era el manuscrito por el que había venido, pero en realidad era un álbum de recortes de toda la historia de nuestra relación”, dijo. Estaba lleno de fotografías y recuerdos de su noviazgo de un año, incluido su primer Hanukkah juntos, así como su primer viaje a Londres.



Y allí estaba Frisch, esperando en la sala de lectura con un anillo de compromiso, junto con sus familias. Había convencido al Centro de Historia Judía para que abriera ese día para que pudieran comprometerse.



La propuesta de Frisch también tenía un toque yiddish.



"No pude hacer todo en yiddish", explicó, "pero aprendí un par de palabras que necesitaba decir". Uno de los objetivos de Brenner en su investigación es presentar (o reintroducir) la cultura y el idioma yiddish a más personas, por lo que Frisch quería reconocer eso en su propuesta a Brenner.



"El yiddish es algo que ha sido muy importante para la historia judía y también dentro de mi propia familia, sabiendo que mis abuelos hablaban yiddish, y que fui al teatro yiddish cuando era niño y trabajé como investigador en el centro", dijo Brenner. . "Tengo muy buenos recuerdos del yiddish y buenos recuerdos de estar allí".



"Me importa el futuro del yiddish", agregó. “Me preocupo por la literatura yiddish y la cocina y el baile yiddish y todo eso. Así que las instituciones YIVO y Yiddish en general son una parte muy importante de mi vida ".



Es exactamente por eso que Frisch decidió proponer matrimonio en YIVO, dijo. "No soy originario de Nueva York, pero es muy importante para nosotros que nos comprometamos en un lugar que tiene tantos amigos y familiares y un lugar que sería significativo para Pammy", dijo. "Ambos crecimos judíos y queremos tener familias judías, así que me encanta la idea de posicionar nuestra relación en todo este contexto, comunidad y tradición".



Brenner creció en el Upper West Side y se graduó de Maayanot Yeshiva High School for Girls, una escuela ortodoxa en Nueva Jersey, antes de estudiar en Israel y en Barnard. Frisch, quien es de Pittsburgh, se graduó en 2020 de la Universidad de Duke.



La pareja se conoció el año pasado mientras cursaba estudios de posgrado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Brenner completó una maestría en estudios yiddish allí a principios de este año, luego se quedó en Oxford con Frisch mientras completaba el último semestre de su propia maestría en teoría política.



Le encanta la literatura judía. Él la ama. Así que propuso matrimonio en una biblioteca yiddish.

Los dos esperan regresar a Nueva York cuando Frisch complete sus estudios. Él planea obtener una licenciatura en derecho, mientras que Brenner tiene la intención de postularse para programas de doctorado en yiddish.



Los estudiantes de doctorado en yiddish a menudo pasan tiempo en YIVO, uno de los cinco archivos alojados en el Centro de Historia Judía; los otros son la Sociedad Histórica Judía Estadounidense, la Federación Sefardí Estadounidense, el Instituto Leo Baeck de Nueva York y el Museo de la Universidad Yeshiva. Los archivos de YIVO, según su sitio web, se centran en la vida y la historia judías en Europa; Lengua, literatura y folclore yiddish; el Holocausto; y la experiencia de los inmigrantes judíos estadounidenses.



Jonathan Brent, director ejecutivo y director ejecutivo de YIVO, dijo que estaba "encantado" con la noticia de que Brenner, quien era becaria de investigación Irene Kronhill Pletka YIVO como estudiante, se había comprometido con el edificio.



"La propuesta de David en YIVO muestra que YIVO no es solo un lugar para investigar el pasado, sino una institución vibrante para la próxima generación, un lugar para conectarse, para descubrir y para una nueva vida", dijo Brent. "Mazal tov!"



En cuanto al álbum de recortes, Frisch dejó muchas páginas adicionales en blanco al final.



"Con suerte, seguiremos añadiéndole y lo tendremos como nuestra pequeña parte de la historia judía", dijo Brenner.