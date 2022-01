La banalización de la Shoá

En los últimos tiempos, se está prodigando con mucha intensidad un fenómeno muy preocupante para los que se dedican a luchar contra el antisemitismo y la memoria de la Shoá. Me refiero a la banalización del nazismo que se convierte en algo sumamente ofensivo hacia las víctimas de la Shoah y es un insulto a la inteligencia y al respeto de los derechos humanos. Este fenómeno se está produciendo en Europa y en el mundo entero y va en vertiginoso aumento y de forma globalizada. Hoy en día, cualquier persona que discrepa de una idea tilda de “nazi” a su oponente ideológico. Es fundamental señalar que los actos que cometieron los nazis fueron de tal horrible magnitud que no se puden comparar con absolutamente nada y hacerlo es minimizar y banalizar lo que hicieron de verdad los nazis, o sea el asesinato masivo, `planificado e industrializado de millones de personas con un sadismo y maldad inigualables.

Es indignante observar como todo el mundo se insulta y se ataca en todas las direcciones llamando nazis a la gente y comparando el nazismo con cualquier cosa. Es llamativo cómo todos los movimientos anti vacunas del mundo acusan a las políticas sanitarias que aconsejan y exigen la vacunación como políticas nazis e incluso han llamado a la ley de vacunar a la población como ley Aushswitz o como los anti vacunas se ponen estrellas de David de color amarillo como se hacía con los judíos en la época nazi. Personalmente no entro para nada a debatir si la vacuna es buena o no o si es ético exigir la vacunación a la población pero lo que sí se seguro es que no se puede comparar con las leyes nazis de ninguna de las maneras. Y lo que es más chocante es que en el sentido contrario ha habido también políticos que han acusado a estos mismos anti vacunas de nazis igualmente sólo por ser inflexibles en sus ideas.

Aquí en Cataluña, tenemos ejemplos muy tristes en este sentido. Los políticos constitucionalistas dicen permanentemente que las actitudes de los independentistas son nazis y éstos tildan a todos los que no son separatistas igualmente de nazis. Un despropósito total que debe pararse como sea.

Me gustaría resaltar la reciente resolución judicial en Holanda que ha condenado a un dirigente de extrema derecha y uno de los líderes del movimiento anti vacunas por hacer comparaciones del nazismo con las políticas sanitarias en torno al pasaporte Covid. Éste es el camino a seguir.

Por lo tanto, insto a las autoridades políticas y judiciales de los países democráticos a instaurar leyes y resoluciones judiciales que ayuden a detener este peligroso y ofensivo fenómeno de la banalización del Holocausto que hasta podría equipararse con el negacionismo de la peor tragedia de la Humanidad.El restar importancia a la gravedad de lo que pasó en el Holocausto o compararlo con cualquier otra cosa, me atrevería a afirmar que es una forma de negarlo.

Barcelona, 3 de Enero de 2022

Isaac Levy