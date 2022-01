Experto israelí estima que en menos de un mes la tercera o cuarta parte del país se habrá contagiado de Omicron

El Profesor Eran Segal del Instituto Científico Weizmann, uno de los principales expertos que asesora el gobierno israelí en el manejo de la pandemia del Coronavirus, presentó un informe en el que estima que entre 2 y 4 millones de los 9.3 millones de habitantes del país terminarán contagiándose con el Omicron. Su vaticinio, analizando los números y el comportamiento de la nueva cepa, es pues que entre la tercera y cuarta parte de la población se infectarán en el plazo de las próximas tres o cuatro semanas.

Por otra parte, llama de “alentador” ver que mientras que con la variante Delta la cantidad de enfermos graves aumentaba en 70 por día, con Omicron son “solamente” 10. “Esperemos que continúe así”, señaló en su cuenta de Twitter. En opinión del Profesor Segal, el número de enfermos graves no pasará los 1200, algo más de lo que ya hubo en la peor ola meses atrás. Hoy en día, tras varias semanas con no más de 85, hay ahora 110.Segal explicó que su estimación deriva del hecho que Omicron es mucho más contagioso pero provoca enfermedad menos grave, y además, desde las olas anteriores ha cambiado el panorama por el hecho que hoy hay no sólo más vacunas sino también remedios que frenan el deterioro de los pacientes.

Casi de más está decir que los números sobre los nuevos contagios que vaticina llegarán próximamente a no menos de 30.000 por día, suenan especialmente dramáticos, más que nada tomando en cuenta que hay aún cientos de miles de israelíes que podrían haberse vacunado y no lo han hecho. Si bien está claro que vacunados se contagian más de Omicron que lo que ocurría con el Delta, en general no contraen la enfermedad de gravedad. El Profesor Segal exhortó a aquellos israelíes que aún no se han vacunado y a quienes no se presentaron aún a recibir el refuerzo de la tercera dosis a vacunarse lo antes posible, recordando que ésta aumenta la protección de hospitalización por Omicron de un 52% a un 88%.

Mientras tanto, bajo el lema “proteger a lo más vulnerables”, el Ministerio de Salud de Israel aprobó la cuarta dosis de la vacuna de Pfizer a todos los habitantes de Israel mayores de 60 años y a los equipos médicos que recibieron el refuerzo (tercera dosis) hace más de cuatro meses. Días atrás comenzó en el hospital Sheba una investigación sobre la efectividad y seguridad de la cuarta dosis pero ésta ya está siendo suministrada a inmunodeprimidos y a ciudadanos trasplantados de corazón y pulmones. Pero ahora, la decisión amplía considerablemente el alcance de la inoculación.

Segal estima que al superarse los 20.000 nuevos positivos por día los números ya no dirán mucho ya que “no tenemos suficientes hisopados para hacer”. En una entrevista en la emisora Galei Tzahal dijo que el sistema de hisopados “ya está colapsando”.

Y aquí llegamos a un punto clave.

El escenario oscuro que se desprende del ritmo de contagio sin precedentes del Omicrón preocupa y por otra parte podría ser el comienzo del fin de la pandemia . Así se ve el tema en Israel al multiplicarse a pasos agigantados el ritmo de avance de la nueva cepa. Cabe recordar que hace aproximadamente 10 días, había unos 1.000 nuevos casos positivos diarios. En las últimas 24 horas, según lo publicado por el Ministerio de Salud este domingo por la noche, el número ya alcanza casi los 4.200. Y tal cual estima el Profesor Eran Segal ya citado, esto es sólo el comienzo. Pues la preocupación, es evidente. Pero por otro lado precisamente esta difícil situación puede conducir a la inmunidad de rebaño.

El Director General del Ministerio de Salud de Israel Profesor Nahman Ash ya se refirió al tema , señalando que quisiera, sin embargo, que esa inmunidad se logre por vacunación y no por infecciones.

Y el Profesor Segal aclaró, aunque sin utilizar el término “inmunidad de rebaño”: “Esto se terminará cuando casi todos aquellos que se pueden infectar, en efecto se infecten”. Tal cual explicó “The Times of Israel”, la lógica es que “aquellos infectados con Omicron serán los más protegidos de un nuevo contagio con la cepa, y si un alto porcentaje de la población tiene esa protección, eso conducirá al fin del estallido al menos hasta que una nueva variante comience a propagarse o hasta que con el tiempo, la inmunidad se debilite”.